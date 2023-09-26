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ቲዮል ሊጋንዳዎች የብረታ ብረት ናኖክላስተር ስብሰባ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 26, 2023
ቲዮል ሊጋንዳዎች የብረታ ብረት ናኖክላስተር ስብሰባ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ

የብረታ ብረት ናኖክላስተርስ፣ ከጥቂት እስከ በመቶዎች የሚቆጠሩ የብረት አተሞችን የያዙ ጥቃቅን ክሪስታላይን መዋቅሮች፣ ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች ተስፋ ሰጭ ያደርጋቸዋል። በቅርቡ፣ የአንሁዪ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የወርቅ-ብር (Au9Ag6) ናኖክላስተርስ መገጣጠምን SPhpOMe እና SPhoMe የተባሉትን ሁለት የቲዮል ሊጋንድ በመጠቀም መርምረዋል። ግቡ የሊጋንድ ልዩ ምርጫ የናኖክላስተርስ ውህደት እና የአቶሚክ መዋቅር እንዴት እንደሚጎዳ መረዳት ነበር።

ቡድኑ ናኖክላስተርስ ጥቅም ላይ በሚውለው ቲዮል ሊጋንድ ላይ በመመስረት የተለያዩ ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው የሱፐርላቲስ መዋቅሮችን እንደፈጠሩ ቡድኑ አወቀ። የ Au9Ag6-SPhpOMe ናኖክላስተርስ በABAB ጥለት የተደረደሩ ሲሆን Au9Ag6-SPhoMe nanoclusters በ ABCDABCD ጥለት ተሰብስበው ነበር። ይህ የመዋቅር ልዩነት የተፈጠረው በናኖክላስተር እምብርት ውስጥ ያሉት የወርቅ እና የብር አተሞች በመታሸጉ ሲሆን ይህም ጥቅም ላይ በሚውለው ሊጋንድ ተጽኖ ነበር።

ከዚህም በላይ ተመራማሪዎቹ የናኖክላስተር ኦፕቲካል ባህሪያት እንደ ሊጋንዳው ይለያያሉ. የAu9Ag6-SPhoMe nanoclusters የፎቶላይንሴንስ ጥንካሬ ከ Au9Ag6-SPhpOMe nanoclusters የበለጠ ነበር። ይህ የኦፕቲካል ንብረቶች ልዩነት በAu9Ag6-SPhoMe ናኖክላስተርስ ውስጥ በጨመረው ህብረ-አልባ ትስስር መስተጋብር የተነሳ ነው።

የቲዮል ሊጋንድ በናኖክላስተር መገጣጠሚያ ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ መረዳት ናኖ ማቴሪያሎችን ከተበጁ አወቃቀሮች እና ንብረቶች ጋር ለመንደፍ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ተመራማሪዎቹ ይህንን እውቀት ወደፊት ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች በተለይም በኦፕቲክስ ዘርፍ የተበጀ ባህሪ ያላቸው ናኖክላስተር ለመፍጠር ተስፋ ያደርጋሉ።

ይህ ጥናት የአቶሚክ ትክክለኛነትን በናኖሳይንስ አስፈላጊነት ላይ ያጎላል እና የሊጋንድ ምህንድስና የናኖክላስተር ስብስብን ለመቆጣጠር ያለውን ሚና ያጎላል። ስለ መዋቅር-ንብረት ትስስር የተሻለ ግንዛቤን በማግኘት ተመራማሪዎች በተሻሻለ አፈጻጸም ለናኖ ማቴሪያሎች አዳዲስ እድሎችን መክፈት ይችላሉ።

ምንጭ፡- ፒያኦ ፓን እና ሌሎች፣ የናኖክላስተሮችን ከአቶሚክ ትክክለኛነት ጋር፣ ፖሊዮክሶሜታላትስ (2023) ከሊጋንድ ጋር የሚዛመድ ክሪስታላይን ስብሰባ። DOI፡ 10.26599/POM.2023.9140035

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