የመሬት መበላሸት መለኪያ በኒውትሮን የእርሳስ-208 ቆዳ ላይ ብርሃን ፈነጠቀ

Lead-208 በኒውትሮን የበለጸገው ኒውክሊየስ 82 ፕሮቶን እና 126 ኒውትሮን ያለው ልዩ አወቃቀሩ የሳይንቲስቶችን ፍላጎት ገዝቷል። በውስጡም የፕሮቶን እና የኒውትሮን ድብልቅ ይዟል፣ ዳር ዳር ደግሞ በኒውትሮን “ቆዳ” በመባል በሚታወቀው በኒውትሮን በተሰራ ንብርብር የተሸፈነ ነው። ይህ አስደናቂ ንብረት የኳንተም ክሮሞዳይናሚክስን እና በኒውክሊየስ ውስጥ ያሉትን የኳንተም እና ግሉኖች ባህሪን ለመረዳት ቁልፍ ስለሚይዝ የምርምር ትኩረት ሆኗል። በተጨማሪም ፣ የኒውትሮን ቆዳን ማጥናት በኒውትሮን ኮከቦች አወቃቀር ላይ ብርሃን ሊፈነጥቅ ይችላል ፣ ከሱፐርኖቫ ፍንዳታ በኋላ የተተዉት በሚያስደንቅ ሁኔታ ጥቅጥቅ ያሉ ቅሪቶች።
የእርሳስ-208 የኒውትሮን ቆዳ ውፍረት አሁን በተሳካ ሁኔታ በ CERN የንድፈ ፊዚክስ ሊቃውንት ተለካ። ተመራማሪዎቹ ውፍረቱ 0.217 ± 0.058 femtometers እንዲሆን ወስነዋል ከትልቁ ሀድሮን ኮሊደር (LHC) የከባድ-ion ሩጫዎች መረጃን በመጠቀም፣ ይህም በሌሎች የትብብር ዘዴዎች በተለያዩ ዘዴዎች ከተገኙ ከዚህ ቀደም ከተደረጉት መለኪያዎች ጋር ይጣጣማል። የመረጃ ቋቱ በዋናነት ከALICE ሙከራ የተሰበሰበ ከኤቲኤልኤስ እና ከሲኤምኤስ ተጨማሪ አስተዋጽዖዎች ጋር 670 የውሂብ ነጥቦችን ከLHC Runs 1 እና 2 ያቀፈ ነው።
የኒውትሮን ቆዳ ውፍረት መለካት ትልቅ ፈተና ነው። የፕሮቶን አወቃቀሮችን በኤሌክትሮን መበተንን በመጠቀም ሊታወቅ ቢችልም ኒውትሮኖች የኤሌክትሪክ ክፍያ አይኖራቸውም እና ኤሌክትሮኖችን በተመሳሳይ መንገድ አይበትኑም. ይሁን እንጂ ኒውትሮን በአቶሚክ ኒውክሊየስ ውስጥ ኳርኮችን እና ግሉኖችን በማገናኘት ኃላፊነት ባለው በጠንካራው የኒውክሌር ኃይል ከፍተኛ ተጽዕኖ ይደረግበታል።
በLHC ላይ ባለው የከባድ-አዮን ሩጫዎች የእርሳስ-208 ኒዩክሊየስ ጨረሮች ወደሌላው ይንቀሳቀሳሉ፣ በከፍተኛ ኃይል ይጋጫሉ። የሎረንትዝ መኮማተር እነዚህ አስኳሎች ወደ ብርሃን ፍጥነት በሚንቀሳቀሱ የፓንኬክ ቅርጽ ያላቸው ነገሮች ውስጥ እንዲጨመቁ ያደርጋቸዋል። በግጭቱ ወቅት የሚፈጠረው ከፍተኛ ኃይል እና ግፊት በኑክሊዮኖች ውስጥ የሚገኙትን ኳርኮች የሚይዙትን ግሉኖችን ይለያቸዋል፣ ይህም ኳርክ-ግሉን ፕላዝማ በመባል የሚታወቅ ንጥረ ነገር ይፈጥራል። Quark-gluon ፕላዝማ ከቢግ ባንግ በኋላ በነበሩት ቅጽበቶች ውስጥ እንደነበረ ይታመናል እና በኒውትሮን ኮከቦች እምብርት ላይ ይኖራል ተብሎ ይገመታል።
በኤል.ኤች.ሲ ውስጥ ያለው ግፊት እና የሙቀት መጠን እየቀነሰ ሲሄድ፣ የኳርክ-ግሉን ፕላዝማ በ LHC ፈላጊዎች ክትትል ሊደረግባቸው ወደሚችሉ ቅንጣቶች ይበላሻል፣ ይህም የዚህን ልዩ የቁስ ሁኔታ ባህሪያት ግንዛቤን ይሰጣል። በሊድ-208 የፕሮቶኖች እና የኒውትሮን ስርጭት የኳርክ-ግሉዮን ፕላዝማ መጠን እና ቅርፅን የሚወስን ሲሆን ይህም የፊዚክስ ሊቃውንት የእርሳስ-208 ኒዩክሊየስን አወቃቀር በዓይነ ሕሊና እንዲመለከቱ እና የኒውትሮን ቆዳን ውፍረት ለማስላት ያስችላቸዋል።
ይህ የከርሰ ምድር መለኪያ የሊድ-208 የኒውትሮን ቆዳ ውፍረት በጠንካራ ኃይል ሲወሰን ለመጀመሪያ ጊዜ ይወክላል. ቀደም ሲል በሊድ ራዲየስ ሙከራ (PREX) ትብብር በቶማስ ጄፈርሰን ናሽናል አከሌሬተር ፋሲሊቲ ባደረገው ጥናት በ0.283 ተመሳሳይ የ 0.071 ± 2021 femtometers በኤሌክትሮ ደካማ ኃይል ላይ ጥገኛ የሆኑ ቴክኒኮችን በመጠቀም ተገኝቷል።
ከ CERN የቲዎሬቲካል ፊዚክስ ክፍል የጥናቱ ደራሲ የሆኑት ዊልኬ ቫን ደር ሼይ “ይህ አዲስ ውሳኔ አሁን ባለው መረጃ ላይ ብቻ ከሌሎቹ የሙከራ ውሳኔዎች ጋር ሊወዳደር የሚችል እርግጠኛ ያለመሆን ደረጃ ማግኘቱ አስደናቂ ነው” ብለዋል። "ለወደፊቱ በበለጠ የተሰጡ መለኪያዎች ከ LHC ውሂብ የማውጣቱን ትክክለኛነት ያለምንም ጥርጥር ማሻሻል እንችላለን."
ይህ የዕድገት ውጤት የተለያዩ በሚመስሉ መስኮች ምርምርን የሚያገናኝ፣ ከፍተኛ ኃይል ያላቸውን የኑክሌር ግጭቶችን፣ የኒውትሮን ኮከቦችን እና የኑክሌር መዋቅርን አንድ የሚያደርግ ድልድይ ሆኖ ያገለግላል። ሳይንቲስቶች ከተለያዩ ሳይንሳዊ ጎራዎች የተውጣጡ ባለሙያዎችን በማጣመር የእውቀት ድንበሮችን እየገፉ እና ስለ ቁስ አካል መሰረታዊ ተፈጥሮ እና ስለ አጽናፈ ሰማይ ምስጢር ጥልቅ ግንዛቤን እያገኙ ነው።
በየጥ
1. የእርሳስ-208 የኒውትሮን "ቆዳ" ምንድን ነው?
የኒውትሮን “ቆዳ” የሚያመለክተው በእርሳስ 208 ኒውክሊየስ እምብርት ዙሪያ የሚገኙትን አብዛኛውን የኒውትሮን ውጫዊ ቅርፊት ነው።
2. የኒውትሮን ቆዳን ማጥናት ስለ ኳንተም ክሮሞዳይናሚክስ ያለንን ግንዛቤ የሚያሳድገው እንዴት ነው?
በኒውትሮን ቆዳ ላይ ምርምር ማድረግ የሳይንስ ሊቃውንት የጠንካራ ኃይል ልውውጥ ቅንጣቶች የሆኑት ኳርኮች እና ግሉኖች በኒውክሊየስ ውስጥ እንዴት እንደሚሠሩ ለመመርመር ያስችላቸዋል። ይህ ስለ ኳንተም ክሮሞዳይናሚክስ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖር አስተዋጽኦ ያደርጋል።
3. ለምንድን ነው የኒውትሮን ቆዳ ውፍረት መለካት ፈታኝ የሆነው?
የኒውትሮን ቆዳ ውፍረት መወሰን ከባድ ነው ምክንያቱም ኒውትሮኖች የኤሌክትሪክ ኃይል ስለሌላቸው ኤሌክትሮኖችን ልክ እንደ ፕሮቶን መበተን አይችሉም። ይሁን እንጂ በጠንካራው የኒውክሌር ኃይል ከፍተኛ ተጽዕኖ ይደረግባቸዋል.
4. quark-gluon ፕላዝማ ምንድን ነው?
Quark-gluon ፕላዝማ ከBig Bang በኋላ አፍታዎች እንደነበሩ የሚታመን የቁስ ሁኔታ ነው። እንደ ፕሮቶን እና ኒውትሮን ባሉ ቅንጣቶች ውስጥ የሚቀመጡት ኳርክስ እና ግሉኖች ተለያይተው ራሳቸውን ችለው እንዲንቀሳቀሱ የሚደረጉበት ንጥረ ነገር ነው።
5. የኒውትሮን ቆዳ ውፍረት በኒውትሮን ኮከቦች ላይ ያለንን እውቀት የሚነካው እንዴት ነው?
የሊድ-208 የኒውትሮን ቆዳ በማጥናት የኒውትሮን ኮከቦችን አወቃቀር ግንዛቤን ይሰጣል፣ እነዚህም ከሱፐርኖቫ ፍንዳታ በኋላ የሚቀሩ በሚያስደንቅ ሁኔታ ጥቅጥቅ ያሉ ቅሪቶች ናቸው። የኒውትሮን ቆዳን መረዳታችን የኒውትሮን ከዋክብትን ስብጥር እና ባህሪያት እንድንረዳ ያደርገናል።