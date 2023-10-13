የጥንት የፀሐይ አውሎ ነፋሶች ለዘመናዊው ዓለም መሠረተ ልማት ስጋት ይፈጥራሉ

በሮያል ሶሳይቲ የታተመ በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው ምድር ከ14,300 ዓመታት በፊት ገደማ ግዙፍ የፀሐይ አውሎ ንፋስ አጋጥሟታል፣ እናም ሳይንቲስቶች የዚህ መጠን ሌላ ክስተት በአንጻራዊ ሁኔታ በቅርብ ጊዜ ሊከሰት እንደሚችል ያስጠነቅቃሉ። “በቅርቡ” የጂኦሎጂካል ጊዜ ሚዛንን ለማመልከት ጥቅም ላይ የሚውል ቃል ቢሆንም፣ የራዲዮካርቦን ምርመራ እንደሚያሳየው ተመሳሳይ ክስተቶች በየ1,000 ዓመታት አንድ ጊዜ ይከሰታሉ።
የጥናቱ መሪ ኤድዋርድ ባርድ እንዲህ ያለው ክስተት በዛሬው የኢነርጂ እና የኢንተርኔት ኔትወርኮች ላይ የሚኖረውን አጥፊ ተጽእኖ አፅንዖት ሰጥቷል። እንዲህ ዓይነቱ የፀሃይ አውሎ ነፋስ ዘመናዊ ክስተት የመገናኛ እና ጉዞ ላይ ከፍተኛ መስተጓጎል እንደሚፈጥር ያስጠነቅቃል.
በፀሀይ ማዕበል ወቅት፣ የፀሀይ መግነጢሳዊ መስክ ይዳከማል፣ በዚህም ምክንያት ግዙፍ የፀሀይ ነበልባሎች እና ኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (CMEs)። የተከሰሱ ቅንጣቶች ይለቃሉ እና በመንገዳቸው ላይ ባለው ማንኛውም ነገር ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ። በተመራማሪዎች እንደታየው ኃይለኛ አውሎ ነፋስ የተመዘገቡ ምስክሮች ባይኖሩም፣ የ1859 የካርሪንግተን ክስተት እስካሁን ከተመዘገቡት ሁሉ እጅግ ጠንካራው እንደሆነ ይታወቃል። በመላው ዩናይትድ ስቴትስ የቴሌግራፍ ኦፕሬተሮችን በኤሌክትሪክ ቢያጠፋም ከ14,300 ዓመታት በፊት ከተከሰተው አውሎ ንፋስ በጣም ደካማ ነበር።
የጥንት የፀሐይ አውሎ ነፋሶች መኖራቸውን ለመከታተል ሄርኩሌናዊ የኢንተርዲሲፕሊን ሳይንስ ጥረትን ይጠይቃል። በፈረንሣይ የወንዝ አልጋዎች ሥር እና በግሪንላንድ ውስጥ ከሚገኙት የበረዶ ግግር ዛፎች ከቅሪተ አካል የተገኙ የራዲዮካርቦን መለኪያዎች አስፈላጊውን መረጃ አቅርበዋል። ጥቅም ላይ የዋለው ዘዴ እ.ኤ.አ. በ 2012 ያዳበረው ጃፓናዊው የፊዚክስ ሊቅ ፉሳ ሚያኬ ነው ። ስለሆነም ፣ እነዚህ አጉል አውሎ ነፋሶች አሁን Miyake Events በመባል ይታወቃሉ።
ምንም እንኳን እንዲህ ያለው አውሎ ነፋስ በዘመናዊው ዓለም ላይ ሊያመጣ የሚችለው ጉዳት በእርግጠኝነት ባይታወቅም በኩዊንስላንድ ዩኒቨርሲቲ የሥነ ፈለክ ተመራማሪ የሆኑት ቤንጃሚን ጳጳስ በእነዚህ ክንውኖች ላይ ተጨማሪ ምርምር ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል። በሺህ አመት አንድ ጊዜ የሚከሰቱ ቢሆኑም እንኳ እነሱን ለመረዳት እና ለመተንበይ እንዲሁም ውጤቶቻቸውን ለማቃለል ኢንቨስት ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ይከራከራሉ.
ምንጮች:
- የሮያል ሶሳይቲ ጥናት
- ዋሽንግተን ፖስት