የሳይንስ ሊቃውንት የባህር ውስጥ ተሳቢ እንስሳት ረጅም አንገትን በፍጥነት እንዴት እንደሚሻሻሉ ደርሰውበታል።

የሳይንስ ሊቃውንት በቅድመ-ታሪክ ዘመን የነበሩ አንዳንድ የባህር ተሳቢ እንስሳት ረጃጅም አንገቶችን በፍጥነት እንዴት እንዳዳበሩ ደርሰውበታል። ከቻይና እና እንግሊዝ የመጡ ተመራማሪዎች ቹሳሩስ ዢያንገንሲስ የተባለ የባህር ላይ ተሳቢ እንስሳት ቅሪተ አካላትን በማጥናት እነዚህ ቀደምት ተሳቢ እንስሳት በአከርካሪዎቻቸው ላይ አዳዲስ አከርካሪዎችን በመጨመር አንገታቸው እንዲረዝም አስችሏቸዋል።
መጀመሪያ ላይ ተመራማሪዎቹ በአንጻራዊ ሁኔታ አጭር አንገታቸው ምክንያት C.xiangensis pachypleurosaur ስለመሆኑ እርግጠኛ አልነበሩም። ሆኖም, ተጨማሪ ትንታኔ ምደባውን አረጋግጧል. የሳይንስ ሊቃውንት የረጅም አንገትን እድገት በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት የኢሶሳሮፕተሪጂያንስ ቅሪተ አካልን ፣ ፓኪፕሌዩሮሳርስን የሚያጠቃልለውን ቡድን ከተለያዩ የ Triassic ዘመን ጊዜያት አነፃፅረዋል።
ጥናቱ እንደሚያሳየው በእነዚህ ተሳቢ እንስሳት ውስጥ ያለው የቶርሶ ርዝመት እና የአንገት ርዝማኔ ከ 40% ወደ 90% ገደማ በ5 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ አድጓል። ከዚህ ጊዜ በኋላ, የአንገታቸው እድገታቸው ፍጥነት ይቀንሳል, ይህም ለአኗኗራቸው ጥሩ ርዝመት እንደደረሰ ይጠቁማል.
የመጀመሪያዎቹ ረጅም አንገት ያላቸው ተሳቢ እንስሳት ከኋለኞቹ ዘመዶቻቸው ጋር ሲነፃፀሩ ጥቂት የአከርካሪ አጥንቶች ነበሯቸው። ቹሳዉሩስ 17 የአከርካሪ አጥንቶች ሲኖሩት ፣በኋላ ፓቺፕሊዩሮሳርስ 25 ነበሯቸው። ከኋለኛው ቀርጤስ ጊዜ የመጡ አንዳንድ ፕሌሲዮሳርሮች የበለጠ የአከርካሪ አጥንቶች ነበሯቸው ፣ ኤልሳሩስ ደግሞ 72 የአከርካሪ አጥንቶች አሉት።
ተመራማሪዎቹ እነዚህ ረዣዥም አንገቶች ተሳቢ እንስሳት እንደ ሽሪምፕ እና ትናንሽ አሳዎች ያሉ ምርኮቻቸውን በብቃት እንዲይዙ እንደፈቀደላቸው ይገምታሉ። በፍጥነት የሚዋኙን አዳኞች የመንጠቅ ችሎታቸው ለህልውናቸው ጠቃሚ ነበር። ይህ የዝግመተ ለውጥ መላመድ ምናልባት ከTriassic ጊዜ በፊት በተከሰተው ታላቁ ሞት ተብሎ በሚታወቀው የጅምላ መጥፋት ክስተት ነው። በመልሶ ማገገሚያ ወቅት የባህር ውስጥ ተሳቢ እንስሳት ፈጣን የዝግመተ ለውጥ ሁኔታ አስከፊ ክስተቶችን ለመቋቋም ያላቸውን ጥንካሬ እና መላመድ ያሳያል።
በማጠቃለያው፣ የባህር ውስጥ ተሳቢ እንስሳት ረዣዥም አንገቶችን እንዴት እንደፈለሰፉ ማግኘቱ ስለእነዚህ ጥንታዊ ፍጥረታት የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና በተለዋዋጭ አለም ውስጥ የመትረፍ ስልቶቻቸው ላይ ብርሃን ይፈጥራል።
ምንጮች:
– ጥናት በቢኤምሲ ኢኮሎጂ እና ዝግመተ ለውጥ፣ ኦገስት 31፣ 2021 ታትሟል