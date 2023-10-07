ተክሎች የአየር ብክለትን የሚያባብሱ ውህዶች፣ የጥናት ግኝቶች

ማጠቃለያ:
በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንዳረጋገጠው እንደ ኦክ እና ፖፕላር ያሉ እፅዋቶች በሞቃት ፕላኔት ላይ ለደካማ የአየር ጥራት የሚያበረክተውን አይሶፕሪን የተባለውን ውህድ ያመነጫሉ። Isoprene ችግር ያለባቸውን ጥቃቅን እና ዝቅተኛ የከባቢ አየር ኦዞን ሊያባብስ ይችላል. ነገር ግን፣ ተመሳሳይ ውህድ የንፁህ አየርን ጥራት ያጠናክራል እናም እፅዋትን እንደ ነፍሳት እና ከፍተኛ የሙቀት መጠን ያሉ አስጨናቂ ሁኔታዎችን የበለጠ እንዲቋቋም ያደርጋል። ጥናቱ በእጽዋት መቋቋም እና በአየር ብክለት መካከል ትክክለኛውን ሚዛን ስለማግኘት ጥያቄዎችን ያስነሳል. ኢሶፕሬን በምድር ላይ በሁለተኛ ደረጃ ከፍተኛው ሃይድሮካርቦን ሲሆን በአየር ብክለት ውስጥ ከሚገኙ የናይትሮጅን ኦክሳይድ ውህዶች ጋር ምላሽ ይሰጣል, ኦዞን እና ሌሎች ለሰውም ሆነ ለተክሎች ጤናማ ያልሆኑ ምርቶች ይፈጥራል. የኤምኤስዩ ቡድን ጥናት እንደሚያሳየው የሙቀት መጠን መጨመር የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን መጨመር ጋር ሲነፃፀር በአይሶፕሬን ምርት ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል። ተመራማሪዎቹ በፖፕላር ተክሎች ላይ ሙከራዎችን ያደረጉ ሲሆን በ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሙቀት መጠን መጨመር አይስፕሪን ልቀትን ከአሥር እጥፍ በላይ እንዲጨምር አድርጓል። ይህ ግኝት የወደፊቱን isoprene ልቀቶችን ለመተንበይ ይረዳል እና ማህበረሰቦች ስለ አየር ብክለት በመረጃ ላይ የተመሰረተ ምርጫ እንዲያደርጉ ያግዛል።
እፅዋት የአየር ጥራትን ሊያበላሽ የሚችል አይዞፕሬን የተሰኘ ውህድ ያመነጫሉ፣ ይህም ለደካማ ብናኝ እና ዝቅተኛ የከባቢ አየር ኦዞን አስተዋጽኦ ያደርጋል ሲል በቅርቡ የተደረገ ጥናት አመልክቷል። ኢሶፕሬን ለአየር ብክለት አስተዋጽኦ ሲያደርግ ለተክሎች የመቋቋም አቅም እና የንጹህ አየር ጥራትም ጥቅሞች አሉት። ጥናቱ በእጽዋት መቋቋም እና በአየር ብክለት መካከል ስላለው ሚዛን ጥያቄዎችን ያስነሳል. ኢሶፕሬን በምድር ላይ በሁለተኛ ደረጃ ከፍተኛው ሃይድሮካርቦን ነው, ነገር ግን በሕዝብ ዘንድ የታወቀ አይደለም. በአየር ብክለት ውስጥ ከናይትሮጅን ኦክሳይድ ውህዶች ጋር ምላሽ ይሰጣል, በዚህም ኦዞን እና ሌሎች ጤናማ ያልሆኑ ተረፈ ምርቶችን ይፈጥራል. ተመራማሪዎቹ የአየር ሙቀት መጨመር የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን መጨመር ጋር ሲነፃፀር በአይሶፕሪን ምርት ላይ የበለጠ ተጽእኖ እንደሚያሳድር አስተውለዋል. በፖፕላር ተክሎች ላይ ባደረጉት ሙከራ በ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሙቀት መጠን መጨመር የአይሶፕሪን ልቀትን ከአሥር እጥፍ በላይ አስገኝቷል። ይህ ግኝት ተመራማሪዎች የወደፊቱን isoprene ልቀቶችን በተሻለ ሁኔታ ለመተንበይ እና ለተፅዕኖዎቹ በተሻለ ሁኔታ እንዲዘጋጁ ያስችላቸዋል። በተጨማሪም ግለሰቦች እና ማህበረሰቦች የአየር ብክለትን በተመለከተ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲያደርጉ ሊረዳቸው ይችላል።
ምንጮች:
- በሚቺጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ጥናት;
- ፕሮፌሰር ቶም ሻርኪ, ሚቺጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ: