የስቶክ ስፔስ ሆፐር ሮኬት ፕሮቶታይፕ የተሳካ የበረራ ሙከራን ያሳያል

ስቶክ ስፔስ በቅርቡ በሆፕፐር ተደጋጋሚ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል የሮኬት ፕሮቶታይፕ በተደረገው የበረራ ሙከራ ላይ የተገኙ አስደናቂ አዳዲስ ፎቶዎችን አጋርቷል። ሆፕፐር2 የተሰየመው ሙከራ በአቀባዊ መነሳት እና በአቀባዊ የማረፊያ ማሳያን ያካተተ ሲሆን የሁለተኛ ደረጃ ሮኬት በተሳካ ሁኔታ ከመሬት 30 ጫማ ርቀት ላይ በማንሳት የታለመውን የማረፊያ ዞን በደህና ከመነካቱ በፊት።
በስቶክ ስፔስ የተጋሩት ፎቶዎች የጠፈር መንኮራኩሯ በሞሰስ ሐይቅ ዋሽንግተን በሚገኘው የሙከራ ቦታቸው ላይ፣ የሮኬቱ ሃይድሮጂን/ኦክሲጅን ሞተር በሚነሳበት ጊዜ ደማቅ እሳት ሲቀጣጠል ያሳያል። ይህ ሙከራ በሴፕቴምበር 17 ላይ የተካሄደው፣ በርካታ የሆፐር ስርአቶችን እና የንድፍ ክፍሎችን፣ ልብ ወለድ ሞተሩን፣ coolant ላይ የተመሰረተ የሙቀት ጋሻ እና የፕሮፐልሽን ሲስተምን ጨምሮ ለማሳየት ያለመ ነው።
ምንም እንኳን የጠፈር መንኮራኩሩ በሙከራ በረራው ወቅት የሃይፐርሶኒክ ሬንትሪ ሙቀትን በቀጥታ ባያገኝም በተመሳሰለ ሁኔታ ውስጥ ከሚጠበቀው የሙቀት ጭነት 100% በተሳካ ሁኔታ ሰርቷል። ይህ ስኬት ስቶክ ስፔስን ሙሉ ለሙሉ እንደገና ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ሮኬቶችን ለመስራት ቅርብ ያደርገዋል።
ስቶክ ስፔስ እንዲህ ብሏል፣ “ይህ ፈተና በሆፕፐር የቴክኖሎጂ ማሳያ ፕሮግራማችን ውስጥ የመጨረሻው ፈተና ነው። ሁሉንም የታቀዱትን አላማዎች በተሳካ ሁኔታ አጠናቅቀናል ”ሲል ስለ ስኬታማው የሙከራ ጅምር ማስታወቂያ። ጠንካራ እና በፍጥነት እንደገና ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ የጠፈር ተሸከርካሪዎችን ለመፍጠር ባደረጉት አዲስ አቀራረብ ያላቸውን እምነት ገልፀው የተሽከርካሪ ዲዛይን ከቴክኖሎጂ ማሳያ ወደ አስተማማኝ ዳግም ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል የጠፈር ተሽከርካሪን ለማሳደግ የሚያስችል ጠቃሚ መረጃ ማግኘታቸውን አመልክተዋል።
የሁለተኛ ደረጃ ሮኬት በተሳካ ሁኔታ በመሞከር፣ ስቶክ ስፔስ አሁን እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል የመጀመሪያ ደረጃ በማዘጋጀት ላይ ያተኩራል፣ ይህም 100% እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ሮኬት በ24 ሰአት ብቻ ለመስራት የዓላማቸው አካል ነው።
ምንጮች:
- ስቶክ ስፔስ (መግለጫ)
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