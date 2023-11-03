ተለባሽ ቴክኖሎጂ፡ በጠፈር ውስጥ የቦታ መዛባት መፍትሄ

ተለባሽ ቴክኖሎጂ የጠፈር ተመራማሪዎች የቦታ መዛባትን እንዲቋቋሙ በመርዳት የጠፈር ጉዞን የመቀየር አቅም አለው። በማሳቹሴትስ የብራንዴስ ዩኒቨርሲቲ የተመራማሪዎች ቡድን ለበሾች ራሳቸውን በትክክል እንዲያሳዩ የሚረዱ ምልክቶችን ሊሰጡ የሚችሉ የንዝረት መሳሪያዎችን በማዘጋጀት ላይ ነው። ይህ ቴክኖሎጂ በአሁኑ ጊዜ በናሳ የገንዘብ ድጋፍ እየተጠና ያለ ሲሆን የጠፈር ተመራማሪዎች ምድርን ለቀው ሲወጡ የስበት ምልክቶች ሲያጡ የሚያጋጥሟቸውን ፈተናዎች ለመፍታት ያለመ ነው።
ግራ የሚያጋቡ አብራሪዎች መሳሪያቸውን ከመተማመን ይልቅ በደመ ነፍስ ላይ የተመሰረቱ ውሳኔዎችን ስለሚያደርጉ የቦታ መዛባት በአቪዬሽን ውስጥ ትልቅ ስጋት ሆኖ ቆይቷል። ይህ አደጋ የጠፈር ተመራማሪዎች የስበት ኃይል በሌለበት የመሳፈር ስሜት ሊሰማቸው ወደሚችልበት የጠፈር ጉዞ ድረስ ይደርሳል። ነገር ግን፣ በጠፈር በረራ ወቅት፣ በተለይም እንደ ጨረቃ ወይም ማርስ ባሉ የሰማይ አካላት ላይ ቁጥጥር የሚደረግባቸው ዘሮችን በሚጓዙበት ጊዜ ስለ ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥ እና ፍጥነት ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው።
በብራንዴይስ ዩኒቨርሲቲ ቡድን እየተገነባ ያለው ተለባሽ ቴክኖሎጂ ቫይሮትራክተሮች ይባላል። እነዚህ መሳሪያዎች በውስጠኛው ጆሮ ውስጥ ላለው የቬስትቡላር ሲስተም ምልክቶችን ይሰጣሉ ፣ስለሚለብሰው ጭንቅላት ዘንበል ብለው ለአንጎል ያሳውቃሉ እና ሚዛንን ለመጠበቅ ይረዳሉ። ንዝረትን በቆዳው ውስጥ በማስተላለፍ፣ ቫይሮትራክተሮች በ otoliths ላይ የስበት ኃይልን ተፅእኖ ያስመስላሉ፣ በውስጣዊው ጆሮ ውስጥ ያሉ ጥቃቅን አወቃቀሮች ሚዛንን እና አቅጣጫን ለመወሰን ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
የቫይሮትራክተሮችን ውጤታማነት ለመፈተሽ ተመራማሪዎቹ ተሳታፊዎች በወንበር መሰል ማሽን ውስጥ ዓይነ ስውር እና ግራ የተጋባባቸው ሙከራዎችን አድርገዋል። የቡዝንግ ቴክኖሎጂው ጉልህ ጠቀሜታዎች ቢኖሩም፣ ተሳታፊዎቹ ስልጠና ከወሰዱ በኋላም ቁጥጥርን ለመጠበቅ ይቸገሩ ነበር። ይህ ቴክኖሎጂን ሙሉ በሙሉ ማመንን በተመለከተ በሰዎች ውስጥ ጥልቅ ግጭት መኖሩን ያሳያል.
የጥናት ቡድኑ አሁን ተጨማሪ እርምጃዎችን እየመረመረ ነው፣ ለምሳሌ የግፊት ምልክቶችን በማካተት ወደ ብልሽት ቦታ የመቃረብ ስሜትን ለማስተላለፍ። በተዘበራረቀ ሁኔታ ውስጥ ቫይሮትራክተሮችን ስለመጠቀም ልዩ ስልጠና በሰዎች እና በቴክኖሎጂ መካከል ጠንካራ ግንኙነት ለመፍጠር ይረዳል። ዜሮ የስበት ሁኔታን በመምሰል ላይ ያተኮረው ጥናቱ፣ በጨረቃ ወይም በማርስ ላይ የጠፈር ተመራማሪዎች ያጋጠሙትን የስበት ደረጃ ለመድገም ተጨማሪ ሙከራዎችን ያደርጋል።
የቦታ መዛባትን ለመቅረፍ ተለባሽ ቴክኖሎጂ ማሳደግ የጠፈር ተጓዦችን በጠፈር ተልዕኮ ወቅት ደህንነትን ለማጎልበት ጠቃሚ እርምጃን ይወክላል። ተመራማሪዎች እነዚህን መሳሪያዎች ማጣራት እና ማሻሻል ሲቀጥሉ፣ ጠፈርተኞች በልበ ሙሉነት ቦታን የሚዞሩበት እና በቴክኖሎጂ የሚታመኑበት ቀን በጣም ሩቅ ላይሆን ይችላል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
የቦታ መዛባት ምንድነው?
የቦታ መዘበራረቅ ግለሰቦቹ በህዋ ላይ የመምራት ስሜታቸውን እና አቅጣጫቸውን የሚያጡበት ሁኔታ ነው። የሰው ልጅ የሚተማመነው ወደላይ እና ወደ ታች የማይገኝ ወይም የተዛባ መሆኑን ለመወሰን መደበኛው የስበት ኃይል ሲከሰት ነው።
ለምንድነው የቦታ ግራ መጋባት በህዋ ጉዞ ላይ አሳሳቢ የሆነው?
የጠፈር ተመራማሪዎች ምድርን ለቀው ሲወጡ፣ ወደ ራሳቸው አቅጣጫ ለመምራት የሚተማመኑባቸውን የተለመዱ የስበት ሃይሎች ያጣሉ። ይህ በህዋ ላይ የመንገዳገድ እና የመከፋፈል ስሜትን ያስከትላል፣ ይህም ትክክለኛ የጂኦግራፊያዊ ግንዛቤን ለመጠበቅ እና ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ መጓዝ ፈታኝ ያደርገዋል።
ተለባሽ ቴክኖሎጂ የቦታ ግራ መጋባትን እንዴት ይረዳል?
ተለባሽ ቴክኖሎጂ፣ ለምሳሌ በብራንዴስ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እየተዘጋጁ ያሉት ቫይሮትራክተሮች፣ ጠፈርተኞች ወደ ህዋ በትክክል እንዲመሩ ለመርዳት ታክቲክ ምልክቶችን ይሰጣል። እነዚህ መሳሪያዎች በቆዳው ውስጥ ንዝረትን ያስተላልፋሉ, የስበት ኃይልን በውስጣዊ ጆሮ ላይ በማስመሰል እና ሚዛንን እና አቅጣጫን ለመጠበቅ ይረዳሉ.
ሰዎች ግራ በሚያጋቡ ሁኔታዎች ውስጥ ቴክኖሎጂን ለማመን የሚታገሉት ለምንድን ነው?
ምንም እንኳን ተለባሽ ቴክኖሎጂ ጥቅሞች ቢኖሩም, ሰዎች ብዙውን ጊዜ በእነዚህ ውጫዊ መሳሪያዎች ላይ ሙሉ በሙሉ መተማመን እና መታመንን በተመለከተ ተግዳሮቶች ያጋጥሟቸዋል. በእውቀት (ኮግኒቲቭ) እምነት እና በአንጀት-ደረጃ ውሳኔዎች መካከል ጥልቅ ግጭት ሊኖር ይችላል፣ ይህም ወደ ግራ መጋባት እና የተሳሳተ የተከፋፈለ ሰከንድ ፍርዶች ያስከትላል።
በጠፈር ላይ ለሚለበስ ቴክኖሎጂ ምን ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል?
ወደፊት የሚደረጉ ጥናቶች ውጤታማነታቸውን ለማጎልበት የቫይሮትራክተሮችን በማጣራት እና እንደ የግፊት ምልክቶችን በማካተት ተጨማሪ እርምጃዎችን በማሰስ ላይ ያተኩራል። በጨረቃ ወይም በማርስ ላይ የጠፈር ተመራማሪዎች የሚያጋጥሟቸውን የስበት ደረጃዎች ለማስመሰል ተጨማሪ ሙከራዎችም ይከናወናሉ።