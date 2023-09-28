የማይታመን የኤሊ ጥንዚዛ እጭ ጥበብ፡- ፑፕ ፓራሶሎችን መፍጠር

በድብቅ ድንቅ አለም ጥቂቶች እንደ ኤሊ ጥንዚዛ እጭ ብልሃተኞች ናቸው። እነዚህ ተንኮለኛ ፍጥረታት የየራሳቸውን ጉድፍ በመጠቀም ውስብስብ የሆነ ፓራሶል ይሠራሉ፣ ይህም ጥበቃን እና ካሜራን ይሰጣሉ። በቅርብ ጊዜ የተደረገ ጥናት በ ZooKeys መጽሔት ላይ ከእነዚህ አስደናቂ ጋሻዎች ግንባታ በስተጀርባ ያለውን ጥንቃቄ የተሞላበት ሂደት በጥልቀት ያሳያል።
የኤሊ ጥንዚዛዎች ገና በእጭነታቸው ላይ ሲሆኑ፣ ሰገራቸውን ተጠቅመው ከአዳኞችና ከአዳኞች የሚከላከለውን ጋሻ ይፈጥራሉ። በቴሌስኮፒክ ፊንጢጣ በመጠቀም፣ እጮቹ ቆሻሻቸውን ማራዘም እና ማንቀሳቀስ፣ በጀርባቸው ላይ የእበት ዣንጥላ እንዲገነቡ ማድረግ ይችላሉ። ይህ ጋሻ ለብዙ ዓላማዎች ያገለግላል, እነሱን የማይመገቡ የሰገራ ክምር በማስመሰል, ከአዳኞችም ይጠብቃቸዋል. እጮቹ ጋሻቸውን እንደ ጦር መሳሪያ ይጠቀማሉ፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ሰርጎ ገቦችን ያባርራሉ።
ከጥናቱ አዘጋጆች አንዷ ካሮላይን ቻቦ የኤሊ ጥንዚዛ እጮችን እንደ ድራቢዎች ገልጻለች ነገር ግን የጎልማሳ አጋሮቻቸው በሚያስደንቅ ሁኔታ ውብ ናቸው። እነዚህ ጥንዚዛዎች ስማቸውን ከኤሊ ቅርፊት እና በቀለም የከበሩ ድንጋዮችን በሚመስሉ የጉልላታቸው የላይኛው ዛጎል ነው። በተለይም ወርቃማ ኤሊ ጥንዚዛዎች እግር ያላቸው የወርቅ ንጣፎችን ይመስላሉ።
ጥናቱ በሳይንስ ስብስቦች ውስጥ ብዙ ጊዜ የማይታለፈው የወጣትነት ደረጃ ላይ በማተኮር የኤሊ ጥንዚዛዎችን የመረዳት ክፍተት ለመሙላት ያለመ ነው። የአዋቂዎች ጥንዚዛዎች በሙዚየሞች ውስጥ በተደጋጋሚ ተጠብቀው ሲቆዩ, ከእነዚህ ስብስቦች ውስጥ ለስላሳ እጮች አይገኙም. ተመራማሪዎች ከእንቁላል እስከ ጉልምስና ድረስ ያሉትን ጥንዚዛዎች በመመልከት አጠቃላይ የጋሻ ግንባታ እና አጠቃቀምን ሂደት ለመመዝገብ ተስፋ ያደርጋሉ።
ኤሊ ጥንዚዛዎች በእጭነታቸው ወቅት የስነ-ህንፃ ቴክኒኮችን የሚጠቀሙ ብቸኛ ዝርያዎች አይደሉም። የነብር ጢንዚዛዎች የጭቃ እንቦሶችን ይፈጥራሉ ፣ ካዲስfly እጮች ደግሞ ከጠጠር እና ከቅጠል ኮኮን ይሠራሉ። ሰገራ ያልተለመደ የግንባታ ቁሳቁስ ሊሆን ይችላል, ነገር ግን በቀላሉ የሚገኝ እና አላማውን ያገለግላል. የተለያዩ የኤሊ ጥንዚዛዎች የተለያዩ አይነት የሰገራ ስነ-ህንፃን ያመርታሉ፣ ከደጋፊ ቅርጽ ጋሻ እስከ ገላጭ፣ የወፍ ጎጆ የሚመስሉ አዙሪት።
ይህ ጥናት የዔሊ ጥንዚዛ እጮችን አስደናቂ ችሎታዎች ላይ ብርሃን ያበራል ፣ ይህም ችሎታቸውን እና መላመድን ያሳያል። የተፈጥሮን የተደበቁ ድንቆች ዳሰሳ መገረሙን እና ማነሳሳቱን ቀጥሏል ይህም በፕላኔታችን ላይ ያሉ ጥቃቅን ፍጥረታትን እንኳን ውስብስብነት እና ፈጠራን ያሳያል።
ትርጓሜዎች
– የኤሊ ጥንዚዛዎች፡- በቅጠል ጥንዚዛዎች ቤተሰብ ውስጥ ያሉ የጥንዚዛዎች ቡድን፣ የጉልላ ቅርጽ ባላቸው የላይኛው ዛጎሎቻቸው እንደ ኤሊ ቅርፊት በሚመስሉ ጥንዚዛዎች ይታወቃሉ።
– እጭ፡- የነፍሳት ያልበሰለ ደረጃ፣ ወደ አዋቂው ቅርፅ ሜታሞርፎሲስ ከማለፉ በፊት።
– ጋሻ፡- በኤሊ ጥንዚዛ እጮች የተፈጠረ ውቅር የራሳቸውን ሰገራ በመጠቀም ከለላ እና ከለላ በመስጠት ነው።
– Camouflage፡- ለይቶ ለማወቅ ወይም አስቀድሞ እንዳይታወቅ ከአካባቢው ጋር የመቀላቀል ተግባር።
- ፊንጢጣ፡- የቆሻሻ ምርቶች ከሰውነት ውስጥ የሚወጡበት መክፈቻ።
- አዳኞች፡- ሌሎች ፍጥረታትን የሚያድኑ እና የሚመገቡ እንስሳት።
– ሚሚሪ፡- የመትረፍ ጥቅም ለማግኘት ሌላ ነገርን የመምሰል ተግባር።
- አርክቴክቸር፡ ህንፃዎችን የመንደፍ እና የመገንባት ጥበብ ወይም ልምምድ።
- በጥንቃቄ: ለዝርዝር ከፍተኛ ትኩረት ማሳየት; በጣም ጥንቃቄ እና ትክክለኛ.
– ፓራሲቶይድ፡- እንቁላሎቻቸውን በሌሎች ፍጥረታት አካል ውስጥ የሚጥሉ ፍጥረታት በመጨረሻ አስተናጋጃቸውን ይገድላሉ።
- የከበሩ ድንጋዮች: ለጌጣጌጥ እና ሌሎች ለጌጣጌጥ እቃዎች የሚያገለግሉ የከበሩ ወይም ከፊል-የከበሩ ድንጋዮች.
- የተፈጥሮ ታሪክ ስብስቦች፡ በተለምዶ በሙዚየሞች ውስጥ የተቀመጡ፣ ለሳይንሳዊ ጥናት እና ምርምር የሚያገለግሉ የተጠበቁ ናሙናዎች ስብስቦች።
– ማሳሳቻ፡ አዳኞችን ለማዘናጋት ወይም ለማሳሳት የሚያገለግል ዕቃ።
- የማያልቅ፡ ጥቅም ላይ መዋል ወይም መሟጠጥ አልተቻለም።
- ክሮች: ረጅም, ክር የሚመስሉ መዋቅሮች.
- የሚሽከረከሩ ጥቅልሎች፡- ጠመዝማዛ ቅርጾች።
- ሙዚየሞች፡- ባህላዊ፣ ታሪካዊ እና ሳይንሳዊ ቅርሶችን ለህዝብ እይታ እና ትምህርት የሚጠብቁ እና የሚያሳዩ ተቋማት።
ምንጮች:
- የጆርናል አንቀጽ፡ ZooKeys፣ “የኤሊ ጥንዚዛ እጭ ሰገራ ጋሻዎች አወቃቀር እና ተግባር (Chrysomelidae: Cassidinae)፣ ከአዲስ አስተናጋጅ እፅዋት ማህበራት ጋር” ( URL አይገኝም)
- የጥናት ደራሲ: Lynette Strickland, በቦስተን ዩኒቨርሲቲ ባዮሎጂስት
የጥናት ደራሲ፡- ካሮላይን ቻቦ በኔብራስካ-ሊንከን ዩኒቨርሲቲ የኔብራስካ ግዛት ሙዚየም የምርምር ተባባሪ