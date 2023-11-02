ግርማ ሞገስ ያለው ታውሪድስ እና ሊዮኒድስ ሜቶር ሻወር የሜልበርን ሰማይን ያበራል።

የ Taurids እና Leonids የሜትሮ ሻወር ዝናብ በኖቬምበር ሙሉ የሜልበርን የምሽት ሰማያትን ሲያደምቁ ለአንድ ወር ለሚፈጀው የሰማይ ትርኢት ተዘጋጁ። እነዚህ ሁለት አመታዊ የሜትሮ ሻወርዎች አስደናቂ የተኩስ ኮከቦችን ማሳያዎች ያመጣሉ፣ ይህም ሁለቱንም ኮከብ ቆጣሪዎችን እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ይማርካል።
በሜልበርን ውስጥ ያለው የ Taurids Meteor ሻወር
በኖቬምበር 6 ከፍተኛውን ደረጃ ላይ ይደርሳል ተብሎ የሚጠበቀው የ Taurids የሜትሮ ሻወር ከህዳር 6 እስከ 13 ባለው ጊዜ ሊታይ ይችላል። ታውሪዶችን የሚለየው የሜትሮዎቹ አስደናቂ መጠን እና ብሩህነት ነው። በአማካይ በሰዓት ከ5-10 የሚተዮር ዝናብን ከሌሎቹ የሜትሮ ሻወር ጋር ሲወዳደር ዝቅተኛ የሜትሮዎች ብዛት ቢያመነጭም የታውሪድ ሚቲየሮች ብዙ ጊዜ “የእሳት ኳሶች” ተብለው ይገለፃሉ። እነዚህ ትላልቅ እና ደማቅ ሜትሮዎች የብርሃን ብክለት ባለባቸው አካባቢዎች እንኳን ይታያሉ. ቀርፋፋ እና በቀለማት ያሸበረቁ የእሳት ኳሶች እነርሱን ለመመስከር ዕድለኛ ለሆኑ ሰዎች በእውነት አስደናቂ ተሞክሮ ይፈጥራሉ።
በሜልበርን ውስጥ ያለው የሊዮኒድስ ሜትሮ ሻወር
በኖቬምበር 17 አካባቢ ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንደሚደርስ የሚጠበቀው የሊዮኔዲስ ሜትሮ ሻወር ከህዳር 3 እስከ ዲሴምበር 2 ድረስ ሊታይ ይችላል። ሊዮኒድስን የሚለየው የሜትሮ አውሎ ነፋሶች እምቅ አቅም ነው። ምንም እንኳን መደበኛ ክስተት ባይሆንም ፣ እነዚህ አውሎ ነፋሶች በሰዓት ከሺህ የሚበልጡ የሜትሮች ብዛት በተለየ ሁኔታ ሊፈጠሩ ይችላሉ። በጣም ዝነኛ የሆኑት አውሎ ነፋሶች በ1833 እና 1966 የተከሰቱ ሲሆን በሺዎች የሚቆጠሩ ሚቴዎሮች በአንድ ሰአት ውስጥ የሌሊቱን ሰማይ ሲያበሩ ምስክሮች እንዲደነቁ አድርጓል።
እነዚህን የሰማይ ድንቆች የማየት እድሎዎን ከፍ ለማድረግ፣ የሌሊቱን ሰማይ ከከተማ መብራቶች ርቆ ያለውን ጥርት ያለ እይታ ያግኙ፣ በትክክል እኩለ ሌሊት አካባቢ። ወደ ኋላ ተኛ፣ ዓይኖችህ ከጨለማው ጋር እንዲላመዱ ፍቀድ፣ እና ከላይ ያለውን የተፈጥሮ የጠፈር ውበት ተመልከት። ሜትሮር ሻወር የማይገመት ሊሆን ስለሚችል ትዕግስት ቁልፍ መሆኑን አስታውስ፣ ነገር ግን እነዚህን አስመሳይ ማሳያዎች የመመስከር ሽልማት የሚጠብቀው ነው።
በየጥ:
ጥ፡ በሜልበርን ውስጥ የታውሪድስ እና የሊዮኒድስ የሜትሮ ሻወርን እንዴት በተሻለ ሁኔታ ማየት እችላለሁ?
መ: ከከተማ መብራቶች የራቀ ጨለማ ቦታ አግኝ እና የሌሊት ሰማይን ለማየት ተመለስ። እኩለ ሌሊት ብዙውን ጊዜ ለእይታ በጣም ጥሩው ጊዜ ነው።
ጥ፡- የሜትሮር መታጠቢያዎችን ለማየት ልዩ መሣሪያ ያስፈልገኛል?
መ: አይ, ልዩ መሣሪያ ያስፈልጋል. የሜትሮ ገላ መታጠቢያዎችን በባዶ ዓይን መመልከት ይችላሉ.
ጥ፡ በኖቬምበር ውስጥ ሌላ የሜትሮ ዝናብ ዝናብ ይኖራል?
መ: አዎ፣ ከታውሪዶች እና ሊዮኒድስ ውጭ፣ በኖቬምበር ወር ውስጥ የሚከናወኑ ሌሎች በርካታ ትናንሽ የሜትሮ ገላ መታጠቢያዎች አሉ፣ ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ ከእነዚህ ሁለት መታጠቢያዎች ያነሱ ናቸው።
ጥ፡ በሜልበርን ውስጥ ከየትኛውም ቦታ ሆነው የሜትሮ ሻወርን ማየት እችላለሁን?
መ: የመመልከት ልምድን ለማሻሻል በትንሹ የብርሃን ብክለት ያለበት ቦታ ማግኘት ጥሩ ነው። ከመሃል ከተማ ርቀው ፓርኮች ወይም ክፍት ቦታዎች ተስማሚ ናቸው።