አስትሮይድ፡- ለምድር ስጋት ሊሆን የሚችል

ናሳ ኦክቶበር 16 ላይ ለእይታ የሚስብ መረጃን አውጥቷል፣ ይህም አስከፊ መዘዝ ሊያስከትል የሚችለውን አሳሳቢ ጉዳይ አጉልቶ ያሳያል። በእጁ ያለው ተግባር፣ “ፕላኔተሪ መከላከያ” በመባል የሚታወቀው ናሳ ከምድር ጋር ሊጋጩ የሚችሉ አስትሮይዶችን መከታተል፣ ይህም ከዳይኖሰርስ ዕጣ ፈንታ ጋር የሚመሳሰል ሰፊ ውድመት ያስከትላል። ይሁን እንጂ እነዚህ አስትሮይዶች ብርሃን ስለማይሰጡ ውስብስብ ሂደት ነው.
እንደ እድል ሆኖ፣ በተለይ ለአስትሮይድ አደን ተብሎ የተነደፉ አዳዲስ ቴሌስኮፖች ለዚህ ተልእኮ ትልቅ አስተዋፅዖ አበርክተዋል። እ.ኤ.አ. ከኦገስት 2023 ጀምሮ ቀድሞውንም 32,000 የሚታወቁ የምድር አቅራቢያ አስትሮይድ አሉ። እነዚህን አስትሮይዶች ለማግኘት እና ለመከታተል የተደረገው ጥረት ከ405 ሚሊዮን በላይ አማተር እና ባለሙያ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ለናሳ የፕላኔቶች መከላከያ ስትራቴጂ ማእከላዊ ማእከል ለሆነው ትንሹ ፕላኔት ማእከል ገብተዋል።
እንደ አለመታደል ሆኖ በመረጃ ወረቀቱ ላይ የቀረቡት አኃዛዊ መረጃዎች አሳሳቢ እውነታን ያሳያሉ። ከምድር አቅራቢያ ከሚታወቁት 32,000 አስትሮይድስ ውስጥ ከ10,000 በላይ የሚሆኑት በዲያሜትር ከ140 ሜትር በላይ ናቸው። ከእነዚህ ውስጥ አንዱ ከመሬት ጋር ቢጋጭ፣ ከተማዋን ሙሉ በሙሉ ሊያጠፋ ይችላል። በንጽጽር በ 2013 በሩሲያ ውስጥ ጉዳት ያደረሰው የቼልያቢንስክ ሜትሮር ቢበዛ 20 ሜትር ይሆናል ተብሎ ይገመታል.
መረጃው 14,000 140 ሜትር ስፋት ካላቸው አስትሮይድ ውስጥ እስካሁን ካልተገኙ አንዱ ከመሬት ጋር ሊጋጭ እንደሚችል ያሳያል። በተጨማሪም፣ 50 ኪሎ ሜትር የሆነ ዲያሜትር ያላቸው በግምት 1 የሚጠጉ አስትሮይዶች አሉ። የዚህ መጠን ያለው አስትሮይድ ተጽእኖ በሥልጣኔ ላይ አስከፊ አንድምታ ሊኖረው ይችላል።
የፕላኔቶች መከላከያ ሃላፊነት በናሳ ላይ ብቻ ሳይሆን በድርጅቶች ስብስብ ላይ ነው. ኢንፎግራፊው የሰው ልጅን ደኅንነት ለማረጋገጥ አሁንም የሚሠራ ሥራ እንዳለ ለማስታወስ ያገለግላል። መረጃን በኢንፎግራፊክ የማድረስ ቀላል ተግባር እንኳን ግለሰቦችን ለፕላኔቶች መከላከያ ጥረቶች አስተዋፅዖ በማድረግ አስትሮይድ ፍለጋን እንዲቀላቀሉ ሊያነሳሳ ይችላል።
ምንጮች:
– ናሳ – የምድር አቅራቢያ አስትሮይድ ከኦገስት 31፣ 2023 ጀምሮ
– ዩቲ – ናሳ ምድርን ከአስትሮይድ እና ከኮሜት ለመከላከል እንዴት እያቀደ እንደሆነ እነሆ
- ዩቲ - ናሳ የአስትሮይድ መከላከያን ቅድሚያ በመስጠት የ NEO ሰርቬየር ተልእኮውን ወደ ልማት ደረጃ በማሸጋገር
- ዩቲ - የፕላኔቶች መከላከያ ማእከል መድረክን መውሰድ አለበት?