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ሳይንስ

ከተሞችን ሊያበላሹ የሚችሉ በሺዎች የሚቆጠሩ አደገኛ አስትሮይድ አሉ።

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 20, 2023
ከተሞችን ሊያበላሹ የሚችሉ በሺዎች የሚቆጠሩ አደገኛ አስትሮይድ አሉ።

የናሳ የፕላኔተሪ መከላከያ ክፍል ከመሬት ጋር ሊጋጩ እና ሰፊ ውድመት ሊያስከትሉ የሚችሉ አስትሮይድን የመለየት እና የመከታተል ሃላፊነት አለበት። ስራው ቀላል ቢመስልም, በእውነቱ ግን በጣም ፈታኝ ነው. አስትሮይድስ ብርሃንን አያመነጭም ስለዚህ በተለምዶ የፀሐይ ብርሃን ከላያቸው ላይ ሲያንጸባርቅ እና የሌሊት ሰማይን በሚመለከቱ ቴሌስኮፖች ይያዛሉ. በቅርብ ጊዜ, በተለይ አስትሮይድን ለማደን የተነደፉ ቴሌስኮፖች ቁጥር እየጨመረ መጥቷል.

በኦክቶበር 2023 የተለቀቀው የናሳ ኢንፎግራፊክ እንዳስታወቀው በአሁኑ ጊዜ 32,000 የሚታወቁ የአቅራቢያ አስትሮይዶች አሉ። እነዚህን አስትሮይድ ለመለየት እና ለመከታተል የተደረገው ጥረት ከ405 ሚሊዮን በላይ ምልከታዎች በሁለቱም አማተር እና በሙያዊ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ለናሳ የፕላኔቶች መከላከያ ስትራቴጂ ማእከላዊ ማእከል ለሆነው ትንሹ ፕላኔት ማእከል ገብተዋል።

ሆኖም፣ ኢንፎግራፊው አንዳንድ የሚረብሹ ስታቲስቲክስን ያሳያል። ከምድር አቅራቢያ ከሚገኙት 32,000 አስትሮይድስ ውስጥ ከ10,000 በላይ የሚሆኑት ከ140 ሜትር በላይ የሆነ ዲያሜትር አላቸው። ከእነዚህ አስትሮይድ አንዱ ምድርን ቢመታ ከተማዋን ሙሉ በሙሉ ማጥፋት ይችላል። ይህንን ለማየት በ2013 ሩሲያ ውስጥ በቼልያቢንስክ አውራጃ የመታው አስትሮይድ ዲያሜትሩ 20 ሜትር ያህል እንደሚሆን ተገምቶ ከፍተኛ ጉዳት እና ጉዳት አድርሷል።

ከሁሉ በላይ የሚያስደነግጠው ደግሞ የናሳ ባለሙያዎች ያገኘነው 140 ሜትር ስፋት ያላቸው አስቴሮይድ አደገኛ ሊሆኑ ከሚችሉት ከግማሽ በታች ብቻ ነው ብለው ያምናሉ። ከእነዚህ ውስጥ እስካሁን ያልተገኙ ከ14,000 በላይ አስትሮይዶች እንዳሉ ይገምታሉ። በተጨማሪም፣ 50 ኪሎ ሜትር የሆነ ዲያሜትር ያላቸው ወደ 1 የሚጠጉ አስትሮይዶች ያልተገኙ ናቸው። የዚህ መጠን ያለው አስትሮይድ ተጽእኖ ከአንድ ከተማ ውድመት በላይ አስከፊ መዘዝ ሊያስከትል ይችላል.

ከናሳ በላይ የሆኑ ድርጅቶችን የሚያጠቃልለው የፕላኔቶች መከላከያ ማህበረሰብ የሰው ልጅን ደህንነት በማረጋገጥ ረገድ ከባድ ስራ ይጠብቀዋል። ማንኛውም ጥረት ምንም ያህል ትንሽ ቢሆን, በዚህ ተልዕኮ ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል. አጓጊው ኢንፎግራፊክ አደገኛ ሊሆኑ የሚችሉ አስትሮይድስ ለመለየት እና ለመከታተል የሚደረገውን ቀጣይ ጥረት አስፈላጊነት ለማስታወስ ያገለግላል።

By ቪኪ Stavropoulou

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