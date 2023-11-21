ወደ ሚልኪ ዌይ ዋና ዋና እይታ፡ የዌብ ቴሌስኮፕ አስደናቂ ባህሪያትን ያሳያል

እጅግ አስደናቂ በሆነ ተልእኮ ውስጥ፣ የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ እይታውን ወደ ራሳችን ሚልኪ ዌይ ጋላክሲ አስኳል በማዞር፣ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ እጅግ የከዋክብትን የከዋክብት አፈጣጠር ዝርዝሮችን የሚያሳዩ አስገራሚ ምስሎችን በማሳየት ላይ ይገኛል። ዌብብ ከቀደመው አሰራሩ በተለየ የሚታይ ብርሃንን በዋናነት የሚከታተለው ሃብል ቴሌስኮፕ የኢንፍራሬድ ብርሃንን ይጠቀማል፣ ይህም ጥቅጥቅ ያሉ የጠፈር ደመናዎችን ውስጥ ዘልቆ እንዲገባ እና ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ የጠፈር ምስሎችን ይሰጠናል።
ከቨርጂኒያ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪው ሳሙኤል ክሮዌ የምስል ፕሮጄክቱን መርቶ ዌብ በሚያቀርበው አስደናቂ የመፍታት እና የመረዳት ደረጃ ተደነቀ። ክሮዌ እንደተናገረው “በዚህ ክልል ላይ ከዌብ ጋር የምናገኘው የመፍትሄ እና የስሜታዊነት ደረጃ ምንም ዓይነት የኢንፍራሬድ መረጃ የለም፣ ስለዚህ እዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ብዙ ባህሪያትን እያየን ነው። የቴሌስኮፕ አቅም በእንደዚህ አይነት አከባቢዎች ውስጥ የኮከቦች አፈጣጠርን ለማጥናት ልዩ እድል ይሰጣል፣ ይህም ስለ ኮስሞስ ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ ያደርጋል።
በዚህ ቬንቸር ውስጥ የትኩረት ቦታው ሳጂታሪየስ ሲ (Sgr C) ነው፣ ይህ ክልል በከፍተኛ የኮከብ አፈጣጠር የሚታወቀው ከመሬት በ25,000 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ ነው። በWeb's Near-Infrared Camera (NIRCam) መሳሪያ የተነሳው ምስል በርካታ አስደናቂ ባህሪያትን ያሳያል፡-
1. ግማሽ ሚሊዮን ኮከቦች፡- በሳጂታሪየስ ሲ ክልል ውስጥ ወደ 500,000 የሚጠጉ ኮከቦች በደመቀ ሁኔታ እንደሚያበሩ ይገመታል፣ከማይታወቁ ባህሪያት ጋር ተጨማሪ ፍለጋን የሚጠይቅ።
2. የፕሮቶስታሮች ክላስተር፡- በምስሉ መሃል በስተግራ ላይ ታዋቂ የሆነ ሮዝ ቅርጽ ያለው መዋቅር ይታያል። ይህ የፕሮቶስታሮች ቡድንን ይወክላል-በመፈጠር ሂደት ውስጥ ጀማሪ ኮከቦች። በዚህ ዘለላ ውስጥ ከፀሀያችን ከ30 እጥፍ በላይ የሆነ ግዙፍ ፕሮቶስታር አለ። እነዚህ ፕሮቶስታሮች የሚወጡት የደመና ጥግግት ከኋላው ያሉት ከዋክብት ብርሃን ወደ ቴሌስኮፕ እንዳይደርስ ይከለክላል፣ ይህም በምስሉ ላይ ካሉት በጣም ጥቅጥቅ ያሉ ቦታዎች አንዱ በሆነበት ጊዜ በተጨናነቀ አካባቢ ላይ ቅዠትን ይፈጥራል።
3. ሰፊው የተዘበራረቀ ጋዝ ክልል፡- በግምት 25 የብርሃን ዓመታት የሚሸፍነው ሰፊው የሳያን ክልል ሃይድሮጂን ጋዝ በመርፌ የሚመስሉ ህንጻዎች ወጥ የሆነ አቅጣጫ የሌላቸው ናቸው። ናሳ በአሁኑ ጊዜ የዚህን ግዙፍ ጋዝ ደመና መፈጠር ያነሳሳው ምን እንደሆነ እየመረመረ ነው።
የፍኖተ ሐሊብ ጋላክሲ እምብርት በምስሎቹ ላይ የማይታየውን አንድ ጠቃሚ ንጥረ ነገር ይደብቃል—ሳጂታሪየስ A* በመባል የሚታወቀው እጅግ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ። የዌብ ቴሌስኮፕ ወደ ኮስሞስ ወደር የለሽ እይታዎችን ቢያቀርብም፣ ዋና አላማው ስለ መጀመሪያው አጽናፈ ሰማይ ብርሃን ማብራት እና ምስጢሮቹን መግለጥ መሆኑን ማስታወስ አስፈላጊ ነው።
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ አስደናቂ ችሎታዎች በናሳ፣ በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) እና በካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ መካከል ያለው ሰፊ ሳይንሳዊ ትብብር ውጤት ነው። ከ21 ጫማ በላይ የሚረዝመው እጅግ በጣም ስሜታዊነት ያለው መስታወት የሀብል የጠፈር ቴሌስኮፕን ከሁለት ተኩል ጊዜ በላይ ይበልጣል። በተጨማሪም የዌብ ኢንፍራሬድ ችሎታዎች ከዚህ ቀደም ከእይታ የተደበቁ ነገሮችን እና ክስተቶችን ለመመልከት ያስችለዋል።
ከዌብ መምጣት ጋር፣የጥንቱን አጽናፈ ሰማይ ምስጢር ከማውጣት ባለፈ በራሳችን ጋላክሲ ውስጥ ባሉ ኤክስፖፕላኔቶች ላይ እይታችንን በማሳየት በአዲሱ የአሰሳ ዘመን አፋፍ ላይ ነን። የቴሌስኮፑ የላቀ ስፔክትሮግራፍ መሳሪያዎች የሩቅ ኤክሶፕላኔቶችን ኬሚካላዊ ሜካፕ ሊፈታ ይችላል፣ ይህም ከባቢ አየርን ሊገልጥ እና የህይወት ምልክቶችን ፍለጋ ይረዳል። የዌብ ቴሌስኮፕ የአጽናፈ ዓለሙን ምስጢር ይፋ ማድረጉን ሲቀጥል ሳይንቲስቶች በፊታችን ያሉትን ማለቂያ የሌላቸውን እድሎች በደስታ እየጠበቁ ናቸው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ምንድን ነው?
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ በናሳ፣ በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) እና በካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ መካከል ትብብር ነው። በጋላክሲያችን ውስጥ ያሉትን ቀደምት አጽናፈ ሰማይ እና ኤክስፖፕላኔቶችን ጨምሮ ኮስሞስን ለመቃኘት የተነደፈ ዘመናዊ የጠፈር ምልከታ ነው።
2. ዌብ ከሀብል ቴሌስኮፕ የሚለየው እንዴት ነው?
Webb በዋነኛነት የኢንፍራሬድ ስፔክትረምን ይመለከታል፣ይህም ብርሃን ወደ ውስጥ ሊገባ የማይችለውን ጥቅጥቅ ያሉ የጠፈር ደመናዎችን እንዲያይ ያስችለዋል። በአንፃሩ፣ ሃብል ቴሌስኮፕ በዋናነት የሚታይ ብርሃንን ይመለከታል።
3. ዌብ ሚልኪ ዌይ ዋና አካል ውስጥ ምን ባህሪያትን ይዟል?
የዌብብ የሳጊታሪየስ ሲ ክልል ምስሎች የፕሮቶስታሮች ስብስብ፣ የተዘበራረቀ ጋዝ ክልል እና በግምት ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጉ ኮከቦች ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ያሳያሉ።
4. የዌብ መስታወት መጠን አስፈላጊነት ምንድነው?
የዌብ መስታወት ከ21 ጫማ በላይ ሲሆን ይህም ከሀብል ቴሌስኮፕ መስታወት ከሁለት እጥፍ ተኩል በላይ ያደርገዋል። ይህ ትልቅ መጠን Webb ተጨማሪ ብርሃን እንዲይዝ ያስችለዋል, ይህም በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ብዙ ሩቅ እና ጥንታዊ ነገሮችን እንዲመለከት ያስችለዋል.
5. Webb exoplanets እንዴት ያጠናል?
ዌብ የሩቅ ኤክሶፕላኔቶችን ከባቢ አየር የሚመረምሩ ልዩ ስፔክትሮግራፎችን ይይዛል፣ ይህም የእነዚህን ባዕድ አለም ኬሚካላዊ ስብጥር ግንዛቤን ይሰጣል። ይህ መረጃ ሳይንቲስቶች ለመኖሪያ ምቹ አካባቢዎችን እና ሊሆኑ የሚችሉ የህይወት ምልክቶችን ለመፈለግ ይረዳቸዋል።
(ምንጮች፡ [Mashable](https://mashable.com/article/james-webb-space-telescope-core-of-milky-way/) እና [NASA](https://www.nasa.gov/press) -የተለቀቀ/ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ-እይታ-የጋላክሲ-ወተት-መንገድ-ከሃብል-2-)