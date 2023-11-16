አዲስ የተገለጠ፡ የፍራንክ ቦርማን ሰፊ የዋርበርድ ስብስብ

ታዋቂው የጠፈር ተመራማሪ እና የቀድሞ የዩኤስኤኤፍ ኮሎኔል ፍራንክ ቦርማን በታሪካዊው የአፖሎ 8 ትዕዛዝ ብቻ ሳይሆን ለ warbirds ባለው ፍቅርም ይታወቃሉ። ህዝቡ ለጀማሪው የጠፈር ተልዕኮው ሊያስታውሰው ቢችልም፣ የዋርበርድ አድናቂዎች ቦርማን የዩኤስኤኤፍ ቅርስ በረራ መስራች አባል እና አስደናቂ የታደሰ አውሮፕላኖች ባለቤት በመሆን ያከብራሉ።
ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ የቦርማን ስብስብ ከከባድ ብረት አልፏል. ከግዛቶቹ መካከል ከ13 እስከ 1991 የነበረው ብርቅዬ Convair L-1995A መገልገያ አይሮፕላን ይገኝበታል።በተጨማሪም ሃርቫርድ Mk.4ን ይይዘው ነበር፣በፍቅር “ፓይለት ሰሪ” በመባል ይታወቃል። በሚገርም እርምጃ ቦርማን ከሌላኛው የብረት መጋረጃ አውሮፕላን ኤሮ ኤል-39ሲ ባጭር ጊዜ በረረ።
እንደ ፍፁም ተዋጊ አብራሪ፣ ቦርማን ሁለት Mustangsን ጨምሮ የሰሜን አሜሪካ ተዋጊዎች ትሪዮ ነበረው፡- P-51D USAAF #44-84850 እና በአውስትራሊያ የተሰራ CA-18 Mustang፣ ተከታታይ A68-187። እሱ ደግሞ ሳብር፣ በተለይም የካናዳየር CL-13B Mk ነበረው። 6፣ እሱም ወደ አብሮ ሄሪቴጅ የበረራ አብራሪ ኤድ ሺፕሊ ከማስተላለፉ በፊት በሰፊው በረረ።
እ.ኤ.አ. በ2000ዎቹ አጋማሽ ቦርማን ስብስቡን የበለጠ በማስፋፋት SU SU የተባሉ ቢያንስ ሁለት ሌሎች የጦር ወፎችን አግኝቷል። ከእነዚህም መካከል SU SU III በመባል የሚታወቀው Cessna L-19 ይገኝበታል፣ በአፖሎ 8 የገና ዋዜማ ስርጭት የሰላሳ ዘጠነኛ አመት የምስረታ በዓል ላይ በጉጉት ያነሳው።
ከዋርድ ወፎች በተጨማሪ ቦርማን በርካታ የሲቪል ቪንቴጅ አውሮፕላኖች ነበሩት፤ ከእነዚህም መካከል በአስፈጻሚ የተዋቀረ Waco SRE፣ Stinson V-77 እና C-45 Expeditor። የእሱ ቡድን ማገገሚያ የአየር ትዕይንት ሽልማቶችን በተከታታይ አግኝቷል፣ በ P-51 እና P-63 ሁለቱም በ EAA Sun n' Fun ሾው ከፍተኛ ሽልማቶችን አሸንፈዋል።
ቦርማን ከአስደናቂ ስብስቡ ባሻገር ለሁለቱም ለአቪዬሽን እና ለድርጅታዊው ዓለም ከፍተኛ አስተዋፅኦ አድርጓል። የምስራቃዊ አየር መንገድን ወደ ትርፋማነት በመምራት፣ ለቁጥር የሚያታክቱ አቪዬተሮች አበረታች እና አበረታች መሪን በምሳሌነት አሳይቷል። በቅርብ ዓመታት ውስጥ የእሱ ህልፈት በአቪዬሽን ማህበረሰብ ውስጥ ክፍተት በመተው በታላቅ ሀዘን ገጥሞታል.
በየጥ:
ጥ፡ የፍራንክ ቦርማን በጣም ዝነኛ ስኬት ምን ነበር?
መልስ፡ ፍራንክ ቦርማን በጣም ዝነኛ የሆነው የአፖሎ 8 አዛዥ ሆኖ በነበረዉ ሚና ዝቅተኛ የምድር ምህዋርን ትቶ ጨረቃን ለመዞር የመጀመሪያው ተልዕኮ ነው።
ጥ፡ ፍራንክ ቦርማን ምን አይነት አውሮፕላን ነበረው?
መ: ፍራንክ ቦርማን እንደ ሙስታንግስ እና ሳቢር ያሉ የጦር ወፎችን እንዲሁም እንደ ዋኮ SRE እና ስቲንሰን V-77 ያሉ የሲቪል ቪንቴጅ ዓይነቶችን ጨምሮ የተለያዩ አውሮፕላኖች ነበሩት።
ጥ፡ ፍራንክ ቦርማን በአየር ትርኢት ላይ ተሳትፏል?
መ: አዎ፣ ብዙዎቹ የፍራንክ ቦርማን ማገገሚያዎች የአየር ትርኢት ሽልማቶችን አሸንፈዋል፣ እና የእሱ ፒ-63 ኪንግኮብራ በ1998 በኦሽኮሽ የአየር ትርኢት ላይ የታላቁ ሻምፒዮን ዋርበርድ ነበር።