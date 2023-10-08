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የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ትምህርት ቤት በግዙፉ ማጂላን ቴሌስኮፕ ፕሮጀክት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 8, 2023
የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ትምህርት ቤት በግዙፉ ማጂላን ቴሌስኮፕ ፕሮጀክት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል

የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ የአስትሮኖሚ ትምህርት ቤት ግዙፉን ማጄላን ቴሌስኮፕ ለመገንባት ባካሄደው ፕሮጀክት ጉልህ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። የቴሌስኮፕ ሰባተኛው እና የመጨረሻው መስታወት አሁን በመጣል ሂደት ከፍተኛው የሙቀት መጠን ላይ ደርሷል። ይህ የመስታወቱ መጠናቀቅ ፕሮጀክቱን የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በብርሃን አመታት ውስጥ የሚገኙትን የጋላክሲዎች የመጀመሪያ ክፍሎች እንዲመለከቱ ለማድረግ አንድ እርምጃ እንዲቀር ያደርገዋል።

ጂያንት ማጄላን ቴሌስኮፕ መሬት ላይ የተመሰረተ ኦፕቲካል ቴሌስኮፕ ለተመራማሪዎች የጋላክሲዎችን አመጣጥ ለመመርመር እና አዳዲስ ግኝቶችን ለማድረግ የሚያስችል ኃይለኛ መሳሪያ ነው። ይህ ቴሌስኮፕ በሩቅ ፕላኔቶች ከባቢ አየር ውስጥ የህይወት ምልክቶችን ለመለየት ወሳኝ ነው።

የቴሌስኮፕ ግንባታ በሺህ የሚቆጠሩ ሳይንቲስቶች ያደረጉትን ጥረት የሚያካትት ረጅም እና ውስብስብ ሂደት ነው። 28 ጫማ ዲያሜትር ያለው ትልቅ የማር ወለላ መዋቅር የሆነው ሰባተኛው መስታወት ክብደቱ ተመሳሳይ መጠን ካለው ጠንካራ መስታወት 1/5 ብቻ ነው። ይህ የፈጠራ ንድፍ የላቀ ተግባር እና ቅልጥፍናን እንዲኖር ያስችላል።

ቡዲ ማርቲን፣ የመስታወት ማጽጃ ፕሮጀክት ሳይንቲስት፣ የቴሌስኮፕን የመጨረሻ ምርት ለመፍጠር የጋራ መሰጠት አስፈላጊነትን አጉልቶ ያሳያል። ከጂያንት ማጂላን ቴሌስኮፕ የተገኘው ግንዛቤ በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ በህዋ ሳይንስ ያለውን ጠንካራ ውርስ መሰረት በማድረግ ስለ ዩኒቨርስ ግንዛቤ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ይኖረዋል።

ሰባተኛው መስተዋቱ የማቀዝቀዝ ሂደት እያለፈ ሲሆን ይህም በግምት ሦስት ወራት ይወስዳል ተብሎ የሚጠበቀው፣ የማጣሪያው ደረጃ ከጥቂት ቆይታ በኋላ ይጀምራል። የጂያንት ማጄላን ቴሌስኮፕ ከተጠናቀቀ በኋላ የቡድኑ ትብብር እና ትጋት የሚያሳይ እና ለቀጣዩ ትውልዶች ሳይንሳዊ እድገቶችን መንገድ ይከፍታል።

ባጠቃላይ፣ የጃይንት ማጂላን ቴሌስኮፕን ለመፍጠር የተደረገው እድገት ለአሪዞና ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ጥናት ትምህርት ቤት ትልቅ ስኬት ያስመዘገበ ሲሆን የአጽናፈ ዓለሙን ምስጢር ለመክፈት ቅርብ ያደርገናል።

ምንጮች:
- የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ትምህርት ቤት

By ገብርኤል Botha

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