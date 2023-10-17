ጋዝ ጋይንትስ ከቀድሞው ሀሳብ የበለጠ የተለመዱ, የጥናት ምክሮች

ኔቸር ኮሙኒኬሽንስ በተባለው መጽሔት ላይ በቅርቡ የታተመ ጥናት እንዳመለከተው እንደ ጁፒተር ያሉ የጋዝ ግዙፍ ሰዎች ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ በተለይም ጸጥ ባሉ የኮከብ ስርዓቶች ውስጥ በጣም የተለመዱ ሊሆኑ ይችላሉ ። የኮከብ ሥርዓቶች ባህላዊ ግንዛቤ እነሱ ለኮከቡ ቅርብ የሆኑ ዓለታማ ፕላኔቶችን እና ከሩቅ የጋዝ ግዙፍ አካላትን ያቀፈ ነው። ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ የተገኙት “ሞቃታማ ጁፒተር” የተባሉት ግዙፍ የጋዝ ግኝቶች ወደ ኮከባቸው በጣም ተጠግተው ሲዞሩ ይህንን ግምት ተቃውመዋል።
ጥናቱ በራፋሌ ግራተን እና ባልደረቦቹ በኢጣሊያ ብሄራዊ የአስትሮፊዚክስ ተቋም ያተኮረው በቤታ ፒክቶሪስ ሞቪንግ ግሩፕ በ115 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ በሚገኘው አነስተኛ የከዋክብት ስብስብ ላይ ነው። በዚህ ቡድን ውስጥ የ30 ኮከቦችን ብዛት እና እንቅስቃሴን ተንትነዋል እና በግምት 20 የሚሆኑት በኮከብ ስርዓታቸው ውጨኛ ክልሎች ውስጥ ከጁፒተር ጋር ተመሳሳይ የሆነ የጋዝ ግዙፎችን ሊደግፉ እንደሚችሉ ተገንዝበዋል።
ይህ ግኝት ጠቃሚ ነው ምክንያቱም ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች ጋዝ ግዙፎች በኮከብ ሲስተም ውስጥ በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ በጣም አናሳ ነው, ከፀሐይ መሰል ኮከቦች ውስጥ ከአምስቱ ያነሰ የጁፒተር ስሪት አላቸው. ተመራማሪዎቹ ቁልፉ ልዩነት በቤታ ፒክቶሪስ ሞቪንግ ግሩፕ አካባቢ ነው ብለው ያምናሉ፣ ይህም ከሌሎች ከዋክብት ከሚፈጥሩት ክልሎች ጋር ሲነፃፀር በጣም አናሳ እና ብዙ ሰዎች ይኖራሉ። በእነዚህ ጸጥታ የሰፈነባቸው፣ በተንሰራፋው ሰፈሮች ውስጥ የጋዝ ግዙፍ ሰዎች የመፈጠር እና የመትረፍ እድላቸው ከፍተኛ ነው።
የጋዝ ግዙፍ ሰዎች እንደ ጁፒተር የተወለዱት በቀዝቃዛው የውጨኛው የከዋክብት ስርዓት ውስጥ ሲሆን ይህም ተለዋዋጭ ንጥረ ነገሮች ወደ በረዶ እና ጋዝ ሊጨመሩ ይችላሉ. ይሁን እንጂ የእነዚህ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና መረጋጋት ከሌሎች ግዙፍ ፕላኔቶች ወይም ከዋክብት በሚያልፉ ስበት መስተጋብር ሊስተጓጎል ይችላል። ጥቅጥቅ ባለ ህዝብ በሚኖርባቸው የኮከብ ክልሎች ውስጥ ብዙ ኮከቦች መኖራቸው እና በመካከላቸው ያለው ትንሽ ርቀት የጋዝ ግዙፎችን ለመመስረት እና ቦታቸውን ለመጠበቅ አስቸጋሪ ያደርገዋል።
የራሳችን ፀሐይ የትውልድ ቦታ በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች መካከል ክርክር ሲደረግ፣ ይህ ጥናት እንደሚያመለክተው ሥርዓተ ፀሐይ ብዙ ሕዝብ ካለበት ከዋክብት መዋእለ ሕጻናት መውጣቱ የማይመስል ነገር ነው። ጥናቱ እንደሚያመለክተው ፀሀያችን ጥቂት የተበታተኑ ወጣት ኮከቦች ካሉት ፀጥታ በሰፈነበት አካባቢ ሊሆን ይችላል። የኮከብ ሥርዓቶችን አፈጣጠር የበለጠ ለመረዳት ጥቅጥቅ ባሉ የኮከብ ምስረታ ክልሎች ላይ ተጨማሪ ጥናቶች አስፈላጊ ይሆናሉ።
በአሁኑ ጊዜ በፀሐይ ዙሪያ እየተሽከረከረ ባለው የኢዜአ ጋያ ኦብዘርቫቶሪ የተሰበሰበው መረጃ በዚህ አስገራሚ ጥያቄ ላይ ተጨማሪ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።
ምንጮች: ተፈጥሮ ኮሙኒኬሽን, ተገላቢጦሽ