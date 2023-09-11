ሳይንቲስቶች ከተገመተው በላይ የኮስሚክ አወቃቀሮችን ቀርፋፋ እድገት አግኝተዋል

በሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቃውንት እንደ ጋላክሲ ክላስተር ያሉ ትላልቅ የጠፈር አወቃቀሮች በአንስታይን አጠቃላይ አንጻራዊነት ከተተነበየው ቀርፋፋ እያደጉ መሆናቸውን ደርሰውበታል። በተጨማሪም የጠፈር መዋቅር እድገትን ማፈን በንድፈ ሃሳቡ ከሚተነብየው በላይ ጉልህ በሆነ መልኩ በጨለማ ሃይል ሳቢያ የተፈጠረው የአጽናፈ ሰማይ መስፋፋት መፋጠን እንደሆነ ደርሰውበታል።
በአጽናፈ ዓለም ውስጥ የጋላክሲዎች ስርጭት በዘፈቀደ አይደለም; ይልቁንስ አብረው መሰባበር ይቀናቸዋል። እነዚህ ዘለላዎች የጀመሩት በጥንታዊው ዩኒቨርስ ውስጥ እንደ ትንሽ የቁስ አካል ነው እና ቀስ በቀስ ወደ ጋላክሲዎች፣ ከዚያም ወደ ጋላክሲ ክላስተሮች እና ክሮች አደጉ። የእነዚህ የጠፈር አወቃቀሮች እድገት በስበት መስተጋብር እና በእራሳቸው ስበት ስር መኮማተር ላይ ተጽእኖ ያሳድራል.
የአጽናፈ ሰማይ ምሥጢራዊ አካል የሆነው ጥቁር ኢነርጂ የአጽናፈ ዓለሙን መስፋፋት ያፋጥናል ነገር ግን በትልልቅ መዋቅሮች እድገት ላይ ተቃራኒው ውጤት አለው. የተዛባ ሁኔታዎችን ይቀንሳል እና የአወቃቀሮችን እድገት ይቀንሳል. ሳይንቲስቶች የኮስሚክ አወቃቀሮችን ስብስብ እና እድገትን በማጥናት ስለ ስበት እና የጨለማ ሃይል ተፈጥሮ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።
የሕንፃዎችን እድገት ለመመርመር ተመራማሪዎቹ የተለያዩ የኮስሞሎጂ ምርመራዎችን ተጠቅመዋል. በጥንት አጽናፈ ሰማይ ውስጥ ስለ ቁስ ስርጭት መረጃን የሚሰጠውን የኮስሚክ ማይክሮዌቭ ዳራ ተንትነዋል. በእኛ እና በኮስሚክ ማይክሮዌቭ ዳራ መካከል ያለውን የቁስ ስርጭት ለመግለጥ የጋላክሲ ቅርጾችን ደካማ የስበት መነፅር መርምረዋል።
በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ የግንባታዎችን እድገት ከጊዜ በኋላ ለመከታተል በአካባቢው አጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያሉትን የጋላክሲዎች እንቅስቃሴ ተመልክተዋል። ወደ አሁኑ ጊዜ ሲቃረቡ የተመለከቱት የእድገት ደረጃዎች ልዩነት የበለጠ ጎልቶ ይታያል.
እነዚህ ግኝቶች በኮስሞሎጂ ውስጥ ያለውን "S8 ውጥረት" ሊፈቱ ይችላሉ, ይህም ሁለት የተለያዩ ዘዴዎች የመዋቅሮችን እድገትን ለሚገልጸው መለኪያ የማይጣጣሙ እሴቶችን ሲሰጡ ነው. የተመራማሪዎቹ ዘግይቶ የእድገት መጨናነቅ ማግኘታቸው ሁለቱን እሴቶች ወደ ስምምነት ሊያመጣ ይችላል።
ቡድኑ ለዚህ እድገት አፈና ያለውን ስታቲስቲካዊ መረጃ የበለጠ ለማጠናከር እና ስለ ግኝታቸው አንድምታ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት ያለመ ነው። የኮስሚክ አወቃቀሮችን ዝግመተ ለውጥ በተሻለ ለማብራራት አዲስ ፊዚክስን ለመግለጥ ወይም በአሁኑ ሞዴሎች ውስጥ ሊሆኑ የሚችሉ ስልታዊ ስህተቶችን ለመለየት አስደሳች አጋጣሚ ነው።