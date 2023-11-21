የናሳ ኤክስ-59 ሱፐርሶኒክ አውሮፕላን፡ ለፈጣን የአየር ጉዞ መንገድን ጠርጓል።

ብዙውን ጊዜ 'የኮንኮርዴ ልጅ' እየተባለ የሚጠራው የናሳ መሰረተ-ልማት X-59 ሱፐር ሶኒክ አውሮፕላኖች ለመጀመሪያ ጊዜ በረራው ላይ ትልቅ እድገት እያሳየ ነው። የጠፈር ኤጀንሲ በቅርቡ አውሮፕላኑ በፓልምዴል፣ ካሊፎርኒያ በሚገኘው ሎክሄድ ማርቲን ስኩንክ ዎርክስ ፋሲሊቲ ውስጥ ወደሚገኘው የቀለም ጎተራ መወሰዱን አስታውቋል።
X-59 ከተቀባ በኋላ ቡድኑ የኮምፒዩተር ሞዴሊንግ ለማሻሻል የክብደቱን እና የቅርጹን የመጨረሻ መለኪያዎች ያካሂዳል። ከድምፅ ፍጥነት በበለጠ ፍጥነት ለመብረር የተነደፈው፣ ከታዋቂው ኮንኮርድ በእጥፍ የሚበልጥ ፍጥነት ያለው፣ ይህ እጅግ በጣም ጥሩ የመንገደኞች አውሮፕላን በሶኒክ ቡም የሚፈጠረውን መስተጓጎል ለመቀነስ ያለመ ነው። መሐንዲሶች በመሬት ላይ ባሉ ሰዎች ላይ አነስተኛ ረብሻን በማረጋገጥ ድምጹን ወደ ተራ 'የድምፅ ድምጽ' ለመቀነስ ቆርጠዋል።
በአስደሳች ሁኔታ ናሳ X-59 ሊሰራባቸው የሚችሉ ከተሞችን የሚያገናኙ ወደ ሃምሳ የሚጠጉ መስመሮችን ለይቷል። ከእነዚህ መንገዶች አንዱ ከኒውዮርክ ከተማ ወደ ለንደን በረራዎችን ይፈቅዳል፣የጉዞ ሰአቶችን ከወትሮው ጊዜ እስከ አራት እጥፍ ይቀንሳል። የ X-59 የቀለም ዘዴም ይፋ ሆኗል፣ በብዛት ነጭ አካል፣ ናሳ “ሶኒክ ሰማያዊ” ከስር እና በክንፎቹ ላይ ቀይ ማድመቂያዎችን ያሳያል።
ከእይታ ማራኪነት በተጨማሪ, ቀለም ጠቃሚ ዓላማን ያገለግላል. እንደ መከላከያ ሽፋን ሆኖ ያገለግላል, አውሮፕላኑን ከእርጥበት እና ከዝገት ይጠብቃል, እንዲሁም ለመሬት እና ለበረራ ስራዎች ወሳኝ የሆኑ የደህንነት ምልክቶችን ያካትታል. የዝቅተኛ ቡም በረራ ማሳያ ፕሮጄክት ስራ አስኪያጅ ካቲ ባህም ለፕሮጀክቱ ታላቅ ጉጉት እንዳላቸው ገልፀው X-59 በአዲስ ቀለም እና በጉበት ያጌጠ ማየት አስደናቂ ጊዜ እንደሚሆን እና ራዕያቸውን ወደ ህይወት እንደሚያመጣ ተናግራለች።
የ X-59 ሱፐርሶኒክ አውሮፕላኑ በናሳ የ Quesst ተልዕኮ ውስጥ ማዕከላዊ ሚና ይጫወታል፣ ይህም በአውሮፕላኑ ድምጽ ላይ የህዝብ ግንዛቤ መረጃን ለመሰብሰብ በተመረጡ የአሜሪካ ማህበረሰቦች ላይ መብረርን ያካትታል። ይህ መረጃ ለተቆጣጣሪዎች ይቀርባል፣ ይህም ለአሁኑ ደንቦች በመሬት ላይ የሚደረግ የንግድ ሱፐርሶኒክ በረራን የሚከለክሉበትን መንገድ ሊያመቻች ይችላል።
የአየር ጉዞን ለመለወጥ በሚጠበቀው ችሎታው X-59 በአቪዬሽን ቴክኖሎጂ ውስጥ ጉልህ የሆነ ወደፊት መግፋትን ይወክላል። ናሳ ወደ አውሮፕላኑ የመጀመሪያ በረራ ሲሄድ፣ ፈጣን እና ጸጥታ የሰፈነበት የአየር ጉዞ የወደፊት እጣ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ቅርብ ይሆናል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
የ X-59 ሱፐርሶኒክ አውሮፕላን ምንድን ነው?
X-59 ከድምፅ ፍጥነት በበለጠ ፍጥነት ለመብረር እና የሶኒክ ቡምስን የሚያበላሹ ተፅእኖዎችን በከፍተኛ ሁኔታ በመቀነስ በናሳ የተሰራ እጅግ በጣም ዘመናዊ አውሮፕላን ነው።
X-59ን የመቀባት ዓላማ ምንድን ነው?
በ X-59 ላይ ያለው ቀለም ሁለቱንም የመዋቢያ እና ተግባራዊ ዓላማዎች ያገለግላል. አውሮፕላኑን ከእርጥበት እና ከዝገት በሚከላከልበት ጊዜ ምስላዊ ማራኪነትን ይጨምራል. በተጨማሪም፣ ለመሬት እና ለበረራ ስራዎች አስፈላጊ የሆኑ የደህንነት ምልክቶችን ያካትታል።
X-59 በአየር ጉዞ ላይ ምን ተጽዕኖ ይኖረዋል?
ከተሳካ፣ X-59 የጉዞ ጊዜን በእጅጉ በመቀነስ የአየር ጉዞን ሊቀይር ይችላል። ለምሳሌ፣ አንዱ የታቀደው መንገድ ከኒውዮርክ ከተማ ወደ ለንደን ነው፣ ይህም አሁን ካለው የበረራ ቆይታ በአራት እጥፍ ፍጥነት ሊጠናቀቅ ይችላል።
የናሳ ተልዕኮ ተልዕኮ ዓላማ ምንድን ነው?
የ Quesst ተልእኮ X-59ን በተመረጡ የአሜሪካ ማህበረሰቦች ላይ ማብረርን ያካትታል ስለአውሮፕላኑ ድምጽ የህዝብ ግንዛቤ መረጃን ለመሰብሰብ። ይህ መረጃ ለአስተዳዳሪዎች ይሰጣል፣ ይህም በአሁኑ ጊዜ በመሬት ላይ ከፍተኛ የሆነ በረራን የሚገድቡ ህጎችን ወደ ማስተካከያ ሊያመራ ይችላል።