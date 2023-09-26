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የኮከብ እና የፕላኔት አፈጣጠር አዲስ ግንዛቤዎች፡ የሶስትዮሽ ከዋክብት ስርዓት ምልከታ

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 26, 2023
የኮከብ እና የፕላኔት አፈጣጠር አዲስ ግንዛቤዎች፡ የሶስትዮሽ ከዋክብት ስርዓት ምልከታ

የፍሎሪዳ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ጄሃን ቤይን ጨምሮ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የኮከቦችን አፈጣጠር እና የፕላኔቷን አፈጣጠር ውስብስብነት በመረዳት ረገድ ከፍተኛ እድገት አሳይተዋል። በጥናት ላይ ተመራማሪዎቹ ወጣት ኮከቦችን በማደግ ላይ ባለው የሶስትዮሽ ከዋክብት ስርዓት ውስጥ የሚበሉ ጠመዝማዛ ክንዶችን ተመልክተው ተንትነዋል፣ ይህም በኮከብ እና ፕላኔት አፈጣጠር ሂደት ላይ ብርሃን ፈንጥቋል።

ቡድኑ ሶስት ትላልቅ ጠመዝማዛ ክንዶች በማደግ ላይ ባለው የሶስትዮሽ ከዋክብት ስርዓት ውስጥ ፕሮቶስታርስ በመባል ለሚታወቁት የመጀመሪያ ደረጃ ኮከቦች ቁሳቁሶችን ሲያከፋፍሉ ተመልክቷል። እነዚህ ጠመዝማዛ ክንዶች, "ዥረት" የሚባሉት, ጋዝ በመምጠጥ ወጣት ኮከቦች እንዲያድጉ አስፈላጊ ቁሳቁሶች ይሰጣሉ. በአስትሮፊዚካል ጆርናል ላይ የታተመው ግኝቶቹ የእነዚህን ጅረቶች አመጣጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።

የበርካታ የከዋክብት ሥርዓቶች አፈጣጠርን መረዳት ለሳይንቲስቶች ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል። በጋላክሲው ውስጥ ያሉ አብዛኛዎቹ ከዋክብት ከፀሀያችን በተለየ መልኩ በብዙ መልኩ ይመሰርታሉ። የበርካታ የከዋክብት ስርዓቶችን አፈጣጠር የሚያብራሩ የተለያዩ የንድፈ ሃሳባዊ ሞዴሎች አሉ, ነገር ግን ትክክለኛዎቹ ዘዴዎች ሙሉ በሙሉ አልተረዱም.

የአፈፃፀሙን ሥርዓት ለማጥናት የምርምር ቡድኑ Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) የተሰኘውን የሬዲዮ ቴሌስኮፖች ድርድር ተጠቅሟል። እንደ ቲዎሪስት, ፕሮፌሰር ቤይ የተመለከቱትን መረጃዎች በመተርጎም እና ከቲዎሬቲክ ሞዴሎች ጋር በማገናኘት ወሳኝ ሚና ተጫውቷል. የጥናቱ አካል ሆነው የተካሄዱ የኮምፒዩተር ማስመሰያዎች የተስተዋሉ መረጃዎችን በመደገፍ በአስመሳይ እና ምልከታዎች መካከል አስደናቂ ስምምነት አሳይተዋል።

የቡድኑ ጥናት ኮከብ እና ፕላኔት አፈጣጠርን ለመመርመር አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል። ለወደፊቱ፣ የታየው የሶስትዮሽ ከዋክብት ስርዓት ያልተለመደ ወይም የተለመደ ክስተት መሆኑን ለማወቅ ሌሎች በርካታ የከዋክብት ስርዓቶችን ለመመልከት አቅደዋል። ይህ ስለ ኮከብ አፈጣጠር ሂደቶች ያለን ግንዛቤ ላይ ጠቃሚ ገደቦችን ይፈጥራል።

የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የበርካታ ኮከብ አፈጣጠር የመጀመሪያ ደረጃዎችን በማጥናት ስለ ኮከቦች እና ፕላኔቶች አፈጣጠር የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።

ማጣቀሻ፡ "በሞለኪውላር መስመሮች የተቀረፀ የሶስትዮሽ ፕሮቶስታር ስርዓት ባለሶስት ጠመዝማዛ ክንዶች" በጄኦንግ-ኢዩን ሊ፣ ቶሞአኪ ማትሱሞቶ፣ ህዩን-ጁንግ ኪም፣ ሴኦኮ ሊ፣ ዳንኤል ሃርሶኖ፣ ጃሀን ቤ፣ ኒል ጄ. ኢቫንስ II፣ ሹ-ኢችሮ ኢኑትሱካ፣ ሚንሆ ቾይ፣ ኬኒቺ ታተማሱ፣ ጄ-ጁን ሊ እና ዳንኤል ጃፌ፣ አስትሮፊዚካል ጆርናል

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