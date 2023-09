ስታርሊንክን እይ፡ ሳተላይቶች የተሳሳቱ ዩፎዎች በሂዩስተን ላይ ይታያሉ

By

የሌሊቱን ሰማይ ቀና ብለህ ካየህ እና በላዩ ላይ በርካታ ብሩህ መብራቶች ሲንቀሳቀሱ ካየህ፣ ማንነታቸው ያልታወቀ የሚበር ነገር (UFOs) ብለህ ተሳስተህ ይሆናል። ይሁን እንጂ እነዚህ መብራቶች በ SpaceX የተገነባው የስታርሊንክ ሳተላይት አውታር አካል ናቸው።

ስታርሊንክ ከመሬት በ340 ማይል አካባቢ በሺዎች የሚቆጠሩ ሳተላይቶችን በማሰማራት በሩቅ አካባቢዎች በተመጣጣኝ ዋጋ የኢንተርኔት አገልግሎት ለማቅረብ ያለመ ነው። በአሁኑ ጊዜ ከ4,500 በላይ የስታርሊንክ ሳተላይቶች በስራ ላይ ይገኛሉ።

ለሂዩስተን ነዋሪዎች በተወሰኑ ምሽቶች በከተማው ላይ ያለውን "የሳተላይት ባቡር" በጨረፍታ ለመመልከት እድሎች ይኖራሉ. በስታርሊንክ መከታተያ መሰረት፣ ሳተላይቶቹ ሃሙስ ከሰሜን ምዕራብ ወደ ምስራቅ በሂዩስተን በኩል በ8፡30 ፒኤም፣ እና ከሰሜን ምዕራብ ወደ ደቡብ አርብ በ8፡38 ፒኤም እነዚህ እይታዎች በሌሊት ሰማይ ላይ አስደናቂ የብርሃን ማሳያ ሊሰጡ ይችላሉ።

ማለዳዎችን ከመረጡ፣ ሳተላይቶቹን ደብዝዘው ቢመስሉም መመስከር ይችላሉ። ቀደምት ወፍ ተመልካቾች አርብ ከጠዋቱ 5፡21 ከሰሜን ወደ ሰሜን ምስራቅ፣ ቅዳሜ በ6፡09 am ከምዕራብ ወደ ሰሜን ምስራቅ፣ እሑድ በ5፡26 am ከሰሜን ወደ ሰሜን ምስራቅ፣ እና በድጋሚ በ6፡05 am ከሰሜን ምዕራብ ወደ ደቡብ ምስራቅ፣ እና ሰኞ 5፡53 ላይ ከምዕራብ እስከ ደቡብ ምስራቅ። የእይታ መስኮቶች ከሁለት እስከ ሰባት ደቂቃዎች ሊደርሱ ይችላሉ.

በነሀሴ ወር በደቡብ ምስራቅ ቴክሳስ የሚኖሩ ብዙ ሰዎች 15 የስታርሊንክ ሳተላይቶች ከካሊፎርኒያ ቫንደንበርግ የጠፈር ሃይል ቤዝ ወደ ህዋ ሲመጠቁ አስደናቂ እይታ ነበራቸው። የመብራት ገመዱን የሚቀርጹ ቪዲዮዎች ማህበራዊ ሚዲያን አጥለቅልቀውታል፣ ይህም በተመልካቾች ዘንድ መደነቅ እና ግራ መጋባት ፈጠረ።

ስለዚህ፣ በሚቀጥለው ጊዜ በሌሊት ሰማይ ላይ የብርሃን መስመር ሲዘዋወር ስታዩ፣ አትደንግጡ። በምትኩ፣ አነስተኛ ዋጋ ያለው የኢንተርኔት አገልግሎት በጣም ሩቅ በሆኑ ቦታዎች ላይ እውን የሚያደርጉትን የስታርሊንክ ሳተላይቶች ኔትወርክ ለማድነቅ ትንሽ ጊዜ ይውሰዱ።

ምንጮች:

– ስታርሊንክ፡- በስፔስኤክስ የተገነባ የሳተላይት አውታረመረብ ዝቅተኛ ዋጋ ያለው ኢንተርኔት ወደ ሩቅ ቦታዎች ለማምጣት ነው። በአሁኑ ጊዜ ከ4,500 በላይ የስታርሊንክ ሳተላይቶች ከመሬት በላይ በ340 ማይል ምህዋር ላይ ይገኛሉ።

– ስታርሊንክ መከታተያ፡ የስታርሊንክ ሳተላይቶችን መገኛ እና ታይነት ለመከታተል የሚያገለግል የመስመር ላይ መሳሪያ ነው።