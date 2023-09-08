የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

ስታርሊንክን እይ፡ ሳተላይቶች የተሳሳቱ ዩፎዎች በሂዩስተን ላይ ይታያሉ

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 8, 2023
ስታርሊንክን እይ፡ ሳተላይቶች የተሳሳቱ ዩፎዎች በሂዩስተን ላይ ይታያሉ

የሌሊቱን ሰማይ ቀና ብለህ ካየህ እና በላዩ ላይ በርካታ ብሩህ መብራቶች ሲንቀሳቀሱ ካየህ፣ ማንነታቸው ያልታወቀ የሚበር ነገር (UFOs) ብለህ ተሳስተህ ይሆናል። ይሁን እንጂ እነዚህ መብራቶች በ SpaceX የተገነባው የስታርሊንክ ሳተላይት አውታር አካል ናቸው።

ስታርሊንክ ከመሬት በ340 ማይል አካባቢ በሺዎች የሚቆጠሩ ሳተላይቶችን በማሰማራት በሩቅ አካባቢዎች በተመጣጣኝ ዋጋ የኢንተርኔት አገልግሎት ለማቅረብ ያለመ ነው። በአሁኑ ጊዜ ከ4,500 በላይ የስታርሊንክ ሳተላይቶች በስራ ላይ ይገኛሉ።

ለሂዩስተን ነዋሪዎች በተወሰኑ ምሽቶች በከተማው ላይ ያለውን "የሳተላይት ባቡር" በጨረፍታ ለመመልከት እድሎች ይኖራሉ. በስታርሊንክ መከታተያ መሰረት፣ ሳተላይቶቹ ሃሙስ ከሰሜን ምዕራብ ወደ ምስራቅ በሂዩስተን በኩል በ8፡30 ፒኤም፣ እና ከሰሜን ምዕራብ ወደ ደቡብ አርብ በ8፡38 ፒኤም እነዚህ እይታዎች በሌሊት ሰማይ ላይ አስደናቂ የብርሃን ማሳያ ሊሰጡ ይችላሉ።

ማለዳዎችን ከመረጡ፣ ሳተላይቶቹን ደብዝዘው ቢመስሉም መመስከር ይችላሉ። ቀደምት ወፍ ተመልካቾች አርብ ከጠዋቱ 5፡21 ከሰሜን ወደ ሰሜን ምስራቅ፣ ቅዳሜ በ6፡09 am ከምዕራብ ወደ ሰሜን ምስራቅ፣ እሑድ በ5፡26 am ከሰሜን ወደ ሰሜን ምስራቅ፣ እና በድጋሚ በ6፡05 am ከሰሜን ምዕራብ ወደ ደቡብ ምስራቅ፣ እና ሰኞ 5፡53 ላይ ከምዕራብ እስከ ደቡብ ምስራቅ። የእይታ መስኮቶች ከሁለት እስከ ሰባት ደቂቃዎች ሊደርሱ ይችላሉ.

በነሀሴ ወር በደቡብ ምስራቅ ቴክሳስ የሚኖሩ ብዙ ሰዎች 15 የስታርሊንክ ሳተላይቶች ከካሊፎርኒያ ቫንደንበርግ የጠፈር ሃይል ቤዝ ወደ ህዋ ሲመጠቁ አስደናቂ እይታ ነበራቸው። የመብራት ገመዱን የሚቀርጹ ቪዲዮዎች ማህበራዊ ሚዲያን አጥለቅልቀውታል፣ ይህም በተመልካቾች ዘንድ መደነቅ እና ግራ መጋባት ፈጠረ።

ስለዚህ፣ በሚቀጥለው ጊዜ በሌሊት ሰማይ ላይ የብርሃን መስመር ሲዘዋወር ስታዩ፣ አትደንግጡ። በምትኩ፣ አነስተኛ ዋጋ ያለው የኢንተርኔት አገልግሎት በጣም ሩቅ በሆኑ ቦታዎች ላይ እውን የሚያደርጉትን የስታርሊንክ ሳተላይቶች ኔትወርክ ለማድነቅ ትንሽ ጊዜ ይውሰዱ።

ምንጮች:
– ስታርሊንክ፡- በስፔስኤክስ የተገነባ የሳተላይት አውታረመረብ ዝቅተኛ ዋጋ ያለው ኢንተርኔት ወደ ሩቅ ቦታዎች ለማምጣት ነው። በአሁኑ ጊዜ ከ4,500 በላይ የስታርሊንክ ሳተላይቶች ከመሬት በላይ በ340 ማይል ምህዋር ላይ ይገኛሉ።
– ስታርሊንክ መከታተያ፡ የስታርሊንክ ሳተላይቶችን መገኛ እና ታይነት ለመከታተል የሚያገለግል የመስመር ላይ መሳሪያ ነው።

By ገብርኤል Botha

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

ብሪያን ሜይ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪ እና ንግስት ጊታሪስት፣ ናሳን በካርታ ስራ አስትሮይድ ቤንኑ ረድተዋል።

ሴፕቴ 8, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ሳይንስ

የባንጎር ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች አነስተኛ ሬአክተሮችን ለማመንጨት ጥቃቅን የኑክሌር ነዳጅን ያዘጋጃሉ።

ሴፕቴ 8, 2023 ገብርኤል Botha
ሳይንስ

ስታርሊንክ ሳተላይት በካሪቢያን አካባቢ ተበታተነ፡ አስደናቂ ዳግም መግባትን መስክሩ

ሴፕቴ 8, 2023 Mampho Brescia

አመለጠዎት

ቴክኖሎጂ

ክብር 90 ስማርትፎን በህንድ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ለመስራት ተዘጋጅቷል።

ሴፕቴ 8, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ዜና

የጀርመን ጀማሪ finanz-markt.com የፋይናንስ መተግበሪያን “PortfolioPeak” በUS ገበያ ጀመረ።

ሴፕቴ 8, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ዜና

የቴሌኮም ማጭበርበር ስውር ወጪዎች፡ አደጋዎቹን እንዴት መለየት እና ማቃለል እንደሚቻል

ሴፕቴ 8, 2023 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

Google Calendar አሁን የተጠናቀቁትን ተግባራት በነባሪ ይደብቃል

ሴፕቴ 8, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች