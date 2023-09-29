የደቡባዊ ፓታጎኒያ የበረዶ ሜዳ፡ የንፁህ ውሃ ማጠራቀሚያ እና የአየር ንብረት ለውጥ መስኮት

በደቡባዊ አንዲስ የሚገኘው እና በአርጀንቲና እና በቺሊ መካከል ያለውን ድንበር የሚሸፍነው የደቡባዊው ፓታጎንያን የበረዶ ሜዳ ከዋልታ ክልሎች ውጭ በዓለም ላይ ካሉት ቀጣይ የበረዶ ግፊቶች አንዱ ነው። በግምት 12,363 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው ይህ የበረዶ ሜዳ በጣም ጠቃሚ የንፁህ ውሃ ማጠራቀሚያ እና ለተለያዩ የበረዶ ግግር በረዶዎች መኖሪያ ሲሆን ታዋቂውን ፔሪቶ ሞሬኖ እና የአርጀንቲና ኡፕሳላ ግላሲየርን ጨምሮ።
በአንዲስ ተራራ ክልል ውስጥ የሚገኘው የበረዶ ሜዳ የሁለት ብሔራዊ ፓርኮች አካል ነው፡ በአርጀንቲና የሚገኘው የሎስ ግላሲያሬስ ብሔራዊ ፓርክ እና የቺሊ የቶረስ ዴል ፔይን ብሔራዊ ፓርክ። የበረዶ ሜዳዎች መፈጠር የሚከሰተው በበረዶ ክምችት ሲሆን ይህም ቀስ በቀስ እየጨመቀ እና በጊዜ ሂደት በረዶ ይሆናል. ከሥሩ የመሬት አቀማመጥ ቅርጽ ያላቸው የበረዶ ግግር በረዶዎች ብዙውን ጊዜ በበረዶ ሜዳ ጠርዝ ላይ ይወጣሉ.
በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) በቀረበው ተለይቶ የቀረበው ምስል የደቡባዊ ፓታጎኒያ የበረዶ ሜዳ እንደ ፔሪቶ ሞሪኖ ግላሲየር ያሉ ትናንሽ እና ትላልቅ የበረዶ ግግር በረዶዎችን ሲመግብ ይታያል። በምስሉ ላይኛው ቀኝ ጥግ ላይ የሚገኘው የአርጀንቲና ፔሪቶ ሞሪኖ ግላሲየር የአርጀንቲና ሀይቅን በመመገብ የሐይቁን ዋና አካል የሚለይ የበረዶ ግድብ ይፈጥራል፣ በቱርኩዊዝ ከደቡብ ክንዱ ግራጫ ከሚመስለው።
የደቡባዊው ፓታጎኒያ የበረዶ ሜዳ ከእይታ ግርማው በተጨማሪ በአየር ንብረት ለውጥ ምርምር ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል ምክንያቱም ለሙቀት ልዩነቶች ስሜታዊነት። ይህ የበረዶ ሜዳ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በዋነኛነት በአለም ሙቀት መጨመር ምክንያት ጉልህ የሆነ ማፈግፈግ እና መቀነስ ተመልክቷል። እነዚህ ለውጦች የባህር ከፍታ መጨመር እና የንፁህ ውሃ ሀብቶችን መጥፋት ስጋትን ፈጥረዋል።
የበረዶ ሸርተቴዎች በዓለም ላይ ትልቁ የንፁህ ውሃ ማጠራቀሚያዎች ሆነው ያገለግላሉ ፣ እና የእነሱ መቅለጥ ወይም የዕድገት መጠን የአየር ንብረት ለውጥ ተፅእኖዎች ቁልፍ አመልካቾች ናቸው። በፓታጎኒያ የሚገኙትን ጨምሮ የበረዶ ግግር መቀነስ ለባህር ከፍታ መጨመር አስተዋፅዖ አድርጓል። ባለፈው ግማሽ ምዕተ-አመት በክልሉ ውስጥ የነበሩ በርካታ የበረዶ ግግር በረዶዎች ማፈግፈግ የአየር ንብረት ለውጥን አጣዳፊነት አጉልቶ ያሳያል።
በማጠቃለያው የደቡባዊ ፓታጎኒያ የበረዶ ሜዳ በአስደናቂ ውበቱ ብቻ ሳይሆን እንደ ጠቃሚ የንጹህ ውሃ ምንጭ ሆኖ ያገለግላል። በዚህ የበረዶ ሜዳ ላይ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖን መከታተል ስለ ፕላኔቷ ተለዋዋጭ የአየር ንብረት ሁኔታ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
የምስል ምንጭ፡- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ)
ምንጮች፡- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ