ሰማይን መመልከት፡ ከጥቅምት 20-23

ይህ መጣጥፍ የፕላኔቶችን አቀማመጥ፣ የጨረቃን ታይነት እና የኦሪዮኒድ ሜትሮ ሻወርን ጨምሮ ሰማይን ስለመመልከት ከጥቅምት 20-23 ያለውን መረጃ ይሰጣል።
ጥቅምት 20
በፀሃይ ስርአት ውስጥ ትንሹ ፕላኔት የሆነው ሜርኩሪ ወደ ከፍተኛ ትስስር ላይ ይደርሳል እና በህዳር ወር እንደ ምሽት ኮከብ ይታያል.
በጨለማው መስኮት ኤም 1ን ማየት ይቻላል ክራብ ኔቡላ በ 1054 የፈነዳው የግዙፉ ኮከብ ቅሪት ነው። ቴሌስኮፕ.
ጥቅምት 21
ዛሬ ምሽት አለም አቀፍ የጨረቃ ምሽትን ይከታተሉ እና ጨረቃ የመጀመሪያ ሩብ ትደርሳለች. ይህ ድንግዝግዝ ሲወድቅ ለማየት ጥሩ እድሎችን ይሰጣል። ጨረቃ በሳጂታሪየስ ውስጥ ትገኛለች, በፀሐይ ስትጠልቅ በደቡብ ከፍ ያለ እና ወደ ደቡብ ምዕራብ አድማስ ይንቀሳቀሳል.
ታዛቢዎች የጨረቃን ጨለማ እና ቀላል ቦታዎችን የሚከፍለው መስመር የሆነውን ተርሚነተር መፈለግ ይችላሉ። አፔንኒን ተራሮች እና እሳተ ገሞራዎች አርኪሜድስ፣ አውቶሊከስ እና አሪስቲለስ ከምድር ወገብ አካባቢ ይታያሉ። ከምድር ወገብ በስተደቡብ ያሉት ጉድጓዶች አልባቴግኒየስ እና ሂፓርቹስ ሊታዩ ይችላሉ።
የኦሪዮኒድ የሜትሮ ሻወርም ዛሬ ምሽት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል፣ በጥቅምት 22 ማለዳ ላይ በምርጥ የእይታ ጊዜ። ሜትሮቹ በሃሌይ ኮሜት ከተተወው ፍርስራሽ የመነጨ ሲሆን በኦሪዮን ህብረ ከዋክብት አቅራቢያ ሊታይ ይችላል፣ ከሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ ያለው አንጸባራቂ ነጥብ ጋር። ኮከብ Betelgeuse. ታዛቢዎች ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት በሰዓት ከ15 እስከ 20 የሚደርሱ ሜትሮችን ለማየት መጠበቅ ይችላሉ።
ጥቅምት 22
የኦሪዮኒድ ሜትሮ ሻወርን ለማየት በጣም ጥሩው ጊዜ በማለዳ ሰዓታት በ2 AM እና በአካባቢው ፀሀይ መውጣት መካከል ነው። የሜትሮዎች አንጸባራቂ ነጥብ በኦሪዮን ኮከብ ቤቴልጌውዝ አጠገብ ነው, እና ምርጥ እይታዎች በዚህ ነጥብ በሁለቱም በኩል ወደ 45 ° ገደማ ይመጣሉ.
ታዛቢዎች የሰሜንን፣ የምስራቅ እና የደቡብ አድማስን ጥርት ያለ እይታ ያለው ጥቁር ሰማይ ፈልገው ሰማዩን ከዋክብትን ይቃኙ። አስቶፎቶግራፈር ባለሙያዎችም በምስሎቻቸው ላይ የሚቲዮርሶችን ማንሳት ይችላሉ። ጎህ ሲቀድ የሜትሮዎች መጠን መሻሻል አለበት።
ጥቅምት 23
ቬኑስ በ 7 PM EDT ላይ ትልቁን የምዕራባዊ እርዝመት ትደርሳለች፣ ከፀሀይ 46° ርቀት ላይ ትታየለች። ፕላኔቷም ወደ ዲኮቶሚ ይደርሳል, ግማሽ ብርሃን ይታያል. ታዛቢዎች የቬኑስን ገጽታ በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ በማነፃፀር ግማሽ መብራት መቼ እንደሚታይ ለማወቅ ይችላሉ።
ቬኑስ በአሁኑ ጊዜ እንደ ማለዳ ኮከብ ትታያለች እና ለሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት ትቀጥላለች።
ምንጮች:
- አስትሮኖሚ: ሮን ኬሊ