ሱፐርቦልትስ፡ ኃይለኛ መብረቅ ከመሬት እና ከውሃ ወለል አቅራቢያ የበለጠ አይቀርም

አዲስ ጥናት እንዳረጋገጠው እጅግ በጣም ኃይለኛ የመብረቅ ጥቃቶች የሚከሰቱት አውሎ ነፋሶች የሚሞሉ ዞኖች ከመሬት ወይም ከውሃ ወለል አጠገብ ሲሆኑ ነው። ይህ ግኝት አንዳንድ ክልሎች ለምን የበለጠ ሱፐርቦልቶች እንደሚያጋጥሟቸው እና የአየር ንብረት ለውጥ በእነዚህ ክስተቶች ላይ የሚያስከትለውን ውጤት ለመተንበይ ይረዳል የሚለውን ግንዛቤ ይሰጣል።
ሱፐርቦልቶች ከመደበኛ መብረቅ 1,000 እጥፍ የሚበልጡ የመብረቅ ጥቃቶች ናቸው። ከጠቅላላው የመብረቅ ጥቃቶች ከ 1% በታች ናቸው ነገር ግን በመሠረተ ልማት እና በመርከብ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ. ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ሱፐርቦልቶች በሰሜን ምስራቅ አትላንቲክ ውቅያኖስ፣ በሜዲትራኒያን ባህር፣ እና በፔሩ እና ቦሊቪያ አልቲፕላኖ፣ በምድር ላይ ካሉት ረጃጅም ደጋማ ቦታዎች አንዱ ነው። ይሁን እንጂ እስካሁን ድረስ ሳይንቲስቶች በዓለም ዙሪያ ስለ እነዚህ ሱፐርቦልቶች አፈጣጠር እና ስርጭት ግልጽ ማብራሪያ አልነበራቸውም.
በጆርናል ኦፍ ጂኦፊዚካል ሪሰርች፡ ከባቢ አየር ላይ የታተመው አዲሱ ጥናት በመሬት እና በባህር ላይ የሱፐርቦልቶች አፈጣጠር እና ስርጭት የመጀመሪያውን ማብራሪያ ይሰጣል። ተመራማሪዎቹ እንደ የመሬት እና የውሃ ወለል ከፍታ፣ የኃይል መሙያ ዞን ቁመት፣ የደመና ሙቀት እና የኤሮሶል ክምችት ያሉ ቁልፍ ነገሮችን ተንትነዋል። በመሙያ ዞኑ እና በመሬት ወይም በውሃ ወለል መካከል ያለው ትንሽ ርቀት በጣም ኃይለኛ የመብረቅ ጥቃቶችን እንዳስከተለ ደርሰውበታል።
እጅግ ከፍተኛ የመብረቅ ክምችት ያላቸው ክልሎች ማለትም የሰሜን ምስራቅ አትላንቲክ ውቅያኖስ፣ ሜዲትራኒያን ባህር እና አልቲፕላኖ ሁሉም አንድ የሚያመሳስላቸው ነገር አለ፤ በመብረቅ ቻርጅ ዞኖች እና መሬቶች መካከል አጭር ክፍተቶች። ይህ ግኝት ትልቅ ግኝት ነው እናም ሳይንቲስቶች በአየር ንብረት ላይ የሚደረጉ ለውጦች ወደፊት በሱፐርቦልቶች መከሰት ላይ እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ እንዲገነዘቡ ይረዳቸዋል።
ይህ ጥናት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ቢሰጥም፣ አሁንም ለመዳሰስ ብዙ ያልታወቁ ምክንያቶች አሉ። ቡድኑ እንደ መግነጢሳዊ መስክ ወይም የፀሐይ ዑደት ለውጦችን የመሳሰሉ ለሱፐርቦልት ምስረታ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ሌሎች ነገሮችን ለመመርመር አቅዷል። የሱፐርቦልቶችን መንስኤዎች መረዳት ለዚህ አስደናቂ የተፈጥሮ ክስተት የበለጠ አጠቃላይ ግንዛቤ ለማግኘት ትልቅ እርምጃ ነው።
ምንጭ:
– ኤፍሬም፣ ኤ.፣ ሮዝንፌልድ፣ ዲ.፣ ሆልዝዎርዝ፣ አር.፣ እና ቶሮንቶን፣ ጃኤ (2023) በሜዲትራኒያን ባህር እና በአልቲፕላኖ ላይ የሱፐር ቦልት መብረቅ ተመራጭ ሊሆን የሚችል ምክንያት። ጆርናል ኦቭ ጂኦፊዚካል ምርምር: ከባቢ አየር. DOI: 10.1029/2022JD038254