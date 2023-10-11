የድርቁ ቀውስ፡ የፈረንሳይ ዶብስ ወንዝ በሚያስደነግጥ ፍጥነት ውሃ እያጣ ነው።

የዱብስ ወንዝ፣ የፈረንሳይ አሥረኛው ትልቁ ወንዝ፣ ከፍተኛ ድርቅ እያጋጠመው ነው፣ ይህም የውኃው መጠን በእጅጉ እንዲቀንስ አድርጓል። በአንድ ወቅት በውኃ ውስጥ ጠልቀው የነበሩ ጀልባዎች እና መርከብዎች አሁን በደረቁ አለቶች ላይ ያርፋሉ። ይህ ያልተለመደ የዝናብ እጥረት ከነባሩ ጂኦሎጂካል ገፅታዎች ጋር ተዳምሮ በአካባቢው አስከፊ ሁኔታን አስከትሏል።
ይህን ከዚህ ቀደም ታይቶ የማይታወቅ ክስተት ነዋሪዎችና የአካባቢው ነዋሪዎች እያዩት ነው። በሕይወት ዘመናቸው በወንዙ አቅራቢያ የኖሩት የ81 አመቱ አዛውንት ፒየር ቢሎድ አሁን በተከሰተው ድርቅ መደነቃቸውን ገልፀው በህይወት ዘመናቸው ፈጽሞ ተከስተዋል ማለት ይቻላል ብለዋል። ይሁን እንጂ ቀደም ሲል የነበሩትን ደረቅ ወቅቶች አምነዋል.
በቪለርስ-ሌ-ላክ ከተማ ውስጥ ከተማው የተሰየመበት ሀይቅ ሙሉ በሙሉ ደርቋል. አሁን አንድ ሰው እግራቸውን ሳይረጥብ ወደ ስዊዘርላንድ የሚሄድበት ሳር የተሞላበት አልጋ ነው። በተመሳሳይ በስዊዘርላንድ ሌስ ብሬኔትስ ከተማ ለረጅም ጊዜ ውሃ ሲጠብቅ የነበረው የመርከብ ጣቢያ ባዶ ሆኖ ቆሟል።
ብዙዎች ይህ ድርቅ የአለም ሙቀት መጨመር ውጤት ነው ብለው ያምናሉ። ሴባስቲያን አርሲዲያኮና “እሱን መካድ ሞኝነት ነው” በማለት ሁኔታውን ያሳሰበውን ተናግሯል። ምንም እንኳን አንድን የአየር ሁኔታ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ማገናኘት ፈታኝ ሊሆን ቢችልም ሳይንቲስቶች በሰዎች ምክንያት የሚፈጠረው የአለም ሙቀት መጨመር ለተደጋጋሚ እና ለከፋ የአየር ሁኔታ ክስተቶች መንስኤ እንደሆነ ሳይንቲስቶች ያስረዳሉ።
ከዝናብ እጥረቱ በተጨማሪ ለጠፋው የዱብስ ወንዝ ሌላው አስተዋፅዖ የሆነው ውሃው ወደ አጎራባች ወንዞች ከመሬት በታች መውሰዱ ነው። የ EPTB ሃይድሮጂኦሎጂስት ቪንሰንት ፊስተር የዱብስ የውሃ ፍሰት ከሎው ጋር በመገናኘታቸው ምክንያት እየጠፋ መሆኑን አብራርተዋል።
የወንዙ መጥፋት የሚያስከትለው መዘዝ ለሀገር ውስጥ የቱሪዝም ኢንዱስትሪዎች አስከፊ ነው። በሐይቁ አቅራቢያ የሚገኝ የውሃ ስፖርት ማእከል እና በዱብስ ላይ የሚንቀሳቀሰው የወንዝ ክሩዝ ኩባንያ በእጅጉ ተጎድቷል። የውሃ ስፖርት ማዕከሉ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ከተከሰቱ ለሁለተኛ ተከታታይ አመት መሆኑን እና ከበፊቱ የበለጠ የከፋ መሆኑንም ጠቁሟል።
የወንዙ የውሃ መጠን በከፍተኛ ደረጃ ማሽቆልቆሉ የክሩዝ ኩባንያው ተሳፋሪዎችን ከታች በተፋሰሱ አውቶብስ በማጓጓዝ የመጨረሻው ቀሪ ውሃ ወደ ሚገኝበት ባሲን ዱ ዶብስ ወደ ሚባል ገደል እንዲደርስ አስገድዶታል። ቀደም ባሉት ዓመታት የወንዙ መጠን በሴፕቴምበር ላይ ከፍ ይላል፣ በዚህ አመት ግን ሁኔታው አሳሳቢ ነው።
የወንዝ ክሩዝ ኩባንያ ካፒቴን በየቀኑ ቢያንስ 15 ሴንቲሜትር ውሃ እያጣባቸው መሆኑን ጠቁመዋል። የውሃው መጠን ከአማካይ 11 ሜትር ዝቅ ብሏል፣ እና አንድ አሳ አጥማጅ እንኳን በአንድ ወቅት በውሃ ውስጥ የነበሩ ደረቅ ቦታዎችን ማሰስ አለበት።
በክልሉ ቱሪዝም በከፍተኛ ሁኔታ ተጎድቷል, የጎብኝዎች ቁጥር ቀንሷል. ታዋቂው የሳኡት ዱ ዶብስ ፏፏቴ በበጋው መጀመሪያ ላይ መፍሰስ አቁሟል። በወንዙ ሥርዓተ-ምህዳር ላይ ጥገኛ የሆኑት የአገር ውስጥ የንግድ ተቋማት ቀጣይነት አሳሳቢነቱ እየጨመረ ነው።
በፈረንሣይ ዶብስ ወንዝ የተከሰተው የድርቅ አደጋ የአየር ንብረት ለውጥን አፋጣኝ ፍላጐት አጉልቶ ያሳያል እና አስከፊ የአየር ሁኔታ ክስተቶች በአካባቢው ማህበረሰቦች ላይ የሚያደርሱትን ተጽእኖ ለመከላከል ዘላቂ መፍትሄዎችን ማዘጋጀት አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል።
ምንጮች:
- የሜቴዎ የፈረንሳይ ዋና ትንበያ ሴድሪክ ሄርዞግ
- ቪንሰንት ፊስተር, የሃይድሮጂኦሎጂስት ለ EPTB