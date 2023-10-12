"የእሳት ቀለበት" የፀሐይ ግርዶሽ እስከ ሰማይ ተመልካቾችን ያስደንቃል

በአሜሪካ እና በአንዳንድ የሜክሲኮ፣ መካከለኛው አሜሪካ እና ደቡብ አሜሪካ አካባቢዎች የሰማይ ተመልካቾችን የሚማርክ "የእሳት ቀለበት" የፀሐይ ግርዶሽ ዛሬ ቅዳሜ ይታያል። ይህ ክስተት, annular solar eclipse በመባል የሚታወቀው, ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ በምትገኝበት ወይም በምትጠጋበት ጊዜ ነው, ይህም ከፀሀይ ያነሰ መስሎ ይታያል. በውጤቱም፣ የፀሐይ ብርሃን “ቀለበት” ጨረቃን ይከብባል፣ ይህም የእሳት ቀለበት አስገራሚ ተጽእኖ ይፈጥራል።
ይህ ልዩ አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ጉልህ ነው ምክንያቱም ከሰኔ 2021 የመጀመሪያው ስለሆነ እና እስከ 2044 ድረስ በዚህ የሀገሪቱ ክፍል አይከሰትም። ዶ/ር ኬሊ ኮርሬክ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪ እና የናሳ ፕሮግራም ስራ አስኪያጅ፣ በቅርቡ በቴሌ ኮንፈረንስ ላይ ስለዚህ ልዩ ክስተት ያላቸውን ደስታ ገልፀው ነበር። እሷም ቀጣዩ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ በሚያዝያ 2024 እንደሚካሄድ ነገር ግን በ2046 እስከሚቀጥለው አመት ግርዶሽ ድረስ ረጅም ጊዜ እንደሚጠብቅ ገልጻለች።
"የእሳት ቀለበት" የፀሐይ ግርዶሽ እንደ ምልከታ ቦታው ከ 1 እስከ 5 ደቂቃዎች የሚቆይ የተለያየ ቆይታ ይኖረዋል. በኦሪገን በ9፡13 am PDT አካባቢ ይጀምራል እና በቴክሳስ ከምሽቱ 12፡03 ፒኤም ሲዲቲ ይጠናቀቃል። በዩኤስ ውስጥ ከ6.5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ግርዶሹን በቀጥታ የማየት እድል ይኖራቸዋል፣ እና ከ68 እስከ 70 ሚሊዮን ተጨማሪው ደግሞ በ200 ማይል የእይታ ርቀት ውስጥ ይሆናል።
ግርዶሹን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማየት የ ISO 12312-2 መስፈርትን የሚያሟሉ የተረጋገጠ የፀሐይ ግርዶሽ መነጽሮችን መጠቀም አስፈላጊ ነው። እነዚህ መነጽሮች በግርዶሽ ወቅት በቀጥታ ወደ ፀሀይ መመልከት ከፍተኛ የአይን ጉዳት ስለሚያስከትል ለዓይን አስፈላጊውን ጥበቃ ያደርጋሉ። ግርዶሹን ለመመልከት ቢኖክዮላስ፣ የፀሐይ መነፅር እና የፀሐይ ማጣሪያ የሌላቸው ካሜራዎች በቂ ጥበቃ ስለሌላቸው ግርዶሹን ለማየት መጠቀም የለባቸውም።
ግርዶሹን በአካል ማየት ለማይችሉ ናሳ በጥቅምት 14 ከጠዋቱ 11፡30 እስከ ምሽቱ 1፡15 EDT በናሳ ቲቪ፣ በኤጀንሲው ድረ-ገጽ እና በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች በቀጥታ ስርጭት ያስተላልፋል። ቀጣዩ የፀሐይ ግርዶሽ፣ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ፣ በኤፕሪል 8፣ 2024 እንዲከሰት ተይዟል።
ምንጮች:
- ናሳ - nasa.gov
- ኤቢሲ ዜና - abcnews.go.com