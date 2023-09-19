አዲስ ፕሮጀክት ሃይድሮጅንን ከሮክስ ለንፁህ ኢነርጂ ለመጠቀም ያለመ ነው።

በአለም አቀፍ ደረጃ ንፁህ ሃይል ለማቅረብ ሃይድሮጅንን ከዓለቶች መጠቀም የሚቻልበትን እድል ለማሰስ በ Grantham Foundation for the Environment የገንዘብ ድጋፍ የተደረገ አዲስ የሶስት አመት ፕሮጀክት በCU Boulder እየተካሄደ ነው። ፕሮጀክቱ የሚፈጠረውን "ጂኦሎጂካል" ሃይድሮጅንን ለማምረት ያለመ ሲሆን ይህም ውሃ ከብረት የበለጸጉ ማዕድናት ጋር በመደባለቅ በመሬት ቅርፊት ውስጥ ይገኛሉ።
ጂኦሎጂካል ሃይድሮጂን በተቃጠለ ጊዜ የሙቀት አማቂ ጋዞችን ስለማያወጣ ለዘላቂ ሃይል ጠቃሚ ግብአት የመሆን አቅም አለው፣ ውሃው ብቸኛው ተረፈ ምርት ነው። የፕሮጀክቱ ዋና ግብ እነዚህ የሃይድሮጂን ክምችቶች በአስተማማኝ ሁኔታ የአለም አቀፍ የኃይል ፍላጎቶችን ለማሟላት በበቂ መጠን ወደ ላይ ማምጣት ይቻል እንደሆነ መወሰን ነው።
የምርምር ቡድኑ ከCU ቡልደር፣ ከኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ፣ ከሞንታና ስቴት ዩኒቨርሲቲ፣ ከሳውዝሃምፕተን ዩኒቨርሲቲ እና ከጀማሪው ኩባንያ ኤደን ጂኦፓወር የተውጣጡ ባለሙያዎችን ያቀፈ ሲሆን ምድር ብዙ ሃይድሮጂን እንድታመርት ለማነሳሳት በላብራቶሪም ሆነ በመሬት ውስጥ ሙከራዎችን ያደርጋል። ዓላማው የተፈጥሮን የከርሰ ምድር ስርዓት በተቻለ መጠን በቅርበት ለመድገም ነው.
የሃይድሮጅን ፍላጎት እየጨመረ በመምጣቱ ሳይንቲስቶች ከባህላዊ ዘዴዎች ባሻገር አማራጭ ምንጮችን እንዲመረምሩ አነሳስቷቸዋል. በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ለዘመናት የሰውን ልጅ ፈሳሽ ነዳጅ ፍላጎት ማሟላት የሚችል ብዙ የጂኦሎጂካል ሃይድሮጂን ክምችት ከመሬት በታች ተደብቋል።
ፕሮጀክቱ የኬሚካዊ ግብረመልሶችን ለመጀመር እና ተጨማሪ ሃይድሮጂን ለማምረት ጉድጓዶችን መቆፈር እና ውሃን በብረት የበለጸገ አለት ውስጥ ማስገባትን ያካትታል። ባክቴሪያዎች አዲስ የተፈጠረውን ጋዝ እንዳይበሉ ለመከላከል እርምጃዎችም ይወሰዳሉ።
የከርሰ ምድር አካባቢዎችን በማጥናት ኤክስፐርት በሆነው በዶክተር አሌክሲስ ቴምፕሌተን መሪነት የምርምር ቡድኑ ያልተጠበቁ የአካባቢ ውጤቶች አለመኖሩን ለማረጋገጥ ሂደቱን በጥንቃቄ ይከታተላል። ዓላማው ጂኦሎጂካል ሃይድሮጂን አዋጭ እና ቀጣይነት ያለው የንፁህ ሃይል ምንጭ መሆኑን እና በቀጣይነት በአካባቢያዊ ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ ሊመረት የሚችል መሆኑን ማረጋገጥ ነው።
ይህ ፕሮጀክት ከCU ቡልደር የጂኦሎጂካል ሳይንሶች ዲፓርትመንት ራዕይ ጋር የሚጣጣም የምድርን የተፈጥሮ ሃብት በኃላፊነት ለመጠቀም እና ለወደፊት ትውልዶች ዘላቂ ሃይል እንዲያበረክት አስተዋፅኦ ያደርጋል።
ምንጮች:
- ግራንትሃም ፋውንዴሽን ለአካባቢ ጥበቃ
– CU ቡልደር የጂኦሎጂካል ሳይንሶች መምሪያ
- የአሜሪካ የጂኦሎጂካል ሰርቬይ