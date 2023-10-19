The Orionids Meteor Shower፡ አስደናቂ የሰለስቲያል ክስተት

በዓመቱ ውስጥ ከታዩት አስደናቂ ክንውኖች አንዱ ተብሎ የሚታሰበው የኦሪዮኒድስ ሜትሮ ሻወር በዚህ ቅዳሜና እሁድ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይደርሳል፣ ይህም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ይህን አስደናቂ ክስተት የመመልከት እድል ይሰጣቸዋል። ይህ አመታዊ የኮስሚክ ትርኢት በጥቅምት ወር አጋማሽ ላይ ምድር በአቧራ እና በሃሌይ ኮሜት የተተወውን ቅንጣቶች ስታልፍ ነው።
በናሳ እጅግ በጣም ቆንጆው የሜትሮ ሻወር ተብሎ የሚታሰበው ኦሪዮኒዶች ብዙ ጊዜ የብርሃን ዱካዎችን ወደ ኋላ ሲተዉ የተኩስ ኮከቦችን ቅዠት ይፈጥራሉ። እነዚህ ሚቲየሮች የእሳት ኳሶችን ሊፈጥሩ ይችላሉ, ይህም ለየት ያለ ብሩህ ሚቲዮር ለዕራቁት ዓይን ይታያል.
የአሜሪካው ሜትሮ ሶሳይቲ እንደዘገበው የዘንድሮው ኦርዮኒድስ መካከለኛ ጥንካሬ ይኖረዋል ተብሎ የሚጠበቀው ሲሆን በሰአት በአማካይ ከ15-20 ሚትሮር ይደርሳል። ይሁን እንጂ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ አንዳንድ ታዛቢዎች በከፍተኛ ደረጃ ከፍ ያለ የሜትሮች ቁጥር መመልከታቸውን ዘገባዎች ያመለክታሉ።
ኦሪዮኒዶች እስከ ህዳር 22 ድረስ የሚታዩ ሆነው ይቆያሉ፣ ከሰሜን ታውሪድስ ሚቴዎር ጋር ይደራረባሉ፣ ይህም በኖቬምበር 11 - ህዳር 12 ላይ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይደርሳል።
ኦሪዮኒዶችን በሙሉ ክብራቸው ለመመስከር፣ ኮከብ ቆጣሪዎች በጥቅምት 21 እና ጥቅምት 22 ረፋድ ላይ ወደ ሰማይ እንዲመለከቱ ይመከራሉ። በጣም ጥሩው የእይታ ጊዜ ከእኩለ ሌሊት በኋላ እና ጎህ ከመቅደዱ በፊት ነው። ለተመቻቸ ተሞክሮ ከከተማ መብራቶች ርቆ ክፍት ቦታ ለማግኘት ይመከራል። የጨረቃ ብርሃን የሌለበት ጥቁር ሰማይ ገላውን ለመታዘብ ጥሩ ሁኔታዎችን ይሰጣል.
እንደሌሎች የሰማይ ክስተቶች ሳይሆን ኦርዮኒዶች ያለ ምንም ልዩ መሳሪያ ሊታዩ ይችላሉ። ትዕይንቱ ከመጀመሩ በፊት ቢያንስ 30 ደቂቃዎችን ከቤት ውጭ በማሳለፍ በቀላሉ ዓይኖችዎ ከጨለማ ጋር እንዲላመዱ ይፍቀዱ። የሜትሮር ሻወርን በምቾት ለማየት፣ በተጣበቀ ወንበር ላይ ተመለስና እይታህን በግማሽ መንገድ ወደ ሰማይ አንግል። የአድማስ አድማሱ በብሩህ ካልበራ በስተቀር የሰማይ የታችኛው ግማሽ አብዛኛውን ጊዜ ሜትሮዎችን ያቀርባል።
የጠራ ሰማይ ለተመቻቸ ታይነት አስፈላጊ ነው፣ እና በዚህ አመት ጨረቃ በኦሪዮኒድስ ጊዜ በ 37% ታበራለች፣ ይህም ሁኔታዎች ምቹ ከሆኑ አጠቃላይ ልምድን ያሳድጋል።
በኦሪዮኒድስ ሜትሮ ሻወር የሰለስቲያል ማሳያ ለመማረክ ይዘጋጁ። የሌሊት ሰማይን ስትመለከቱ፣ አስደናቂውን የአጽናፈ ሰማይ ድንቅ ነገሮች አስታውስ።
ትርጓሜዎች
– ኦሪዮኒድስ፡- በጥቅምት ወር አጋማሽ ላይ በሃሌይ ኮሜት የተተወውን ፍርስራሽ ምድር በምታልፍበት ወቅት በየዓመቱ የሚከሰት የሜትሮ ሻወር።
– የሃሌይ ኮሜት፡- በ76 አመቱ አንድ ጊዜ በግምት ፀሀይን የምትዞር ታዋቂ ወቅታዊ ኮሜት።
- የእሳት ኳሶች፡ የብርሃን ዱካ የሚተዉ እና በአይን የሚታዩ ብሩህ ሚቲየሮች።
– ሰሜናዊ ታውሪድስ፡ ከኦሪዮኒዶች ጋር የሚደራረበው ሌላው የሜትሮ ሻወር፣ ከፍተኛውን ህዳር 11 – ህዳር 12 ላይ ደርሷል።
ምንጮች:
- ናሳ
- የአሜሪካ ሜትሮ ማህበር
- የምድር ሰማይ
- Space.com