በጨረቃ ላይ የውሃ ማጠራቀሚያዎችን መታ ማድረግ እንደገና ማሰብ እቅዶችን ሊፈልግ ይችላል ፣ የጥናት ግኝቶች

የጨረቃ ጉድጓዶች ላይ የተደረገ አዲስ ትንታኔ እነዚህ ባህሪያት በጣም ትንሽ ከመሆናቸው በፊት በጨረቃ ላይ ስላለው የውሃ ስርጭት እና መብዛት ቀደም ሲል የተገመተውን ትንበያ የሚፈታተኑ የውሃ በረዶዎችን ጥንታዊ የውሃ ማጠራቀሚያዎችን ለመያዝ በጣም ትንሽ ናቸው. የፊዚክስ ሊቅ ኖርበርት ሾርጎፈር እና የስነ ፈለክ ተመራማሪ ራሉካ ሩፉ ጥናቱን ያካሄዱ ሲሆን፥ አብዛኞቹ ቋሚ የጥላ ኪስ ያላቸው እና ለወደፊት ፍለጋ ልዩ ትኩረት የሚሹ ጉድጓዶች ከ 2.2 ቢሊዮን አመት በታች ናቸው።
ከዚህ ጥናት በፊት የሳይንስ ሊቃውንት እንደ ጥልቅ ጉድጓዶች ያሉ በቋሚነት ጥላ ያለባቸው ክልሎች (PSRs) እጅግ በጣም በሚቀዘቅዝ የሙቀት መጠን በቢሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት የውሃ በረዶን ያጠምዳሉ እና ያከማቻሉ ብለው ያምኑ ነበር። ይሁን እንጂ ትንታኔው እንደሚያመለክተው PSR ዎች ለዚህ ክምችት በቂ ጊዜ ከፀሃይ ጥበቃ እንዳልተደረገላቸው ነው.
ግኝቶቹ በጨረቃ ተልእኮዎች ላይ በተለይም በ NASA's Artemis III ተልዕኮ ላይ ጉልህ የሆነ አንድምታ አላቸው፣ እሱም በአሁኑ ጊዜ በPSRዎች ቅርበት ላይ በመመስረት ማረፊያ ቦታዎችን እየመረጠ ነው። ግኝቱ የጥንት የውሃ በረዶ ማጠራቀሚያዎች በጨረቃ ላይ ይኖራሉ ተብሎ አይጠበቅም ማለት ቢሆንም፣ የቆዩ PSRs ከወጣቶች የበለጠ ውሃ ሊይዙ እንደሚችሉ ይጠቁማል። የእሳተ ገሞራውን ዕድሜ መለየት ለወደፊት ተልእኮዎች ተስማሚ ማረፊያ ቦታዎችን ለመወሰን ይረዳል.
ምንጮች: የሳይንስ እድገቶች
ትርጓሜዎች
- የጨረቃ ጉድጓዶች፡- በጨረቃ ወለል ላይ ያሉ ኪስ እና ዳይቮቶች በኮሜት እና አስትሮይድ ተጽዕኖ ምክንያት የሚፈጠሩ።
- የውሃ በረዶ፡- የቀዘቀዘ ውሃ በበረዶ መልክ።
- በቋሚነት ጥላ ያለባቸው ክልሎች (PSRs)፡- በጨረቃ ላይ ያሉ ቦታዎች ለፀሐይ ብርሃን ፈጽሞ የማይጋለጡ።
- የውሃ ማጠራቀሚያዎች: የተፈጥሮ ማከማቻ ቦታዎች.