የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ወጣት ኮከቦችን እና የውሃ በረዶን በወተት መንገድ ልብ ውስጥ አግኝተዋል

ከኮሎኝ አስትሮፊዚክስ ኢንስቲትዩት በፍሎሪያን ፔይስከር የሚመራው የአለም አቀፍ ተመራማሪዎች ቡድን በፍኖተ ሐሊብ ማእከል ላይ አንድ አስደሳች ግኝት አድርጓል። በጋላክሲያችን እጅግ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ ዙሪያ ሳጅታሪየስ A*(Sgr A*) ተብሎ የሚጠራው አካባቢ አስገራሚ ቁጥር ያላቸው ወጣት ኮከቦች እና የበረዶ ውሃ አከባቢዎች መኖሪያ ነው፣ ይህም ዘይቤያዊ “የወጣትነት ምንጭ” ነው።
ተመራማሪዎቹ በSgr A* አቅራቢያ በሚገኘው IRS13 በተባለ የኮከብ ክላስተር ላይ አተኩረው ነበር። ክላስተር ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት ቢታወቅም የከዋክብት ክፍሎቹን ዕድሜ ለማወቅ አስቸጋሪ ነበር። Peißker እና ቡድኑ ለብዙ አመታት ከተለያዩ ቴሌስኮፖች መረጃን በመሰብሰብ በIRS13 ውስጥ ያሉት ኮከቦች ለየት ያለ ወጣት እንደሆኑ ደርሰውበታል 100,000 አመት እድሜ ያላቸው።
ይህ ግኝት በማዕከላዊው የፍኖተ ሐሊብ ክልል ውስጥ ባለው ከፍተኛ የኃይል ጨረሮች እና ግዙፍ ማዕበል ኃይሎች የኮከብ አፈጣጠር እንደሚስተጓጎል የተለመደውን ግንዛቤ ይፈታተናል። እነዚህ ምክንያቶች ወጣት ኮከቦች በ Sgr A* እና በጋላክሲው ማእከል ዙሪያ እንዳይሰበሰቡ እንደሚከለክሏቸው ቀደም ብለው ይታመን ነበር።
በተለየ ጥናት የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) በፍኖተ ሐሊብ ጋላክቲክ ማእከል የውሃ በረዶን አግኝቷል። የውሃ በረዶ ብዙውን ጊዜ በወጣት ኮከቦች ዙሪያ በፕሮቶፕላኔተሪ ዲስኮች ውስጥ ስለሚገኝ ይህ ግኝት በክልሉ ከሚገኙ ወጣት ኮከቦች ብዛት ጋር የተያያዘ ነው።
Peißker እና ቡድኑ የኮከብ ክላስተር ወደ Sgr A* መገፋቱን በመግለጽ IRS13 ሁከት የበዛበት ምስረታ አጋጥሞት ሊሆን እንደሚችል ሀሳብ አቅርበዋል። ይህ እንቅስቃሴ ከመሃል ስቴላር መካከለኛ ጋር በተፈጠረ ግጭት ወይም ከሌሎች የኮከብ ስብስቦች ጋር በመጋጨቱ የተከሰተ ሊሆን ይችላል።
የአይአርኤስ13 ተጨማሪ ጥናት ተመራማሪዎች እንደ Sgr A* ያሉ እጅግ ግዙፍ ጥቁር ጉድጓዶች በአካባቢያቸው እና በአቅራቢያቸው ከሚገኙት የጋላክሲዎች ክልሎች ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ እንዲገነዘቡ ያስችላቸዋል። ወጣት ኮከቦች እና የውሃ በረዶ በፍኖተ ሐሊብ እምብርት መገኘታቸው ስለ ጋላክሲዎች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
- ፍሎሪያን ፔይከር / የኮሎኝ ዩኒቨርሲቲ የአስትሮፊዚክስ ተቋም
- አስትሮፊዚካል ጆርናል