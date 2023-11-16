አስደናቂ ባለከፍተኛ ጥራት ምስል የፍኖተ ሐሊብ ልብን እንቆቅልሽ ያሳያል

ፎቶግራፍ አንሺው ሚጌል ክላሮ ሚስጥራዊውን የፍኖተ ሐሊብ ልብ የሚገልጥ ከፍተኛ ጥራት ያለው ምስል አንስቷል። ክላሮ በእሱ መነፅር ስለ ቤታችን ጋላክሲ የጨለማ ልብ እና በዚያ ክልል ውስጥ ስላለው አንፀባራቂ የጋዝ ደመና ፣ በተለምዶ ኔቡላ ተብሎ የሚጠራውን አስደናቂ እይታ ያሳያል። ይህ ያልተለመደ ምስል የተወሰደው በፖርቱጋል ውስጥ በጨለማው ስካይ አልኬቫ ሪዘርቭ ነው።
የክላሮ ፎቶግራፍ የብርሃንና የጠፈር አቧራ መስተጋብርን ሚዛናዊ በሆነ መንገድ በማመጣጠን በከዋክብት የተሞላ ዳራ ከማሳየቱም በላይ የታወቁ ጥልቅ የሰማይ ቁሶችን እንድንለይ ያስችለናል። ከእነዚህ አስደናቂ የሰማይ ድንቆች መካከል Lagoon Nebula (Messier 8) እና Prawn Nebula (IC4628) ሁለቱም በቀላሉ የሚታወቁ ናቸው። ሆኖም፣ በዚህ የጠፈር ልጣፍ ውስጥ ለማግኘት የሚጠባበቁ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ሌሎች ማራኪ ነገሮች አሉ።
ጋዞች በከፍተኛ ሙቀታቸው ምክንያት የራሳቸውን ብርሃን ከሚለቁበት ኔቡላዎች በተጨማሪ የትሪፊድ ኤም 20 ነጸብራቅ ኔቡላንም መለየት ይችላል። ነጸብራቅ ኔቡላዎች በአቅራቢያው ባለው የከዋክብት ብርሃን ስለሚበሩ በዙሪያው ያለው ብናኝ እንዲታይ ስለሚያደርግ ዓይኖቹን በአይነታዊ ውበታቸው ያስተካክላል።
ከዚህም በላይ የክላሮ ምስል በሳጊታሪየስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ 3 ሳጅታሪስ የተባለ ታዋቂ ብቸኛ ኮከብ መኖሩን ያሳያል። ጉልህ በሆነ መልኩ ይህ ኮከብ የሚኖረው ፍኖተ ሐሊብ ጋላክሲ በተባለው የጋላክሲክ ማእከል አካባቢ ነው።
ይህን አስፈሪ ምስል ለማንሳት ክላሮ የተሻሻለው ካኖን 6D ካሜራ በ300ሚሜ f/2.8 የሆነ ቋሚ ዋና ሌንስ ወደ f/3.5 ተቀናብሮ ተጠቀመ። እያንዳንዱ ፓነል ለ 70 ሰከንድ ተጋልጧል, እና በድምሩ ስድስት ፓነሎች በችሎታ ተጣምረው የመጨረሻውን መጠነ-ሰፊ ስብጥር ለማምረት.
ሚጌል ክላሮ፣ በሊዝበን፣ ፖርቱጋል ውስጥ የሚገኘው ፕሮፌሽናል ፎቶግራፍ አንሺ፣ ደራሲ እና የሳይንስ ኮሚዩኒኬተር በአስደናቂው የስነ ከዋክብት ስራው አለም አቀፍ እውቅናን አትርፏል። ክላሮ እንደ የተከበሩ የአውሮፓ ደቡባዊ ኦብዘርቫቶሪ ፎቶ አምባሳደር፣ የአለም በሌሊት አባል እና የጨለማው ስካይ አልኬቫ ሪዘርቭ ይፋዊ የስነ ከዋክብት ተመራማሪ እንደመሆኖ፣ ክላሮ በአስደናቂው “ስካይስኮፕ” ምድርን እና የሌሊት ሰማይን በጥሩ ሁኔታ ድልድይ አደረገ።
በየጥ:
ጥ: ኔቡላዎች ምንድን ናቸው?
መ፡ ኔቡላዎች በህዋ ላይ የሚገኙ ሰፊ የጋዝ እና አቧራ ደመና ናቸው። ብዙውን ጊዜ የአዳዲስ ኮከቦች መገኛ ሆነው ያገለግላሉ።
ጥ፡ የጨለማው ሰማይ አልኬቫ ሪዘርቭ ምንድን ነው?
መ: በፖርቱጋል ውስጥ የሚገኘው የጨለማው ስካይ አልኬቫ ሪዘርቭ፣ ኮከብ እይታን እና አስትሮፖቶግራፊን ለማመቻቸት የብርሃን ብክለት የሚቀንስበት የተወሰነ ቦታ ነው።
ጥ፡ ነጸብራቅ ኔቡላ ምንድን ነው?
መ፡ ነጸብራቅ ኔቡላ በአቅራቢያው ባለው የአቧራ ቅንጣቶች ላይ ባለው የከዋክብት ብርሃን ነጸብራቅ የተነሳ በብርሃን የሚመስል ኔቡላ አይነት ነው።
ጥ፡ ምስሉ እንዴት ተያዘ?
መ: ምስሉ የተቀየረ የ Canon 6D ካሜራ በመጠቀም የተወሰደው ቋሚ ዋና ሌንስ 300ሚሜ f/2.8 ወደ f/3.5 ተቀናብሮ ነው። የመጨረሻውን ምስል ለመፍጠር ብዙ ፓነሎች ተጣምረው ነበር.