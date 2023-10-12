Ximena Aguilar Vega፡ የዋልታዎቹን ቀለሞች ማሰስ

ኤክስሜና አጉይላር ቬጋ፣ ፕሮፌሽናል ባዮሎጂስት እና ግላሲዮሎጂስት፣ ህይወቷን ለማጥናት ህይወቷን ሰጥታ በቀለም እና በበረዶ ግግር በረዶ እና በአርክቲክ እና አንታርክቲካ ባህር ላይ ያለውን ተፅእኖ ለማጥናት ወስዳለች። ባደረገችው ጥናት ባህሩ ከበረዶው ጋር በሚገናኝባቸው ቦታዎች ላይ የጨለመው ቀለም የበረዶ ግግር በረዶዎች ውህዶች መኖራቸውን የሚያመለክቱ ሲሆን ይህም በስርዓተ-ምህዳሩ ላይ ከፍተኛ መዘዝ እንዳለው ተገንዝባለች።
አጊላር ወደ አንታርክቲካ ባደረገችው ጉዞ በመልክአ ምድሩ ላይ ፈጣን ለውጦችን በአይኗ አይታለች። በአንድ አመት ውስጥ የበረዶ ግግር በረዶዎች ጥቁር እና ጥቁር ብናኝ የተሸፈነ ይመስል ወደ ጨለማ ተለወጠ, እና ፈሳሽ ውሃ መኖሩ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል. የአየር ሙቀት መጨመር በፕላኔታችን ላይ ከየትኛውም ቦታ በበለጠ ፍጥነት በሚከሰትበት በአርክቲክ አካባቢ ሁኔታው በተመሳሳይ መልኩ ከባድ ነው።
አጊላር ለተፈጥሮ አለም እና ለቀለም ያላት ፍቅር ገና በለጋ እድሜዋ በሜክሲኮ ሲቲ ጎዳናዋ ላይ ከዛፍ ስር ተቀምጣለች። እሷም የዋልታ ክልሎችን ውበት እና ለውጦችን ለመያዝ እንደ መንገድ በመጠቀም ለፎቶግራፍ ፍላጎት አሳድጋለች። ከሳይንሳዊ ስራዎቿ በተጨማሪ፣ አጊላር እንደ አርቲስት እና አክቲቪስትነት ሚናዎችን ተቀብላ ስነጥበብን፣ ስነ-ግጥምን እና ልምዶቿን በመጠቀም ስለ አየር ንብረት ለውጥ ግንዛቤ ጨምራለች።
የሳይንሳዊ ምርምርን አስፈላጊነት አምኖ ሲቀበል፣ አጊላር የአየር ንብረት ለውጥን በተመለከተ ዕውቀት በሰፊው ወደ ህብረተሰቡ መድረስ እንዳለበት ያምናል። የሁኔታውን አጣዳፊነት ለማጉላት በተባበሩት መንግስታት የአየር ንብረት ለውጥ ስብሰባ ላይ ከሜክሲኮ ልዑካን ጋር በተደረገ ውይይት ተሳትፋለች። Aguilar ሳይንስን እና ጥበብን በማጣመር ሰዎችን እርምጃ እንዲወስዱ ለማስተማር እና ለማነሳሳት ያለውን ሃይል ያጎላል።
ምሰሶቹን ብዙ ጊዜ የጎበኘ ሰው እንደመሆኗ መጠን አጊላር አስቸኳይ ርምጃ ካልተወሰደ የተመለከቷቸው ለውጦች ወደ ሌላው ዓለም ይዛመታሉ የሚል ስጋት አለው። የዋልታዎቹን ቀለሞች በማጥናት በጨዋታው ላይ ስለ ባዮሎጂካል እና ኬሚካላዊ ሂደቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለመስጠት እና የአየር ንብረት ለውጥን ተፅእኖዎች ለመቀነስ ለሚደረገው ጥረት አስተዋፅኦ ለማድረግ ተስፋ ታደርጋለች።
ምንጮች:
- ሀገሪቱ