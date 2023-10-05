በሕክምና ውስጥ የሰው ሰራሽ ሕይወት ቅጾች እምቅ ችሎታ

ሰው ሰራሽ ህይወት መፍጠር በሳይንሳዊ ምርምር እና በታዋቂው ባህል ውስጥ ለረጅም ጊዜ የሚስብ ሆኖ ቆይቷል። ከአስደናቂ ፍጥረታት እስከ ዲዛይነር የቤት እንስሳት፣ ሰው ሰራሽ በሆነ መንገድ ሕይወትን የመፍጠር ሐሳብ እነዚህ የሕይወት ዓይነቶች በአካባቢያችን ውስጥ ሊጫወቱ ስለሚገባቸው ሚና ጥያቄዎችን ያስነሳል። ተባባሪ ፕሮፌሰር ቼንግዋንግ ሉ እና ፕሮፌሰር ሀንቢን ማኦ በሰው ሰራሽ ህይወት መስክ በተለይም በዲቃላ የፔፕታይድ-ዲ ኤን ኤ ናኖስትራክቸሮች ልማት መስክ እመርታ አድርገዋል። በሴል ሪፖርቶች ፊዚካል ሳይንስ ጆርናል ላይ የታተመው ምርምራቸው የእነዚህ ሞለኪውሎች ሰው ሰራሽ ህይወት ቅርጾችን እና የቫይረስ ክትባቶችን በመፍጠር ረገድ ያላቸውን አቅም ይዳስሳል።
ሎው ለሰው ሰራሽ ህይወት ያላቸው እይታ ምንም አይነት ተፈጥሮ አዳኞች ለሌላቸው በሽታ አምጪ ቫይረሶች እንደ ጠላት መጠቀምን ያካትታል። እነዚህ አርቲፊሻል የሕይወት ዓይነቶች በቫይረስ ኢንፌክሽን ላይ እንደ ክትባቶች ሆነው ሊያገለግሉ ወይም በመድኃኒት እና በምርመራ ንጥረ ነገሮች ሊጫኑ ይችላሉ፣ እንደ ናኖሮቦቶች ወይም ናኖማቺን ሆነው ወደ ታካሚ አካል ይላካሉ። የሰው ሰራሽ የቫይረስ ክትባት መገንባት ገና አሥር ዓመት ገደማ ሊቀረው ቢችልም, የሰው ሰራሽ ሕዋሳት መፈጠር ከአድማስ የበለጠ ቅርብ ነው.
ሰው ሰራሽ ህይወትን ለመፍጠር የሚገነቡት ግንባታዎች በዲ ኤን ኤ እና በ peptides ጥምረት ውስጥ ይገኛሉ ፣ እነዚህም በተፈጥሮ ውስጥ ሁለት ኃይለኛ ባዮ ሞለኪውሎች። ዲ ኤን ኤ በፕሮግራም አወጣጥ ላይ ትክክለኛ ቁጥጥር ይሰጣል ነገር ግን የተወሰነ ኬሚካላዊ ተግባራት አሉት። በሌላ በኩል ደግሞ ፒፕቲድስ በ 20 አሚኖ አሲዶች ምክንያት የተለያዩ የኬሚካላዊ ተግባራትን ያቀርባል. ተመራማሪዎች ባለ ሶስት ገመድ የዲ ኤን ኤ አወቃቀሮችን ከሶስት-ገመድ የፔፕታይድ አወቃቀሮች ጋር በማገናኘት የሁለቱንም ጥንካሬዎች የሚያጣምር ሰው ሰራሽ ድብልቅ ሞለኪውል ፈጥረዋል።
በዓለም ዙሪያ ያሉ የምርምር ቡድኖች ባዮሎጂያዊ አካላትን እና የህይወት ቅርጾችን ለማራመድ በዲኤንኤ እና በ peptides መካከል ያለውን ግንኙነት በማሰስ ላይ ናቸው። በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች የሰው ሰራሽ ማሽነሪ መስመሮችን በመፍጠር በሴል ሽፋኖች ውስጥ መሰርሰሪያ የሚችል ናኖማቺን ገነቡ። በአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የዲ ኤን ኤ እና peptides ወደ 2D እና 3D አወቃቀሮች እራስን መሰብሰብ ችለዋል, በሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚገኙት ማይክሮፋይበርስ መፈጠርን አሳይተዋል. በኔጌቭ የቤን-ጊሪዮን ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች ድብልቅ ሞለኪውሎችን በመጠቀም የካንሰር መድሐኒቶችን የያዙ አወቃቀሮችን ለመፍጠር ተጠቅመዋል።
በመድኃኒት ውስጥ የሰው ሰራሽ ሕይወት የመፍጠር እድሉ ተለዋዋጭ ነው። እንደ ሎው ገለጻ፣ እነዚህ እድገቶች የህብረተሰቡን ለመፈወስ አስቸጋሪ የሆኑ በሽታዎችን የመመርመር እና የማከም ችሎታን በማሻሻል የጤና እንክብካቤን ሊለውጡ ይችላሉ። አሁንም ለማሸነፍ ፈተናዎች ቢኖሩም, የሰው ሰራሽ ህይወት ቅርጾች ተስፋ ለወደፊት መድሃኒት ትልቅ ጠቀሜታ አለው.
ምንጭ:
- ፒፕቲድ-ዲ ኤን ኤ እንደ የግንባታ ብሎኮች ለዲ ኖቮ ዲቃላ ናኖስትራክቸር ዲዛይን፣ የሕዋስ ሪፖርቶች ፊዚካል ሳይንስ (2023)።
- የደቡባዊ ዴንማርክ ዩኒቨርሲቲ፡ https://www.sdu.dk/en/om_sdu/fakulteterne/naturvidenskab/nyheder2023/kunstigtliv