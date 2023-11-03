ትላልቅ እና ትናንሽ ማጌላኒክ ደመናዎችን የመጠሪያ ጉዳይ፡ በሥነ ፈለክ ታሪክ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል

በሥነ ፈለክ ማኅበረሰብ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ክርክር በትልቁ ማጌላኒክ ክላውድ (ኤልኤምሲ) እና ትንሹ ማጌላኒክ ክላውድ (SMC) አቅራቢያ የሚገኙትን ሁለት ታዋቂ የሳተላይት ጋላክሲዎች ስያሜ ለመቀየር በቅርቡ በተካሄደው ጥሪ የበለጠ ተበረታቷል። እነዚህ ጋላክሲዎች ለዋክብት አፈጣጠር ጥናት ባበረከቱት ጉልህ አስተዋፅዖ የሚታወቁት ፈርዲናንድ ማጌላን ከተባለው ፖርቹጋላዊው አሳሽ ዓለምን ለመዞር ጉዞ ከጀመረ ውርስ ጋር ተቆራኝቷል። ይሁን እንጂ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የማጄላን አወዛጋቢ ድርጊቶች እና የእነዚህ ደመናዎች ግኝት ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ አለማድረጉ እንደገና እንዲታይ እንደሚያስፈልግ ይከራከራሉ.
የሥነ ፈለክ ተመራማሪ ሚያ ደ ሎስ ሬይስ፣ በኤፒኤስ ፊዚክስ ታትሞ ባዘጋጀው ሐሳብ ቀስቃሽ ኦፕ-ed፣ የስም ለውጥ እንዲመጣ የሚደግፈውን ጥምረት በበላይነት መርቷል። የማጄላንን የአመጽ፣ የብዝበዛ እና የቅኝ ግዛት ታሪክ በማድመቅ ዴ ሎስ ሬይስ እንደዚህ ያለ ቅርስ ያለው ሰውን ያለመሞት አስፈላጊነትን ይጠይቃል። ከዚህም በተጨማሪ “ማጌላኒክ” የሚለው ስም ከእነዚህ ጋላክሲዎች ጋር ብዙም እንዳልተገናኘ ተረጋግጧል ከማጌላን ጉዞ ከብዙ መቶ ዓመታት በኋላ። እንደ እውነቱ ከሆነ፣ በደቡብ አሜሪካ የሚኖሩ የአካባቢው ነዋሪዎች ስለ እነዚህ የሰማይ አካላት “የኬፕ ደመና” በማለት ጠርቷቸዋል።
የዚህ የስም መቀየር ዘመቻ ዋና ትኩረት ማጌላንን ማጥላላት ብቻ ሳይሆን የዳመናውን እውነተኛ ሳይንሳዊ ጠቀሜታ እና ስለ ኮስሞስ ያለን ግንዛቤ ላይ ያላቸውን ተፅእኖ መገንዘብ ነው። ኤልኤምሲ እና ኤስኤምሲ የኮከብ አፈጣጠርን ለማጥናት፣ በርካታ የኮከብ አካላትን በማስተናገድ እና በእያንዳንዱ የዝግመተ ለውጥ ደረጃ ላይ ግንዛቤዎችን ለመስጠት እንደ አስፈላጊ ላቦራቶሪዎች ሆነው ያገለግላሉ። በእነዚህ የጋላክሲ ግዛቶች ውስጥ የተደረጉ ጥናቶችን በመጥቀስ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ሳይንሳዊ ጽሑፎች ታትመዋል።
የስያሜ ለውጥ ሃሳብ ተቺዎች እንደ “ዋክ-ኢዝም” ወይም በታሪካዊ ሰዎች ላይ አላስፈላጊ ትኩረት አድርገው ያዩትን ይከራከራሉ። ሆኖም ግን፣ ደጋፊዎቹ የስም መጥራትን የሳይንሳዊ ሂደት ዋና አካል አድርጎ የመቁጠርን አስፈላጊነት ያሳስባሉ። ትኩረቱ ትክክለኛነት፣ አካታችነት እና የበለጠ የተከበረ እና ወካይ አቀራረብን በሥነ ፈለክ ሥነ-ሥርዓታዊ ስምምነቶች ላይ ማስተዋወቅ ላይ መሆን አለበት።
በየጥ:
ጥ፡ ለምንድነው ትልቁ እና ትንሽ ማጌላኒክ ደመናዎች እንደገና መሰየም ያለባቸው?
መልስ፡ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የፈርዲናንድ ማጌላን አወዛጋቢ ታሪክ እና በነዚህ ጋላክሲዎች ግኝት ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ አለማድረግ ስማቸውን እንደገና ማጤን እንደሚያስፈልግ ይከራከራሉ።
ጥ፡ የትልቅ እና ትንሽ ማጌላኒክ ደመና ሳይንሳዊ አስተዋጾ ምንድን ናቸው?
መ፡ እነዚህ የሳተላይት ጋላክሲዎች ስለኮከብ አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ እና ብዙ የከዋክብት አካላትን ያስተናግዳሉ። የተለያዩ የከዋክብትን የዝግመተ ለውጥ ደረጃዎችን ለማጥናት ልዩ እድሎችን ይሰጣሉ.
ጥ፡ የመሰየም ፕሮፖዛሉ ዋና ትኩረት ምንድን ነው?
መ፡ ዋናው አላማ የዳመናን ሳይንሳዊ ጠቀሜታ መገንዘብ እና የበለጠ ትክክለኛ እና አክብሮታዊ አሰራርን ለሥነ ፈለክ ስያሜ መስጠት ነው።