የዛሬ ምሽት የመኸር ሱፐርሙን፡ በአውስትራሊያ ውስጥ እንዴት እንደሚታይ

የመስከረም መኸር ሱፐር ሙን፣ የአመቱ አራተኛውና የመጨረሻው ሱፐር ሙን ዛሬ ምሽት ላይ ይታያል። ከወትሮው በተለየ ወደ 22,600 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትሆናለች, ይህም በግምት 5 በመቶ የሚበልጥ እና ከአማካይ ሙሉ ጨረቃ በ 13 በመቶ ብሩህ ይሆናል. የሲድኒ ኦብዘርቫቶሪ እንዳለው ጨረቃ አርብ ሴፕቴምበር 7 ከቀኑ 57፡29 (AEST) ላይ ሙሉ ነጥቧን ትደርሳለች። ሆኖም ናሳ ትክክለኛውን ጊዜ ካመለጣችሁ ጨረቃ ቅዳሜ ምሽት ሙሉ እንደምትታይ ያረጋግጣል።
ሙሉ ጨረቃን ለማየት በጣም ጥሩው ጊዜ አድማሱን በሚያልፉበት ጊዜ ነው ፣ ምክንያቱም በዚያ ቦታ ትልቅ መስሎ ይታያል። የጨረቃ መውጫ ጊዜ በአውስትራሊያ ውስጥ እንዳለህ ይለያያል። በሲድኒ የጨረቃ መውጣት በ5፡45 ፒኤም ላይ ሲሆን በሜልበርን ደግሞ 6፡11 ፒኤም ላይ ይሆናል። ብሪስቤን ጨረቃ መውጣት በ5፡37 ፒኤም፣ አደላይድ በ6፡08 ፒኤም፣ እና ፐርዝ በ6፡13 ፒኤም (በሁሉም የአካባቢ ሰዓት) ይለማመዳሉ።
ሱፐርሙን ከወትሮው በተለየ ወደ ምድር የቀረበች ሙሉ ጨረቃን ለመግለጽ የሚያገለግል ቃል ሲሆን ይህም በሌሊት ሰማይ ላይ ትልቅ እና ብሩህ ሆኖ ይታያል። የዛሬዋ ምሽት ጨረቃ ከምድር 361,867 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትሆናለች፣ ይህም ከአማካይ ርቀቱ 22,604 ኪሎ ሜትር ያህል ትቀርባለች። ጨረቃ ከመሬት 30 ኪሎ ሜትር ርቃ በምትገኝበት በዚህ አመት በጣም ቅርብ የሆነችው ሱፐር ጨረቃ በኦገስት 357,200 ላይ ተከስቷል።
ይህ ሙሉ ጨረቃ የመኸር ሱፐርሙን የተባለችው ለምንድን ነው? የመኸር ጨረቃ የሚለው ስም የመሰብሰቢያ ጊዜን ያመለክታል, ምክንያቱም ወደ ውድቀት መጀመሪያ ወይም በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ የበልግ እኩልነት ቅርብ ነው. በዓመት ውስጥ ይህ ወቅት ሰብሎች ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉበት ጊዜ ነው, እና ደማቅ ጨረቃ በታሪክ ውስጥ ገበሬዎች ከመጀመሪያው ውርጭ በፊት ሰብላቸውን ለመሰብሰብ በኋላ ላይ እንዲሰሩ ረድቷቸዋል. በዩኤስኤ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ተወላጆች ነገዶች ለሴፕቴምበር ሙሉ ጨረቃ የተለያዩ ስሞች አሏቸው፣ ለምሳሌ በቆሎ ሰሪ ጨረቃ፣ ቡናማ ቅጠል ያለው ጨረቃ እና የመጸው ጨረቃ።
ብዙ ሰዎች የመኸር ጨረቃን መውጣት ሲጀምሩ ከብርቱካንማ ቀለም ጋር ያያይዙታል, ሁሉም ሙሉ ጨረቃዎች በዚህ መንገድ ሊታዩ ይችላሉ. ቀለሙ ጨረቃ ከአድማስ አጠገብ ካለው ጥቅጥቅ ያለ ከባቢ አየር ውጤት ነው ሲል EarthSky ገልጿል። በዚህ ምሽት የመኸር ሱፐርሙን ትዕይንት ይደሰቱ!
ምንጮች:
– ሲድኒ ኦብዘርቫቶሪ – ናሳ – የድሮው ገበሬ አልማናክ – EarthSky