አዲስ የቅሪተ አካል ግኝቶች የኤክግሞዌቻሻላ ፍልሰትን ያሳያሉ፣ ሌሙር የመሰለ ፕራይሜት

የቅርብ ጊዜ ቅሪተ አካላት ግኝቶች በአንድ ወቅት በሰሜን አሜሪካ ይኖሩ የነበሩትን Ekgmowechashala ፣ lemur-like primate ስለ ፍልሰት ቅጦች እና የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ብርሃን ፈንጥቀዋል። ቅሪተ አካላት ከሚሊዮን አመታት በፊት ስለነበረው አለም ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ እና አስደናቂ የመላመድ እና የመዳን ታሪክን ያቀርባሉ።
ሳይንቲስቶች Ekgmowechashala, Sioux ውስጥ "ትንሽ ድመት ሰው" የተተረጎመው, በጣም አይቀርም ከቻይና ወደ ሰሜን አሜሪካ በቤሪንግ የመሬት ድልድይ በኩል የፈለሰ መሆኑን ወስነዋል. ይህ ግኝት በባዮሎጂ ውስጥ ለረጅም ጊዜ የቆየ እንቆቅልሽ ይፈታል እና በተለያዩ የአለም ክፍሎች ውስጥ ባሉ ፕሪምቶች መካከል ያለውን ግንኙነት ያጎላል።
በሰሜን አሜሪካ ያሉ የፕሪምቶች ታሪክ በጣም ማራኪ ነው። የቅሪተ አካላት መዛግብት እንደሚያሳዩት በአሁኑ ጊዜ ዩናይትድ ስቴትስ እና ካናዳ ውስጥ የተለያዩ የፕሪሚት ዝርያዎች የበለፀጉ ናቸው። እነዚህ ፕሪምቶች መጀመሪያ ላይ ከአፍሪካ ወደ ሰሜን አሜሪካ ደረሱ፣ በአትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ በእጽዋት መርከብ ሊሻገሩ ይችላሉ። በሚያቃጥል የሙቀት መጠን እና ለምለም መልክዓ ምድሮች የሚታወቀው የኢኦሴን ዘመን ለእነዚህ ፕሪምቶች ተስማሚ መኖሪያን ሰጥቷል።
ሆኖም፣ ይህ የመጀመሪያ ደረጃ ገነት ለዘላለም አልኖረም። ግራንዴ ኩፑር የሚባል ከፍተኛ የአየር ንብረት ለውጥ ክስተት ከ 34 ሚሊዮን አመታት በፊት የተከሰተ ሲሆን ይህም በጅምላ መጥፋት አስከትሏል ይህም በፕሪምቶች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል. ድንገተኛ የአየር ሁኔታ ቅዝቃዜ እና የዝናብ ደን መጥፋት ለእነዚህ ፍጥረታት በሕይወት ለመትረፍ በጣም ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል።
የሚገርመው፣ የ Ekgmowechashala ቅሪተ አካላት በጅምላ ከጠፉ ከጥቂት ሚሊዮን ዓመታት በኋላ ተገኝተዋል። ይህ የተለየ የፕሪሚት ዝርያ ለምን በሕይወት ሊተርፍ ቻለ ሌሎች ግን አልነበሩም የሚለውን ጥያቄ አስነስቷል። በቅርቡ በካንሳስ ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት ለዚህ እንቆቅልሽ መልስ ይሰጣል።
ተመራማሪዎች ከኤክግሞዌቻሻላ፣ ፓላኦሆዳይት በመባል ከሚታወቀው የቻይና ቅሪተ አካል የላይኛው መንጋጋ ከሰሜን አሜሪካ ቅሪተ አካላት ጋር አነጻጽረውታል። ትንታኔው የዝግመተ ለውጥ ግንኙነትን የሚያረጋግጥ አስደናቂ ተመሳሳይነት አሳይቷል። ይህ ግኝት Ekgmowechashala በሰሜን አሜሪካ ቀደምት ፕሪምቶች የተረፈ ወይም የተረፈ ሳይሆን በእስያ ውስጥ የተፈጠረ እና በኋላም በቤሪንግ የመሬት ድልድይ ወደ ሰሜን አሜሪካ የፈለሰ የስደተኛ ዝርያ መሆኑን ይጠቁማል።
በታላቁ የዝግመተ ለውጥ እቅድ ውስጥ፣ የኤክግሞዌቻሻላ በሰሜን አሜሪካ መገኘት ለአጭር ጊዜ ነበር። ዝርያው ከበርካታ ሚሊዮን ዓመታት በኋላ ታየ ፣ ግን ብዙም ሳይቆይ ጠፋ። "አልዓዛር ታክን" በመባል የሚታወቀው ይህ ክስተት የህይወት ጊዜያዊ ተፈጥሮን እና በየጊዜው የሚለዋወጠውን የስነ-ምህዳር ተለዋዋጭነት ያሳያል.
የ Ekgmowechashala ፍልሰት እና ሕልውና ከጉልህ የአካባቢ ለውጦች ዳራ ላይ ጥናት ፍጥረታት እንዴት እንደሚላመዱ እና በተለያዩ ሁኔታዎች እንደሚዳብሩ ለመረዳት ጠቃሚ ትምህርቶችን ይሰጣል። የአየር ንብረት ለውጥ እና የዝርያ ጥበቃ ባለበት ዘመን፣ እነዚህ ግኝቶች የሰው ልጆችን ጨምሮ በዘመናችን ያሉ ፍጥረታት የሚያጋጥሟቸውን ተግዳሮቶች ያስተጋባሉ።
በየጥ:
ጥ፡ የቤሪንግ ምድር ድልድይ ምንድን ነው?
መ፡ የቤሪንግ ምድር ድልድይ የባህር ከፍታ ዝቅ ባለበት የበረዶ ግግር ወቅት የአሁኗ አላስካን እና ሳይቤሪያን የሚያገናኝ መሬት ነበር።
ጥ፡- አልዓዛር ታክስ ምንድን ነው?
መልስ፡- አልዓዛር ታክን ማለት እንደጠፋ ከታመነ ከረጅም ጊዜ በኋላ በቅሪተ አካል መዝገብ ውስጥ እንደገና የሚታየውን ዝርያ ያመለክታል።
ጥ፡ ኤክግሞወቻሻላ ወደ ሰሜን አሜሪካ መቼ ተሰደደ?
መ፡ ኤክግሞወቻሻላ ወደ ሰሜን አሜሪካ የተሰደደው ከ30 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ነው።
ጥ፡- ፕሪምቶች ከአፍሪካ ወደ ሰሜን አሜሪካ እንዴት ደረሱ?
መልስ፡ ሳይንቲስቶች እንደሚገምቱት አፍሪካውያን ፕሪምቶች በአትላንቲክ ውቅያኖስ የተሻገሩት በእጽዋት ላይ ነው።
ምንጮች:
- [የካንሳስ ዩኒቨርሲቲ አገናኝ](https://news.ku.edu/2021/06/29/paleontology-lazarus-effect-how-finding-chinese-fossil-compared-forgotten-primate)
- የሰው ዝግመተ ለውጥ ጆርናል.