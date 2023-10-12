የፀሐይ አውሎ ነፋሶች፡ ለዘመናዊ ቴክኖሎጂ እና መሰረተ ልማት ስጋት

ሳይንቲስቶች የፀሐይ አውሎ ነፋሶች በፕላኔታችን ላይ ስለሚያደርሱት ተጽእኖ በቅርብ ጊዜ አንድ ጉልህ የሆነ ግኝት ወስደዋል. በፈረንሳይ ተራሮች ላይ የሚገኙትን ጥንታዊ የዛፍ ቀለበቶችን በመተንተን ከ14,300 ዓመታት በፊት የተከሰተውን የራዲዮካርቦን መጠን መጨመሩን ለይተዋል። ይህ መጨናነቅ የተከሰተው እስካሁን በተገለፀው ትልቁ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ነው።
ዛሬ እየደረሰ ያለው የፀሀይ ማዕበል ለዘመናዊ የቴክኖሎጂ ማህበረሰባችን አስከፊ መዘዝ የሚያስከትል ቢሆንም ለወደፊት ለአለም አቀፍ የመገናኛ እና የኢነርጂ መሠረተ ልማት ጥበቃ እነዚህን ማዕበሎች መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። የፀሐይ አውሎ ነፋሱ ሊያስከትሉ ከሚችሉት ውጤቶች መካከል የቴሌኮሙኒኬሽን እና የሳተላይት ስርዓቶች መጥፋት፣ ከፍተኛ የኤሌክትሪክ መረቦች መቋረጥ እና በቢሊዮኖች የሚቆጠር ፓውንድ ወጪን ያጠቃልላል።
በሮያል ሶሳይቲ የፍልስፍና ግብይቶች ሀ፡ ሒሳብ፣ ፊዚካል እና ኢንጂነሪንግ ሳይንሶች ላይ የታተመው የትብብር ምርምር የፀሃይን ጽንፈኛ ባህሪ እና በፕላኔታችን ላይ ስለሚያስከትላቸው አደጋዎች ብርሃን ይፈጥራል። ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ የተመራማሪዎች ቡድን በደቡባዊ ፈረንሳይ ተራሮች ውስጥ በድሮውዜት ወንዝ ዳርቻ አቅራቢያ በሚገኙ ጥንታዊ ዛፎች ላይ የሬዲዮካርቦን መጠን ለካ።
ነጠላ የዛፍ ቀለበቶችን በመተንተን፣ ከ14,300 ዓመታት በፊት በሬዲዮካርቦን ደረጃ ታይቶ የማይታወቅ ጭማሪ አግኝተዋል። ይህንን ሹል ከግሪንላንድ የበረዶ ማዕከሎች ውስጥ ካለው የቤሪሊየም መለኪያዎች ጋር በማነፃፀር፣ ተመራማሪዎቹ ግዙፍ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ከፍ እንዲል አድርጓል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ይህ ማዕበል ከፍተኛ መጠን ያላቸውን ሃይለኛ ቅንጣቶች ወደ ምድር ከባቢ አየር ያስወጣ ነበር።
የእኛን ዓለም አቀፍ የመገናኛ እና የኢነርጂ መሠረተ ልማቶችን በተሻለ ሁኔታ ለመጠበቅ የፀሐይ አውሎ ነፋሶችን ተፅእኖ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው. ሳይንቲስቶች የቀደሙትን የፀሐይ አውሎ ነፋሶች በማጥናት ወደፊት ሊከሰቱ የሚችሉ ጉዳቶችን ለመከላከል እርምጃዎችን አስቀድመው ማወቅ እና ማዘጋጀት ይችላሉ።
ምንጭ፡ አልተሰጠም።