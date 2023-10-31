የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ በርቀት ፕላኔት ላይ ሊኖሩ የሚችሉ የህይወት ምልክቶችን ያሳያል

የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ፣ እስካሁን ከተፈጠረው እጅግ የላቀ ቴሌስኮፕ፣ የሳይንቲስቶችን ቀልብ በድጋሚ ስቧል። በቴሌስኮፕ የቅርብ ጊዜ ግኝት ላይ በሩቅ ፕላኔት ላይ አስደናቂ የሆኑ ኬሚካላዊ ፊርማዎችን አግኝቷል ይህም ከመሬት በላይ የመኖር እድልን ያሳያል።
በግምት 120 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የምትገኘው ይህች ፕላኔት K2-18b በመባል የምትታወቀው ህይወትን መደገፍ የሚችል በሚመስል ሰፊ ውቅያኖስ ተሸፍናለች። ይህንን ግኝት የበለጠ አበረታች የሚያደርገው ዲሜትል ሰልፋይድ (ዲኤምኤስ) የተባለ ሞለኪውል ማግኘቱ ሲሆን ይህም በተለምዶ ከህያዋን ፍጥረታት ጋር የተያያዘ ነው።
ከዚህም በላይ ተመራማሪዎች በፕላኔቷ ከባቢ አየር ውስጥ ሚቴን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ መኖራቸውን ለይተው አውቀዋል። እነዚህ ግኝቶች፣ K2-18b እንደ ሃይሴን ፕላኔት - ውቅያኖስ እና ሃይድሮጂን የበለጸገ ከባቢ አየር ያላት ፕላኔት - ለህይወት መኖር አስደሳች ተስፋ ያደርጉታል።
K2-18b በመሬት እና በኔፕቱን መጠኖች መካከል ቢወድቅም፣ በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ካሉት ፕላኔቶች በተለየ መልኩ አይደለም። ምንም እንኳን ተመራማሪዎች በእነዚህ ግኝቶች የተደሰቱ ቢሆንም ስለዚህች ምስጢራዊ ፕላኔት እና ነዋሪዎቿ ሊኖሩ ስለሚችሉት ገና ብዙ የሚማሩት ነገር አለ።
ምንም እንኳን እነዚህን ግኝቶች የሚዘረዝርበት የጥናት ጽሁፍ ገና የአቻ ግምገማ ባይደረግም፣ ሳይንቲስቶች በተስፋ ይቆያሉ እና ዕድሎችን የበለጠ ለመመርመር ይጓጓሉ። የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ሚድ ኢንፋሬድ ኢንስትሩመንት (MIRI) ስፔክትሮግራፍ የK2-18b እና ሌሎች ተመሳሳይ ኤክሶፕላኔቶችን ምስጢር በማውጣት ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል።
ሳይንቲስቶች ለመኖሪያ በሚመች ኤክሶፕላኔቶች ላይ የህይወት ምልክቶችን ለመለየት በማሰብ ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ እና በውስጣችን ያለውን ቦታ ለመቀየር ተስፋ ያደርጋሉ። እነዚህ የቅርብ ጊዜ ግኝቶች ስለ ሃይሴን ዓለማት እና ከመሬት ውጭ የመኖር አቅምን ለማሳደግ አስተዋፅዖ የሚያደርጉ ተስፋ ሰጪ ክንውኖችን ይመሰርታሉ።
የሳይንስ ማህበረሰብ ተጨማሪ እድገቶችን እና ግንዛቤዎችን በጉጉት ሲጠብቅ፣ የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ የእውቀታችንን ድንበሮች መግፋቱን ቀጥሏል፣ ለዘመናት የቆየውን ጥያቄ ወደ መልስ እንድንጠጋ ያደርገናል፡ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ብቻችንን ነን?
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ምንድን ነው?
የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ በሰው ልጅ ከተገነባው እጅግ በጣም ኃይለኛ ቴሌስኮፕ ነው። ከቀደምት ቴሌስኮፕ የበለጠ የራቀ እና ግልጽነት ያለው የማየት ችሎታ አለው፣ በህዋ ምርምር መስክ ያለንን ግንዛቤ ያሰፋል።
2. ሃይስያን ፕላኔት ምንድን ነው?
ሃይስያን ፕላኔት ውቅያኖስን እና ሃይድሮጂን የበለፀገ ከባቢ አየርን የሚይዝ የኤክሶፕላኔት አይነት ነው። እነዚህ ፕላኔቶች እኛ እንደምናውቀው ህይወትን የመደገፍ አቅም ስላላቸው ለሳይንስ ሊቃውንት ትልቅ ፍላጎት ያደርጋቸዋል።
3. K2-18b ምን ያህል ርቀት ነው?
K2-18b ከምድር በ120 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ ይገኛል።