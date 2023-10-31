የ WASP-17 የውጪ አለም ለ፡ ልዩ የሆኑ የኳርትዝ ደመናዎችን መግለጥ

በ exoplanets ሰፊ ግዛት ውስጥ፣ WASP-17 b እንደ እውነተኛ ባዕድ ዓለም ጎልቶ ይታያል። እ.ኤ.አ. በ 2009 የተገኘ እና ከምድር በ 1320 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የሚገኝ ፣ ይህ ግዙፍ ጋዝ ከምናውቀው የፀሐይ ስርዓታችን የሚለይ አንዳንድ አስደናቂ ባህሪዎችን ይይዛል። ከጁፒተር 1.9 እጥፍ እና ከጁፒተር 0.78 ጊዜ በላይ በሆነ መጠን፣ WASP-17 b ከሚታወቁት "በጣም የተበጣጠሱ" ፕላኔቶች እንደ አንዱ ይቆጠራል።
WASP-17 bን በእውነት የሚለየው ከወላጅ ኮከብ ጋር ያለው ቅርበት እና ውጤቱ እንደ “ትኩስ ጁፒተር” መፈረጁ ነው። በ3.7 የምድር ቀናት ውስጥ ምህዋርን በማጠናቀቅ፣ WASP-17 b በአደገኛ ሁኔታ ከኮከቡ አቅራቢያ ይኖራል። ይህ ቅርበት ወደ ኃይለኛ ጨረሮች ብቻ ሳይሆን ፕላኔቷ በደንብ እንድትቆለፍ ያደርጋታል፣ አንደኛው ወገን ያለማቋረጥ ከኮከቡ ጋር ትይዩ እና ሌላኛው ጎን ሁል ጊዜ ወደ ጠፈር ያመራል።
ፕላኔቷ ለኮከቡ ባላት ቅርበት ምክንያት የሙቀት መጠኑ ወደ 1550 ኬልቪን ወይም በቀን 1280 ዲግሪ ሴልሺየስ አካባቢ ይደርሳል። እነዚህ ሙቀቶች ልክ እንደ WASP-76 ለ ያሉ ሌሎች ኤክስኦፕላኔቶች ጽንፍ ላይሆኑ ይችላሉ፣ የገጽታ ሙቀት ወደ 2400 ዲግሪ ሴልሺየስ ሊደርስ ይችላል፣ ነገር ግን አሁንም ያልተለመዱ ክስተቶችን ያስከትላሉ።
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST)፣ እስከ ዛሬ የተዘረጋው እጅግ የላቀ የጠፈር ቴሌስኮፕ፣ በቅርብ ጊዜ በWASP-17 አካባቢ አዲስ አስደናቂ ግኝት አድርጓል። ሚድ ኢንፍራሬድ ኢንስትሩመንት (IRI) በመጠቀም JWST ንፁህ የሲሊካ (SiO2) ቅንጣቶችን ወይም ኳርትዝ በኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር ውስጥ አግኝቷል። በማንኛውም exoplanet ዙሪያ ኳርትዝ ሲታይ ይህ የመጀመሪያው ነው።
ቀደም ሲል በኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር ላይ የተደረጉ ምልከታዎች በማግኒዚየም የበለፀጉ ሲሊከቶች እንደ ኦሊቪን እና ፒሮክሴን ገልጠዋል ነገርግን ንጹህ ኳርትዝ እስካሁን አልተገኘም ነበር። ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት በWASP-17 b's ከባቢ አየር ውስጥ የሚታየው ኳርትዝ በቀዝቃዛው ኤክስ ፕላኔቶች እና ቡናማ ድንክዬዎች ላይ ለሚገኙ ትላልቅ የሲሊኬት እህሎች ግንባታ ብሎኮች ሊሆን ይችላል።
አጠቃላይ ሁኔታዎችን እና ምስረታ ሂደቶችን ለመረዳት የኤክሶፕላኔት ደመናዎችን ስብጥር መመርመር ወሳኝ ነው። የኳርትዝ በከባቢ አየር ውስጥ መኖሩ የአካባቢን የተለያዩ ቁሳቁሶች ክምችት ያሳያል እና ፕላኔቷን እንዴት እንደሚቀርጹ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በ WASP-17 ለ ላይ ስላለው የኳርትዝ ደመና የሚገለጥ ብዙ ነገር ቢኖርም፣ ሳይንቲስቶች በዋናነት በተርሚነተር መስመር፣ በፕላኔቷ የቀንና የሌሊት ጎኖች መካከል ያለው ድንበር እንደሚገኙ ጥርጣሬ አላቸው። ትክክለኛው የኳርትዝ መጠን በእርግጠኝነት አይታወቅም፣ ነገር ግን WASP-17 ለ በሌሎች አለም ባህሪያቱ ሊያስደንቀን እንደቀጠለ ግልጽ ነው።
በየጥ
WASP-17 ለ የውጭ አገር ኤክስፖፕላኔት የሚያደርገው ምንድን ነው?
WASP-17 b ከፕላኔቶች ጋር ሲነፃፀር በፀሀይ ስርአታችን ውስጥ ካለው የተለየ ባህሪ የተነሳ እንደ ባዕድ ኤክስፖፕላኔት ይቆጠራል። እሱ ከጁፒተር በጣም የሚበልጥ ነገር ግን አነስተኛ መጠን ያለው ጋዝ ነው ፣ ይህም ለየት ያለ “እብጠት” ያደርገዋል። በተጨማሪም፣ ከወላጅ ኮከብ ጋር ያለው ቅርበት እና በደንብ የተቆለፈ ሽክርክር ለእሱ እንግዳ ተፈጥሮ አስተዋፅዖ ያደርጋል።
በWASP-17 b ዙሪያ የኳርትዝ ደመናን የማግኘት አስፈላጊነት ምንድ ነው?
የኳርትዝ ደመናን በWASP-17 በከባቢ አየር ውስጥ መገኘቱ ጠቃሚ ነው ምክንያቱም የፕላኔቷን አጠቃላይ ሁኔታ እና የተለያዩ ቁሳቁሶች እንዴት እንደሚገጣጠሙ አካባቢውን ለመቅረጽ ግንዛቤን ይሰጣል። ይህ ግኝት ሳይንቲስቶች ኤክሶፕላኔቶችን እና ምስረታ ሂደቶቻቸውን በተሻለ ሁኔታ እንዲረዱ ይረዳቸዋል።
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ይህን ግኝት እንዴት አደረገ?
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ መካከለኛ ኢንፍራሬድ መሳሪያ (IRI) ተጠቅሞ WASP-17 ለአስር ሰአታት ያህል ተመልክቷል። በኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር ውስጥ ማለፍ በከዋክብት ብርሃን ላይ ያለውን ተጽእኖ በመለካት ቴሌስኮፑ በከባቢ አየር ውስጥ የኳርትዝ ደመና በመኖሩ ብቻ ሊገለጽ የሚችል ልዩ ምልክት ለይቷል።
የ WASP-17 b ለዋክብት ቅርበት ለምን ጠቃሚ ነው?
WASP-17 ለ ለዋክብት ቅርበት ከፍተኛ ጨረር እና በቀኑ ላይ ከፍተኛ ሙቀት ያስከትላል። እነዚህ ሁኔታዎች ያልተለመዱ ክስተቶችን ያስከትላሉ እና ለ exoplanet እንግዳ ተፈጥሮ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ሳይንቲስቶች የከዋክብት ቅርበት የሚያስከትለውን ውጤት መረዳቱ የ exoplanetary ስርዓቶችን ልዩነት እንዲገነዘቡ ይረዳቸዋል።