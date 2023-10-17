ስለ ድዋርፍ ፕላኔቶች ምህዋር እና ድርሰቶች ግንዛቤዎች በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ተገለጡ።

በአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን የተመራ የቅርብ ጊዜ ጥናት በጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) በኩይፐር ቤልት ውስጥ ያሉትን ሶስት ድንክ ፕላኔቶችን ለመመልከት እና ለማጥናት ተጠቅሟል፡ ሴድና፣ ጎንጎንግ እና ኳዋር። ምልከታዎቹ የተከናወኑት የዌብ ቅርብ-ኢንፍራሬድ ስፔክትሮሜትር (NIRSpec)ን በመጠቀም ሲሆን ስለእነዚህ ሩቅ ነገሮች ምህዋሮች እና ውህደቶች አዳዲስ ግንዛቤዎችን ሰጥተዋል።
የኩይፐር ቤልት በፀሃይ ስርአታችን ጠርዝ ላይ የሚገኝ በእቃዎች የተሞላ ክልል ነው። የሳይንሳዊ ግኝቶች ምንጭ ሆኖ የኛን ሥርዓተ ፀሐይ ታሪክ ለመረዳት ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። የ Kuiper Belt Objects (KBOs) አቀማመጥ፣ እንዲሁም ትራንስ-ኔፕቱኒያን ነገሮች (TNOs) በመባልም የሚታወቀው፣ የፀሐይ ስርአቱን ስለፈጠሩት የስበት ሞገዶች ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል እና ተለዋዋጭ የፕላኔቶች ፍልሰት ታሪክን ያሳያል።
በሰሜን አሪዞና ዩኒቨርሲቲ በጆሹዋ ኢመሪ የተመራው ጥናቱ በኩፐር ቤልት ውስጥ ያሉት ሦስቱ ድንክ ፕላኔቶች አስደሳች ቅንብር እና የምሕዋር ባህሪያትን ያሳያሉ። ምልከታዎቹ የብርሃን ሃይድሮካርቦኖች እና ውስብስብ የኦርጋኒክ ሞለኪውሎች የሚቴን ጨረር ውጤት ናቸው ተብሎ ይታመናል።
ቀደም ሲል በተሰራው ስራ እነዚህ ድንክ ፕላኔቶች እንደ ፕሉቶ እና ኤሪስ ካሉ ሌሎች ትራንስ ኔፕቱኒያውያን አካላት ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ተለዋዋጭ በረዶዎች ሊኖራቸው ይችላል። ነገር ግን፣ የሴድና፣ የጎንግጎንግ እና የኳዋር ምህዋሮች በተለያዩ የአየር ሙቀት አገዛዞች እና በጨረር አከባቢዎች ምክንያት እነዚህ ተለዋዋጭ ሁኔታዎች መኖራቸውን በተመለከተ ጥያቄዎችን አስነስቷል።
የWeb's NIRSpec መሳሪያን በመጠቀም ቡድኑ ሶስቱንም ድንክ ፕላኔቶች በቅርብ ኢንፍራሬድ ስፔክትረም ተመልክቷል። የተገኘው ትርኢት በሦስቱም አካላት ላይ የተትረፈረፈ ኤታነን (C2H6) አሳይቷል፣ ሴዲና ከፍተኛ ደረጃዎችን አሳይቷል። አሴቲሊን (C2H2) እና ኤቲሊን (C2H4) በሴድና ላይም ተገኝተዋል። እነዚህ ሞለኪውሎች የሚቴን ቀጥተኛ irradiation ምርቶች ናቸው. የእነዚህ ሞለኪውሎች ብዛት ያለው ልዩነት በደረት ፕላኔቶች ባጋጠማቸው የሙቀት መጠን እና የጨረር አከባቢ ልዩነት ምክንያት ነው ።
እነዚህ በJWST ምልከታዎች የተሰጡ አዳዲስ ግንዛቤዎች ስለ ኩይፐር ቀበቶ እና ስለ ውጫዊው የፀሐይ ስርዓት ተለዋዋጭነት እንድንረዳ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ። የሳይንስ ሊቃውንት የእነዚህን የሩቅ ነገሮች ስብጥር እና ምህዋር በማጥናት የአከባቢያችንን የበለጸገ ታሪክ እና ዝግመተ ለውጥ ማግኘታቸውን መቀጠል ይችላሉ።
ትርጓሜዎች
– ኩይፐር ቤልት፡- ከኔፕቱን ምህዋር ባሻገር በፀሀይ ስርዓታችን ጠርዝ ላይ የሚገኝ ስፍር ቁጥር የሌላቸው የበረዶ ቁሶችን የያዘ ክልል ነው።
- ትራንስ-ኔፕቱኒያን ነገሮች (TNOs)፡- ከኔፕቱን ምህዋር በላይ የሚዞሩ ነገሮች በሶላር ሲስተም ውጨኛ ጠርዝ ላይ።
- ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST)፡- በናሳ የተከፈተ የጠፈር ቴሌስኮፕ ዩኒቨርስን በኢንፍራሬድ ብርሃን ለመመልከት ታስቦ ነው።
- የአቅራቢያ ኢንፍራሬድ ስፔክትሮሜትር (NIRSpec)፡ በJWST ላይ ያለ ኢንፍራሬድ ክልል ውስጥ ያለውን የብርሃን መጠን የሚለካ መሳሪያ ነው።
- ድንክ ፕላኔቶች፡- በፀሐይ ዙሪያ የሚዞሩ፣ ጨረቃ ያልሆኑ እና ክብ ቅርጽ ያላቸው የሰማይ አካላት ምህዋራቸውን ከሌሎች ፍርስራሾች አላፀዱም።
– ሚቴን irradiation፡- የሚቴን ሞለኪውሎች ለጨረር የሚጋለጡበት ሂደት ሌሎች ሞለኪውሎች እንዲፈጠሩ ያደርጋል።
ምንጮች:
- Emery, JP et al. (2023) “በሴድና፣ ጎንጎንግ እና ኳዋር ላይ የጥናት ቅድመ-ህትመት” (ኢካሩስ)
- ናሳ - ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ተልዕኮ