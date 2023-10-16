የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ በ Kuiper Belt ውስጥ ድንክ ፕላኔቶችን ይመለከታል

የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) በቅርቡ ትኩረቱን ወደ ኩይፐር ቤልት አዙሯል፣ በፀሃይ ስርአታችን ጠርዝ ላይ ወደሚገኘውና የበርካታ ነገሮች መኖሪያ ነው። ከሰሜን አሪዞና ዩኒቨርሲቲ በጆሹዋ ኤመሪ የተመራ፣ አለምአቀፍ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን በ JWST's Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec) በኩይፐር ቤልት ውስጥ ያሉትን ሶስት ድንክ ፕላኔቶችን ለመመልከት ተጠቅሟል፡ ሴድና፣ ጎንጎንግ እና ኳዋር። የእነሱ ምልከታ ስለ እነዚህ የሰማይ አካላት ስብጥር እና ምህዋር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል።
ቡድኑ ሦስቱም ድዋርፍ ፕላኔቶች በገጽታቸው ላይ ከፍተኛ መጠን ያለው ኤታነን (C2H6) እንደያዙ ደርሰውበታል፣ ሴድና ከፍተኛ ትኩረትን አሳይቷል። በተጨማሪም፣ አሴታይሊን (C2H2) እና ኤቲሊን (C2H4) በሴድና ላይም ተገኝተዋል። እነዚህ ሞለኪውሎች የሚቴን (CH4) irradiation ውጤት ናቸው። የሚገርመው ነገር የእነዚህ ሞለኪውሎች ብዛት ከእያንዳንዱ ፕላኔት ምህዋር ጋር የተቆራኘ ሲሆን ይህም የሙቀት መጠንን እና የጨረር አከባቢን ልዩነት ያሳያል። ይህ ሚቴን በእነዚህ ድንክ ፕላኔቶች ላይ በየጊዜው መሙላት እንዳለበት ይጠቁማል።
እነዚህ ግኝቶች በሌሎች የ Kuiper Belt Objects (KBOs) ላይ የሚገኘው ሚቴን ኦሪጅናል አለመሆኑን የሚያመለክቱ ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶችን ይደግፋሉ ነገር ግን በውስጣቸው ውስጥ ተሠርቶ ወደ ላይ ይወጣል። የሴድና፣ የጎንግጎንግ እና የኳዋር ትርኢት ከትናንሾቹ KBOs ይለያል፣ ይህም እነዚህ ድንክ ፕላኔቶች ልዩ ውህዶች እንዳሏቸው ይጠቁማል።
በነዚህ ድንክ ፕላኔቶች ላይ የብርሃን ሃይድሮካርቦኖች እና ውስብስብ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች መገኘት ስለ ሶላር ሲስተም አፈጣጠር እና ታሪክ ወሳኝ መረጃ ይሰጣል። የJWST ምልከታዎች በኩይፐር ቤልት ውስጥ የፕላኔታችን አካባቢን ስለፈጠሩት ተለዋዋጭ ሂደቶች እንድንረዳ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ።
ምንም እንኳን የአዲሱ አድማስ ተልዕኮ ፕሉቶን፣ ሳተላይቶቹን እና አሮኮትን በማጥናት ስለ ኩይፐር ቤልት ያለንን እውቀት ለማስፋት ትልቅ አስተዋፅዖ ቢኖረውም የJWST ጅማሬ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የዚህን ክልል ጥናት በጥልቀት እንዲመረምሩ አዳዲስ እድሎችን ይፈጥራል።
ምንጮች:
- ሰሜናዊ አሪዞና ዩኒቨርሲቲ
- የናሳ Goddard ጠፈር የበረራ ማእከል
- ኢንስቲትዩት d'Astrophysique Spatiale (ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ-ሳክላይ)
- የፒንሄድ ተቋም
- የፍሎሪዳ የጠፈር ተቋም (የማዕከላዊ ፍሎሪዳ ዩኒቨርሲቲ)
- ሎውል ኦብዘርቫቶሪ
- ደቡብ ምዕራብ የምርምር ተቋም (SwRI)
- የጠፈር ቴሌስኮፕ ሳይንስ ተቋም (STSCI)
- የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ
- ኮርኔል ዩኒቨርሲቲ