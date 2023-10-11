የአየር ንብረት ለውጥ በአለም ውቅያኖሶች የውሃ ውስጥ ጫጫታ ላይ የሚያሳድረው ተጽእኖ

በቅርቡ በፔርጄ ጆርናል ላይ የወጣ አንድ ጥናት የአለም ውቅያኖሶች በተለዋዋጭ የአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የውሃ ውስጥ ከፍተኛ ድምጽ እያጋጠማቸው መሆኑን አመልክቷል። በ NIOZ እና በዩትሬክት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተካሄደው ጥናቱ የውሃ ሙቀት እና የአሲዳማነት የውሃ ውስጥ ድምጽን በማሰራጨት ላይ ያተኮረ ነው.
ተመራማሪዎቹ የአየር ንብረት ለውጥ በውቅያኖስ ጫጫታ ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ በተባበሩት መንግስታት የአየር ንብረት ፓነል አይፒሲሲ የቀረበውን የሂሳብ ሞዴሊንግ እና የአየር ሁኔታ ሁኔታዎችን ይቃኛሉ። የሙቀት አማቂ ጋዝ ልቀት እየጨመረ በሄደ ቁጥር የባህር ውሃ የበለጠ አሲዳማ እንደሚሆን ተገንዝበዋል። የውቅያኖስ ሙቀት መጨመር ጋር ሲጣመር፣ ይህ የአሲድ መጠን መጨመር በውሃ ውስጥ ያሉ ድምፆች በአብዛኛዎቹ የውቅያኖስ ክልሎች ርቀው እንዲጓዙ ያስችላቸዋል።
በጥናቱ ከተካተቱት ዋና ዋና ግኝቶች አንዱ በመርከቦች የሚፈጠረው ጫጫታ በአንዳንድ አካባቢዎች በክፍለ ዘመኑ መጨረሻ አምስት እጥፍ እንደሚበልጥ ይጠበቃል። ይህ ጉልህ የሆነ የጩኸት መጨመር በባህር ውስጥ ህይወት ላይ ትልቅ ተጽእኖ ይኖረዋል, ምክንያቱም የብዙ የዓሣ እና የባህር ውስጥ አጥቢ እንስሳት ባህሪ እና ግንኙነትን ስለሚያስተጓጉል.
በተጨማሪም፣ ጥናቱ እንደሚያሳየው በውቅያኖስ ውስጥ በተለይም በሰሜናዊው የአትላንቲክ ውቅያኖስ ውስጥ ያለው የሙቀት መጠን ለውጦች ፣ እንደ ዋሻ ሆኖ የሚሰራ እና ድምጾችን የበለጠ የሚይዝ “የድምጽ ቻናል” እንደሚፈጥር ያሳያል። ይህ በክፍለ ዘመኑ መገባደጃ ላይ በዚህ ክልል ውስጥ በሰባት ዲሲቤል የውሃ ውስጥ የድምፅ መጠን መጨመር ያስከትላል ፣ ይህም የውሃ ውስጥ የድምፅ ኃይል በአምስት እጥፍ ያህል ይጨምራል።
እነዚህ ለውጦች በውሃ ውስጥ ጫጫታ ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ በመጠኑ የአየር ንብረት ሁኔታዎች ውስጥም ቢሆን ከፍተኛ እንደሚሆን ይጠበቃል። የውሃ ውስጥ ታይነት ውስን ስለሆነ የባህር ውስጥ ህይወት ለግንኙነት በድምፅ ላይ በእጅጉ ይመሰረታል። የሰው ልጅ የፈጠረው ጫጫታ ይህንን ግንኙነት ያበላሻል እና በባህር ውስጥ ስነ-ምህዳር ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል።
ተመራማሪዎቹ የውሃ ውስጥ ጫጫታ መጨመር ስለሚያስከትላቸው ተግዳሮቶች የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት የውሃ ውስጥ ድምፆችን በመለካት በንቃት ይሳተፋሉ። በንድፈ ሃሳባዊ እና በሙከራ ምርምር ጥምርነት የአየር ንብረት ለውጥን በመጋፈጥ የባህር ውስጥ ህይወትን ለመጠበቅ ወሳኝ ግንዛቤዎችን ለመስጠት አላማ አላቸው።
በማጠቃለያው የአየር ንብረት ለውጥ የውቅያኖሶችን የሙቀት መዋቅር እየቀየረ ሲሄድ የውሃ ውስጥ ጫጫታ እየጨመረ መምጣቱ በባህር ውስጥ ስነ-ምህዳር ላይ ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራል። ከእነዚህ ጥናቶች የተገኘው እውቀት የአየር ንብረት ለውጥ በባህር ህይወት ላይ የሚያደርሰውን ተፅእኖ ለመረዳት እና ለመቀነስ አስፈላጊ ነው።
ምንጮች:
- PeerJ
- ኒኦዝ
- ዩትሬክት ዩኒቨርሲቲ