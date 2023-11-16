የአልፋ ሴንታዩሪ ሚስጥሮች፡ ጎረቤታችንን የፀሐይ ስርዓታችንን ማሰስ

አጎራባች ሥርዓታችን አልፋ ሴንታዩሪ ልዩ እና አስገራሚ ባህሪያቱ ስላላቸው በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ሳይንቲስቶችን እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን መማረኩን ቀጥሏል። ሶስት ኮከቦችን ያቀፈ - Alpha Centauri A, Alpha Centauri B እና Proxima Centauri - ይህ የሶስትዮሽ ስርዓት ለኛ ልዩ ትኩረት የሚስብ ነው ምክንያቱም ለምድር ካለው ቅርበት እና ከራሳችን ጋር በጣም ቅርብ የሆነ የፀሐይ ስርዓት ነው።
በአልፋ ሴንታሪ ሲስተም ውስጥ ለምድር በጣም ቅርብ የሆነው ኮከብ ፕሮክሲማ ሴንታዩሪ በ4.2 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ይገኛል። ይህ ቀይ ድንክ ኮከብ ሁለት የተረጋገጡ ፕላኔቶችን ስለሚያስተናግድ የማወቅ ጉጉታችንን ቀስቅሶታል, ከነዚህም አንዱ ለመኖሪያ ምቹ በሆነ ዞን ውስጥ ይኖራል. የመኖሪያ አካባቢው በፕላኔታዊ ገጽ ላይ ያለው የሙቀት መጠን እኛ እንደምናውቀው ለሕይወት አስፈላጊ የሆነውን ፈሳሽ ውሃ መኖሩን የሚደግፍበት በኮከብ ዙሪያ ያለ ክልል ነው።
በአልፋ ሴንታሪ ሲስተም ውስጥ ያሉት ሌሎች ሁለት ኮከቦች አልፋ ሴንታዩሪ ኤ እና ቢ ፕላኔቶች እንዳላቸው ቢታመንም፣ አንዳቸውም እስካሁን አልተረጋገጠም። በአልፋ ሴንታዩሪ ኤ ላይ የምትዞር የኔፕቱን መጠን ያለው ፕላኔት መኖሩን የሚጠቁም የቅርብ ጊዜ ዘገባ ነበር፣ ነገር ግን ሕልውናውን ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምልከታዎች ያስፈልጋሉ። ከአልፋ ሴንታዩሪ ኤ እና ቢ አቅራቢያ የጋዝ ግዙፍ ወይም ቡናማ ድንክ አለመኖሩ የመሬት ፕላኔቶችን እድል ይጨምራል፣ ይህም ዓለታማ እና ለመኖሪያ ምቹ የሆነ አለምን እስከ 75 በመቶ የመፈለግ እድሎችን ይፈጥራል።
በእንደዚህ አይነት ተንኮለኛ እድሎች የአልፋ ሴንታዩሪ ስርዓት ከመሬት በላይ ህይወትን ፍለጋ ውስጥ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ሆኗል። ለምሳሌ Breakthrough ፋውንዴሽን በዚህ አጎራባች የፀሀይ ስርዓት ውስጥ ተጨማሪ መኖሪያ ሊሆኑ የሚችሉ ፕላኔቶችን ለማግኘት አላማ የሆነውን የቶሊማን የጠፈር ቴሌስኮፕ ፕሮግራም ስፖንሰር አድርጓል። የፕሮጀክቱ ሁለተኛ ደረጃ በአሁኑ ጊዜ በመገንባት ላይ ያለው የጠፈር መንኮራኩር ዲዛይን እና ከቴሌስኮፕ ጋር ማቀናጀትን ያካትታል.
በአልፋ ሴንታዩሪ ስርዓት ውስጥ ያሉትን ፕላኔቶች ስንመረምር እስከዛሬ ከተገኙት በጣም አስገራሚ ግኝቶች አንዱ Proxima b. ይህች ፕላኔት ከምድር የምትበልጥ እና በፕሮክሲማ ሴንታውሪ መኖሪያ ክልል ውስጥ የምትገኝ ፣ በመጀመሪያ በተመራማሪዎች መካከል ደስታን ቀስቅሳለች። ይሁን እንጂ ተጨማሪ ትንታኔ እንደሚያሳየው የፕሮክሲማ ቢ ምህዋር በደንብ እንዲቆለፍ ሊያደርግ ይችላል ይህም ማለት አንዱ ጎን ያለማቋረጥ ወደ ኮከቡ ሲጋለጥ ሌላኛው ደግሞ በጨለማ ውስጥ ይቆያል. በሁለቱ ንፍቀ ክበብ መካከል ከፍተኛ የሆነ የሙቀት ልዩነት ስለሚኖር እንደነዚህ ያሉት ሁኔታዎች ለሕይወት አስቸጋሪ ያደርጉታል።
ከዚህም በላይ የፕሮክሲማ ሴንታዩሪ ኃይለኛ የፀሐይ ጨረሮች እና የኤክስሬይ ልቀቶች በፕሮክሲማ ለ ላይ ለሚኖረው ህይወት ተጨማሪ ፈተናዎችን ይፈጥራሉ። ፕላኔቷ ከኮከቡ ጋር ያላት ቅርበት ለኃይለኛ ጨረር ያጋልጣል፣ እና መከላከያ መግነጢሳዊ መስክ ስለመኖሩ ዕውቀት አለመኖሩ ጉዳዩን የበለጠ ያወሳስበዋል። እንደ የውሃ አቅርቦት፣ ኦርጋኒክ ውህዶች እና የንጥረ-ምግብ መልሶ ጥቅም ላይ ማዋልን የመሳሰሉ ተጨማሪ መስፈርቶች ለዳበረ ባዮስፌር መሟላት አለባቸው።
በአልፋ ሴንታዩሪ ስርዓት ውስጥ ያሉትን እድሎች ስናስብ፣ በአልፋ ሴንታዩሪ ኤ ዙሪያ ያለውን ግዙፍ ጋዝ ጨምሮ፣ ላልተጠበቁ ግኝቶች ክፍት እንሆናለን። ድንጋያማ ፕላኔቶች ምን ያህል ግዙፍ ሊሆኑ እንደሚችሉ እና በአልፋ ሴንታዩሪ መኖሪያ ክልል ውስጥ ያለ ሱፐር-ምድር ህይወትን ሊይዝ ይችላል ወይ የሚለው ወሰን ሳይንቲስቶችን መማረኩን የሚቀጥሉ ጥያቄዎች ናቸው።
ምንም እንኳን የ 4.2 የብርሃን ዓመታት ሰፊ ርቀት ትልቅ እንቅፋት ቢፈጥርም በቅርብ ጊዜ በፕሮፐልሽን ቴክኖሎጂ ውስጥ የተደረጉ እድገቶች ለወደፊቱ ተስፋ ይሰጣሉ. የ NASA የጥናት ድጎማ ያገኘው የፔሌት-ቢም ፕሮፐልሽን ጽንሰ-ሀሳብ በአንጻራዊ ሁኔታ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ኢንተርስቴላር ቦታ ለመድረስ የሚያስችል አዋጭ ዘዴን ያቀርባል። ትዕግስት አስፈላጊ ቢሆንም፣ የአልፋ ሴንታዩሪ ስርዓትን ምስጢሮች ለመመርመር ምርመራን የማስጀመር እድሉ ብቻ አስደሳች ተስፋ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ የአልፋ ሴንታዩሪ ስርዓት ከምድር ምን ያህል ይርቃል?
መ: የአልፋ ሴንታሪ ሲስተም ከምድር በ4.2 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ይገኛል።
ጥ፡ በአልፋ ሴንታሪ ሲስተም ውስጥ ፕላኔቶች አሉ?
መ: ሁለት ፕላኔቶች Proxima Centauri እንደሚዞሩ ተረጋግጠዋል, ከመካከላቸው አንዱ መኖሪያ በሆነው ዞን ውስጥ ይኖራል. በአልፋ Centauri A እና B ዙሪያ ፕላኔቶች መኖራቸው ቢታመንም እስካሁን አልተረጋገጠም።
ጥ: ለመኖሪያ ፕላኔት የሚያስፈልጉት ነገሮች ምንድን ናቸው?
መ: ለመኖሪያ ምቹ የሆነች ፕላኔት ፈሳሽ ውሃ፣ ኦርጋኒክ ውህዶች፣ ተስማሚ ከባቢ አየር፣ የጨረር መከላከያ ዘዴዎችን እና የንጥረ-ምግብን እንደገና ጥቅም ላይ ማዋልን ጨምሮ የተለያዩ ምክንያቶችን ይፈልጋል።
ጥ፡ በፕሮክሲማ ቢ ላይ የመኖር እድል አለ?
መ፡ ፕሮክሲማ ቢ በመኖሪያ አካባቢው ውስጥ ቢወድቅም፣ ማዕበሉ መቆለፉ እና ከፕሮክሲማ ሴንታዩሪ የሚመጣው ኃይለኛ ጨረር እኛ እንደምናውቀው ለህይወት ፈታኝ ያደርገዋል። በፕላኔቷ ላይ ምቹ ሁኔታዎች መኖራቸውን ለመወሰን ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል.
ጥ፡ የ Alpha Centauri ስርዓትን እንዴት ማሰስ እንችላለን?
መ: አሁን ያሉት የማበረታቻ ቴክኖሎጂዎች ካለው ሰፊ ርቀት የተነሳ የአልፋ ሴንታዩሪ ስርዓትን ለመድረስ ፈታኝ ያደርገዋል። ይሁን እንጂ በፔሌት-ቢም ፕሮፐልሽን ቴክኖሎጂ ውስጥ የተገኙ ግኝቶች ለወደፊቱ ኢንተርስቴላር ጉዞዎች መፍትሄዎችን ይሰጣሉ.