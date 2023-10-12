ተመራማሪዎች በአዲስ ብሬን አትላስ ውስጥ ከ3,300 በላይ የአንጎል ሴሎችን ለይተዋል።

ተመራማሪዎች በአዲሱ የአንጎል አትላስ ውስጥ ከ3,300 በላይ የተለያዩ የአዕምሮ ህዋሶችን አግኝተዋል፣ ይህም በሰው ልጅ አእምሮ ውስጥ ስላለው ውስብስብነት እና ልዩነት ብርሃን ፈንጥቋል። በብሔራዊ የጤና ተቋማት የገንዘብ ድጋፍ የተደረገው እና በሲያትል የሚገኘው አለን የአንጎል ሳይንስ ኢንስቲትዩት ሳይንቲስቶች የሚመራው ይህ ጥረት የሰውን አንጎል ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ካርታ አዘጋጅቷል። ከዚህ ቀደም የተደረጉ ጥናቶች በሬቲና ውስጥ ብቻ ወደ 60 የሚጠጉ የነርቭ ሴሎችን ለይተው አውቀዋል፣ ነገር ግን የአዕምሮ ጥልቀት ያላቸው ክፍተቶች ብዙም የማይታወቁ ናቸው።
ሳይንቲስቶቹ ከባዮፕሲድ ቲሹ ወይም ከካዳቨር የተሰበሰቡ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የሰው አንጎል ህዋሶችን ለመመርመር አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም በተለያዩ የሴሎች አይነት ውስጥ የተለያዩ ጂኖችን እንዲሰሩ አስችሏቸዋል። በዚህ ሂደት በርካታ አዳዲስ የነርቭ ሴሎችን እንዲሁም እንደ አስትሮይተስ እና ማይክሮግሊያ ያሉ ሌሎች የሕዋስ ዓይነቶችን ለይተዋል። ኮከብ ቆጣሪዎች የነርቭ ሴሎችን ይደግፋሉ እና ይንከባከባሉ, ማይክሮግሊያ እንደ በሽታ ተከላካይ ሕዋሳት ሆነው ያገለግላሉ እና በነርቭ ሴሎች መካከል ያለውን ምልክት ለማሻሻል ይረዳሉ.
በሰው አእምሮ ውስጥ ከሚገኙት 170 ቢሊዮን ህዋሶች መካከል ጥቂቱን ብቻ ናሙና በመያዝ የአንጎል አትላስ ገና በመጀመርያ ደረጃ ላይ ይገኛል። ይሁን እንጂ ይህ የመጀመሪያ ጥናት ብዙ የሕዋስ ዓይነቶችን ለሚያገኙ የዳሰሳ ጥናቶች መንገድ ጠርጓል። ተመራማሪዎቹ የቺምፓንዚዎችን እና የሌሎች ዝርያዎችን አእምሮ በማጥናት የሰው ልጅ አእምሮ በተለየ ሁኔታ እንዴት እንደተፈጠረ ለመረዳት ተመሳሳይ ዘዴዎችን ተጠቀሙ።
የእነዚህ የአንጎል ሴሎች አዲስ የተገኘ እውቀት ጠቃሚ ቢሆንም የሰውን አእምሮ መረዳት የግለሰብ ክፍሎችን ከመዘርዘር ያለፈ መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል። የነርቭ ሳይንቲስቶችም አንጎልን ውስብስብነቱን ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ራሱን የሚቆጣጠር ሥርዓት አድርገው ማጥናት አለባቸው። የአንጎል አትላስ ፕሮጀክት ለወደፊት ጥናቶች ብዙ መረጃዎችን ይሰጣል፣ እናም ተመራማሪዎች ከዚህ ሰፊ የመረጃ ስብስብ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እንደሚያገኙ ይገምታሉ።
ምንጮች:
- ሳይንስ መጽሔት፡- “የአዋቂ ሰው አንጎል ግልባጭ በአናቶሚክ አጠቃላይ አትላስ”
- ዘ ኒው ዮርክ ታይምስ፡- “ተመራማሪዎች በሰው አንጎል ውስጥ ያለውን የጂኖች ዓለም ያዘጋጃሉ”https://www.nytimes.com/2019/09/19/science/brain-atlas-human.html