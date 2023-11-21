የተለያዩ ዓለማትን ማሰስ፡ ሀብል የሮክ መጠን ያለው ኤክስፖፕላኔትን ያሳያል

በናሳ ትራንዚቲንግ ኤክስፖፕላኔት ሰርቬይ ሳተላይት (TESS) በቅርቡ የተገኘ ግኝት LTT 1445Ac በህብረ ከዋክብት ኤሪዳኑስ ውስጥ የምትገኝ፣ ከምድር በ22 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ የምትገኝ ትንሽ እና ድንጋያማ የሆነች ኤክስፖፕላኔት አሳይቷል። ይህንን ግኝት ለየት የሚያደርገው በቅርብ ጊዜ የፕላኔቷን ስፋት በ Hubble Space ቴሌስኮፕ በማረጋገጡ ተመራማሪዎች የዚህን የሩቅ አለም ባህሪያት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በማሳየት ነው።
በ1445 TESS LTT 2022Acን ለመለየት መሰረት ሲጥል የፕላኔቷን ዲያሜትር በትክክል ለመወሰን የኦፕቲካል ጥራቱ በቂ አልነበረም። ይህንን ውስንነት ለመቅረፍ የጠፈር ተመራማሪዎች ቡድን ይበልጥ ትክክለኛ የሆነ መለኪያ ለማግኘት ወደ ሃብል ቴሌስኮፕ ዞሯል። በቅርቡ በ The Astronomical ጆርናል ላይ ተቀባይነት ያገኘው ግኝታቸው በዚህ ኤክስፖፕላኔት ላይ ስላለው አካላዊ ባህሪያት አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል።
ቡድኑ በሃብል ቴሌስኮፕ የተሰበሰበውን መረጃ በመተንተን LTT 1445Ac ዲያሜትሩ ከመሬት 1.07 እጥፍ ይበልጣል። ይህ ድንጋያማ ውህደቱን ያረጋግጣል እና ተመሳሳይ የስበት ሁኔታዎችን ለቤታችን ፕላኔታችን ይጠቁማል። ሆኖም, ይህ ተመሳሳይነት የሚያበቃበት ነው. የ LTT 1445Ac የሚያቃጥል የገጽታ ሙቀት፣ ወደሚነድደው 500°F (260°C) ይደርሳል፣ እኛ እንደምናውቀው ለሕይወት ተስማሚ አካባቢ የመሆኑን ተስፋ ይሰርዛል።
መሪ ደራሲ ኤሚሊ ፓስ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዋ የአስትሮፊዚክስ ማዕከል | ሃርቫርድ እና ስሚዝሶኒያን፣ ለተጨማሪ አሰሳ ባለው አቅም መደሰታቸውን ገለጹ። ከሀብል እና ከመጪው የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ስፔክትሮስኮፒክ ትንታኔን በማጣመር ሳይንቲስቶች እንደ LTT 1445Ac ያሉ ፕላኔቶችን የሚያስተላልፉ ከባቢ አየር ውስጥ በጥልቀት መመርመር ይችላሉ። እነዚህ የወደፊት ምልከታዎች በሩቅ ከዋክብትን ስለሚዞሩ ልዩ ልዩ ኤክሶፕላኔቶች ያለንን ግንዛቤ ያሳድጋል።
የዚህን ግኝት አስፈላጊነት በማጉላት ፓስ አክሎ፣ “የእኛ መለኪያ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ይህ ምናልባት በጣም ቅርብ የሆነ ምድራዊ ፕላኔት እንደሆነ ይነግረናል። በሌሎች ኮከቦች ዙሪያ ያሉትን የፕላኔቶች ስብጥር የበለጠ ለመረዳት የሚያስችሉን ተከታታይ ምልከታዎችን በጉጉት እንጠባበቃለን።
የዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕ አዳዲስ ግኝቶችን ይፋ ማድረጉን ሲቀጥል፣ ለመኖሪያነት የሚውሉ ኤክስፖፕላኔቶች ፍለጋ በሚቀጥሉት አስርት ዓመታት ውስጥ የአሜሪካ የሥነ ፈለክ ጥናት ዋነኛ ግብ ነው። እንደ ሃብል፣ ዌብ እና የወደፊት ሃቢብል ዓለሞች ታዛቢ ባሉ የጠፈር ቴሌስኮፖች ጥምር ጥረት የሰው ልጅ ከፀሀይ ስርዓታችን ባለፈ የሩቅ አለምን ምስጢራት ለመክፈት ቅርብ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. ኤክሶፕላኔት ምንድን ነው?
ኤክሶፕላኔት ከፀሀይ ስርዓታችን ውጭ የምትገኝ ከፀሀይ ውጭ ያለን ኮከብ የሚዞረውን ማንኛውንም ፕላኔት ያመለክታል።
2. በ exoplanet ምርምር ውስጥ የTESS እና Hubble ቴሌስኮፖች ዓላማ ምንድን ነው?
Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) የተነደፈው ፕላኔቶች ከፊታቸው በሚያልፉበት ጊዜያዊ የከዋክብት መደብዘዝ በመመልከት exoplanetsን ለማግኘት ነው። በሌላ በኩል ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የኤክሶፕላኔቶችን ባህሪያት እና ባህሪያት ለማጥናት ጥቅም ላይ ይውላል, በመጠን, በከባቢ አየር እና በሌሎች ወሳኝ ዝርዝሮች ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል.
3. ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) ምንድን ነው?
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) የናሳ በጉጉት የሚጠበቀው የሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ተተኪ ነው። እ.ኤ.አ. በ2021 መገባደጃ ላይ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል እና በዋነኛነት አጽናፈ ሰማይን በኢንፍራሬድ ስፔክትረም ይመለከታታል ፣ይህም ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የኤክሶፕላኔቶችን ከባቢ አየር እና የቀደምት አጽናፈ ዓለሙን ለማጥናት የሚያስችል አቅም ይሰጣል።