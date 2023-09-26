አዲሱ የሰው ታሪክ፡ የኛ ጥንታዊ የሰው ልጅ ዘመዶች

የሳይንስ ሊቃውንት ሆሞ ሳፒየንስ ውስብስብ አስተሳሰባችንና ስሜታችን እስካሁን ድረስ በሕይወት የኖሩት ብቸኛው እውነተኛ ሰዎች እንደሆኑ ያምኑ ነበር። ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ በዲኤንኤ ቴክኖሎጂ ውስጥ የተደረጉት እድገቶች ይህን አስተሳሰብ አሻሽለውታል, ይህም ፕላኔቷን እንደ እኛ ከነበሩት ከሌሎች ቀደምት ሰዎች ጋር የተጋራንበትን ዓለም ያመለክታል. ኒያንደርታሎች፣ ዴኒሶቫንስ እና የተለያዩ “የመናፍስት ህዝቦች” አሁን ከእኛ ጋር እንደነበሩ የምናውቃቸው የጥንት የሰው ልጅ የአጎት ልጆች ናቸው።
የአርኪኦሎጂ ግኝቶች እና የዲኤንኤ መረጃዎች እንደሚያሳዩት እነዚህ ሆሚኒኖች ውስብስብ ባህሪያት እንደነበሯቸው እና ቅድመ አያቶቻችን ከእነሱ ጋር የቅርብ ግንኙነት ነበራቸው. የጥንት ሰዎች ሌሎች ቡድኖችን ሳይጋቡ እንደሚተኩ ይታመን ነበር, ነገር ግን ዲ ኤን ኤ በሌላ መንገድ ተረጋግጧል. ሳይንቲስቶች የጥንት ዲ ኤን ኤውን በመተንተን በሆሞ ሳፒየንስ እና በኒያንደርታልስ እና በዴኒሶቫን መካከል የእርባታ መለያየት ምልክቶችን አግኝተዋል። ቅሪተ አካላቸው እስካሁን ባይገኝም የዘረመል ምልክታቸውን በእኛ ላይ ያደረጉ ሌሎች “የመናፍስት ህዝቦች” ማስረጃዎች አሉ።
ግንኙነቱ የተከሰተው አባቶቻችን አፍሪካን ለቀው ወደ አውሮፓ እና አንዳንድ የምስራቅ እና ደቡብ ምስራቅ እስያ ከገቡ በኋላ ነው ። በኒያንደርታልስ ውስጥ እንደ ትላልቅ አፍንጫዎች እና አጭር እግሮች ያሉ አካላዊ ልዩነቶች ቢኖሩም እነዚህ ልዩነቶች በቡድኖች መካከል እንደ እንቅፋት ሆነው አላገለግሉም። ይልቁንም፣ ቅድመ አያቶቻችን እነዚህን ልዩነቶች ለግንኙነት፣ የማወቅ ጉጉት እና ምናልባትም የመሳብ እድል አድርገው ሳይመለከቱት አልቀረም።
ግኝቶቹ የዘመናችን ሰዎች በተለይም የአውሮፓ ዝርያ ያላቸው የዝግመተ ለውጥ ቁንጮዎች ናቸው የሚለውን ሀሳብ አፍርሰዋል። ለምሳሌ ኒያንደርታሎች የታዋቂው ምናብ ጨካኝ ዋሻ ሰዎች አልነበሩም ነገር ግን በአደን፣ በምግብ አሰራር፣ በመሳሪያ አጠቃቀም እና በኪነጥበብ ላይ የላቀ ባህሪ ነበራቸው። ቀደም ሲል ብዙ የዝንጀሮ መሰል ፍጥረታት ቀስ በቀስ ወደ ሆሞ ሳፒየንስ ተለውጠዋል የሚለው እምነት በጄኔቲክ እና በአርኪኦሎጂያዊ ማስረጃዎች ውድቅ ተደርጓል፣ ይህም የቀደመውን የሰው ልጅ የዝግመተ ለውጥ ትረካ በመቃወም ነው።
በሳይንሳዊ ግኝቶች እና በህዝባዊ ግንዛቤ መካከል ያለውን ልዩነት ለማጥበብ እንደ ጆን ጉርቼ ያሉ አርቲስቶች ለሙዚየሞች የጥንት ሰዎች ሕይወት መሰል ሞዴሎችን ይፈጥራሉ። እነዚህ ሞዴሎች ዓላማቸው የጥንት ዘመዶቻችን ምን እንደሚመስሉ በትክክል ለማሳየት ነው፣ ይህም የተጋራውን የሰው ታሪካችንን ውስብስብነት በዓይነ ሕሊና እንድንመለከት ይረዳናል።
ምንጮች:
– የስሚዝሶኒያን የሰው አመጣጥ ፕሮግራም
- በለንደን የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም
- የካናዳ የታሪክ ሙዚየም