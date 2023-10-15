የዓሣ ነባሪ ዘላቂ ተጽእኖ፡ በዓሣ ነባሪ ሰዎች ላይ የዘረመል መጥፋት

አዲስ ጥናት እንዳመለከተው በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በንግድ ነባሪ አሳ ነባሪ ጉዳት ሳቢያ የዓሣ ነባሪዎች የዘረመል ልዩነት በተለይም ሰማያዊ እና ሃምፕባክ ዌል በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል። ዓለም አቀፉ የምርምር ቡድን ይህን ያገኘው ከ100 ዓመታት በፊት የቆዩ በደንብ የተጠበቁ የዓሣ ነባሪ አጥንቶችን በመተንተን በደቡብ ጆርጂያ ደሴት በደቡብ አትላንቲክ ውቅያኖስ ውቅያኖስ ውስጥ በተተዉ ዓሣ ነባሪ ጣቢያዎች አቅራቢያ ተገኝተዋል።
ጥናቱ በሶስት ዝርያዎች ላይ ያተኮረ ሲሆን እነሱም ሰማያዊ, ፊን እና ሃምፕባክ ዓሣ ነባሪዎች ናቸው. ግኝቶቹ እንደሚያመለክቱት ሰማያዊ እና ሃምፕባክ ዓሣ ነባሪዎች የእናቶችን የዲኤንኤ የዘር ሐረግ አጥተዋል። የእናቶች የዘር ሐረግ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፉ እንደ የመመገብ እና የመራቢያ ቦታዎችን የመሳሰሉ ባህላዊ ትውስታዎችን ስለሚይዙ አስፈላጊ ናቸው. የእናቶችን የዘር ሐረግ ማጣት ማለት ጠቃሚ እውቀትን ማጣት ማለት ነው.
በ20ኛው ክፍለ ዘመን፣ የዓሣ ነባሪ ሰዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ እየቀነሱ ሲሄዱ፣ ዓሣ ነባሪዎች ትኩረታቸውን ወደ ደቡብ ንፍቀ ክበብ በማዞር በአካባቢው ብቻ ከ2 ሚሊዮን በላይ ዓሣ ነባሪዎች ተገድለዋል። ከፎክላንድ ደሴቶች በስተምስራቅ 1,300 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው ደቡብ ጆርጂያ ደሴት፣ ዓሣ ማጥመጃ ጣቢያዎች ከተዘጋጁባቸው ቦታዎች አንዱ ነው። በዚህ ወቅት በደሴቲቱ አቅራቢያ ወደ 175,000 የሚጠጉ ዓሣ ነባሪዎች ተገድለዋል።
በደቡብ አትላንቲክ ውቅያኖስ ውስጥ ያሉ አንዳንድ የዓሣ ነባሪዎች የማገገም ምልክቶች እየታዩ ቢሆንም፣ ከገመቱት ቅድመ-ዓሣ ነባሪ ቁጥራቸው በታች ናቸው። ሰማያዊ እና ሃምፕባክ ዓሣ ነባሪዎችን ጨምሮ የትላልቅ ባሊን ዓሣ ነባሪዎች ቀርፋፋ የመራቢያ መጠን አሁን ላሉት ዝቅተኛ ቁጥራቸው የበለጠ አስተዋፅዖ ያደርጋል። እነዚህ ተምሳሌት የሆኑ ዓሣ ነባሪዎች አሁንም በተወሰኑ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ እምብዛም አይታዩም ይህም የሰዎችን መጥፋት ወይም የአካባቢ መጥፋት ያመለክታል።
ጥናቱ በደቡብ አትላንቲክ ውቅያኖስ በአንፃራዊነት ከፍተኛ የሆነ የዘረመል ስብጥር ስላላቸው ሰማያዊ፣ ሃምፕባክ እና ፊን ዌልስ በአጠቃላይ ማገገም ላይ ጥንቃቄ የተሞላበት ብሩህ ተስፋ ይሰጣል። ይሁን እንጂ በሰማያዊ እና ሃምፕባክ ዓሣ ነባሪዎች ውስጥ ያሉት የእናቶች የዲኤንኤ ዝርያዎች ጠፍተዋል። በአሁኑ ጊዜ በሕይወት ያሉት አብዛኞቹ ዓሣ ነባሪዎች ከዓሣ ነባሪ ዘመን በሕይወት የተረፉት ዘሮች ቢሆኑም፣ በዚያን ጊዜ በሕይወት የተረፉ አንዳንድ ሰዎች አሁንም ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ዓሣ ነባሪዎች ለ90 ዓመታት ወይም ከዚያ በላይ ሊኖሩ እንደሚችሉ በመገንዘብ፣ የዘረመል መረጃዎቻቸውን ለዘላለም ከመጥፋታቸው በፊት ለመመዝገብ አጣዳፊነት ስሜት አለ።
የጥበቃ ጥረቶችን ለማሳወቅ እና የተረፈውን ለመጠበቅ የዓሣ ነባሪ ሰዎችን የዘረመል ታሪክ መረዳት ወሳኝ ነው። ሳይንቲስቶች ወደፊት ተጨማሪ ኪሳራዎችን ለመቅረፍ ካለፈው መማር ይፈልጋሉ። በደቡብ ጆርጂያ ደሴት ላይ የተደረገው ጥናት የዓሣ ነባሪዎችን የዘረመል ታሪክ ላልተወሰነ ጊዜ ለማቆየት ልዩ እድል ይሰጣል ነገርግን በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የአየር ሙቀት መጨመር በአጥንት ውስጥ የዲኤንኤ ጥበቃን አደጋ ላይ ይጥላል።
ይህ ጥናት በንግድ ዓሣ ነባሪ ተጽዕኖ ላይ ብርሃን በማብራት፣ የዓሣ ነባሪዎችን ለመጠበቅ እና ለመንከባከብ ቀጣይ ጥረት እንደሚያስፈልግ አጽንኦት ይሰጣል። በውቅያኖሳችን ውስጥ ስላለው የዓሣ ነባሪዎች ያለፈ፣ የአሁን እና የወደፊት ሁኔታ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖር ስለሚያስችል የእነዚህን ድንቅ ፍጥረታት የዘረመል ውርስ መጠበቅ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው።
ምንጭ፡- ጆርናል ኦፍ ውርስ