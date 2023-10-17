የሰሃራ ዑደታዊ አረንጓዴነት፡ የአየር ንብረት እና የእንስሳት መበታተን ግንዛቤዎች

የአየር ንብረት ሳይንቲስቶች በቅርቡ ደርሰውበታል የሰሃራ በረሃ አረንጓዴነት በየተወሰነ ጊዜ የሚፈጅ ሲሆን ይህም ብዙ የእፅዋት አካባቢዎች በረሃማ አካባቢን ይሸፍናሉ። እነዚህ አረንጓዴ ደረጃዎች በየ 21,000 አመታት ውስጥ የሚከሰቱ እና በወንዞች, ሀይቆች እና በውሃ ላይ ጥገኛ የሆኑ እንስሳት መበራከት ተለይተው ይታወቃሉ. የሄልሲንኪ ዩኒቨርሲቲ እና የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ምርምርን መርተዋል, በኔቸር ኮሙኒኬሽንስ መጽሔት ላይ ታትመዋል.
ጥናቱ የሚያተኩረው ሰሃራ ያጋጠሙትን እርጥበታማ ደረጃዎች በመመርመር ላይ ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አረንጓዴው ከ 5,000 እስከ 15,000 ዓመታት በፊት ተከስቷል. ተመራማሪዎቹ የሰሜን አፍሪካን እርጥበት ጊዜ ለማስመሰል የተቀየሰ አዲስ የአየር ንብረት ሞዴል በማዘጋጀት የእነዚህን ክስተቶች መንስኤ እና ጊዜ ላይ ብርሃን ማብራት ችለዋል።
በሰሃራ የአየር ንብረት ላይ የሚታየው ለውጥ የምድር ምህዋር ሁኔታዎች በተለይም በዘንግዋ ላይ ባለው መንቀጥቀጥ ምክንያት ነው። ይህ ማወዛወዝ በየወቅቱ በፀሃይ ሃይል ስርጭት ላይ ያለውን ልዩነት እና እንደ አፍሪካ ሞንሱን ባሉ ክስተቶች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። የቀድሞ የአየር ንብረት ሞዴሎች የእርጥበት ጊዜውን መጠን ሙሉ በሙሉ አልያዙም. ይሁን እንጂ በተመራማሪው ቡድን የተገነባው አዲሱ ሞዴል በሰሃራ ውስጥ ስላለው እርጥብ ሁኔታ የተሻለ ግንዛቤ ይሰጣል.
ሞዴሉ እንደሚያሳየው የሰሜን አፍሪካ የእርጥበት ወቅቶች በየ21,000 ዓመታት ውስጥ ባለፉት 800,000 ዓመታት ውስጥ በግምት ይከሰታሉ። በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ ሞቃታማ የበጋ ወቅት የምእራብ አፍሪካ ሞንሱን ስርዓት ጥንካሬን ያጠናክራል ፣ በዚህም ምክንያት በሰሃራ ውስጥ ከፍተኛ ዝናብ አለ። ይህ ደግሞ በክልሉ ውስጥ የሳቫና አይነት እፅዋት እድገትን ያበረታታል. በበረዶ ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ኬክሮስ በበረዶ የተሸፈነ, ከባቢ አየርን በማቀዝቀዝ እና ዝናቦችን በመጨፍለቅ አረንጓዴው አይከሰትም.
የሰሃራውን የእፅዋት ሁኔታ መረዳቱ ትኩረት የሚስብ ብቻ ሳይሆን የእንስሳትን እንቅስቃሴ ከክልሉ እና ከውጪ ለመከታተል ጠቃሚ ነው። ሰሃራ በሰሜን እና ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ እና በአህጉሪቱ ውስጥ እና ከአህጉሪቱ ውጭ ያሉ ዝርያዎችን መበታተንን የሚቆጣጠር መግቢያ በር ሆኖ ያገለግላል። በእርጥበት እና ደረቅ ደረጃዎች መካከል ያለው ለውጥ በአፍሪካ ውስጥ በዝግመተ ለውጥ እና ዝርያዎች መበታተን ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል.
የሰሜን አፍሪካን እርጥበታማ ወቅቶች በተሳካ ሁኔታ በመምሰል፣ ተመራማሪዎች ስለ ሰው ስርጭት እና በአፍሪካ ውስጥ ስላለው የጂነስ ዝግመተ ለውጥ የተሻሉ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ ኮሙኒኬሽንስ, የታተመ የምርምር ጥናት.
- ኤድዋርድ አርምስትሮንግ ፣ በሄልሲንኪ ዩኒቨርሲቲ እና በብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ የአየር ንብረት ሳይንቲስት።