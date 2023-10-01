መሬትን መፍረስ በውሃ ላይ የተመሰረተ የኒውትሪኖ ግኝት በኦንታሪዮ

ሳይንቲስቶች ኦንታሪዮ ካናዳ ውስጥ ከምድር ገጽ በታች በኪሎሜትሮች የተቀበረ እጅግ የላቀ የውሃ ታንክን በመጠቀም በኒውትሮኖን በመለየት ላይ ትልቅ ለውጥ አድርገዋል። ኒውትሪኖስ በዩኒቨርስ ውስጥ በብዛት የሚገኙ ነገር ግን በጅምላ፣ ክፍያ እና ከሌሎች ቅንጣቶች ጋር ባለ መስተጋብር ባለመኖሩ ለማጥናት በሚያስደንቅ ሁኔታ ለማጥናት አስቸጋሪ የሆኑ እንደ መንፈስ የሚመስሉ ቅንጣቶች ናቸው።
በዚህ ሙከራ ውስጥ ሳይንቲስቶች የኒውትሪኖስ አንቲፓርተሎች የሆኑትን አንቲኒውትሪኖስን ለመለየት ውሃውን ተጠቅመዋል። አንቲኒውትሪኖዎች የሚፈጠሩት የራዲዮአክቲቭ መበስበስ ዓይነት በሆነው በኒውክሌር ቤታ መበስበስ ወቅት ነው። ኤሌክትሮን አንቲንዩትሪኖ ከፕሮቶን ጋር ሲገናኝ ፖዚትሮን እና ኒውትሮን ያመነጫል በተገላቢጦሽ ቤታ መበስበስ ይባላል።
ይህንን ሂደት ለማወቅ ሳይንቲስቶች ብርሃንን የሚያጎላ በፈሳሽ scintillator የተሞላ ትልቅ ማጠራቀሚያ ተጠቅመዋል። ታንኩ በፈሳሽ ውስጥ ካለው የብርሃን ፍጥነት በበለጠ ፍጥነት በሚንቀሳቀሱ ቻርጅ ጨረሮች የሚፈጠረውን የቼሬንኮቭ ጨረራ ደካማ ብርሃን መለየት በሚችሉ በፎቶmultiplier ቱቦዎች የተሞላ ነው።
አብዛኛውን ጊዜ በውሃ የተሞሉ መመርመሪያዎች ከ3 ሜጋ ኤሌክትሮንቮልት በታች ምልክቶችን ለማግኘት ይታገላሉ፣ ነገር ግን ይህ ሙከራ እንደሚያሳየው በውሃ የተሞላ ታንክ እስከ 1.4 ሜጋ ኤሌክትሮንቮልት ዝቅተኛ የሆኑ ምልክቶችን መለየት ይችላል። ቡድኑ በ3 ሲግማ የመተማመን ደረጃ የተገላቢጦሽ የቅድመ-ይሁንታ መበስበስን ማስረጃ በተሳካ ሁኔታ አግኝቷል ይህም ከ99.7 በመቶ የመሆን እድሉ ጋር እኩል ነው።
ይህ ግኝት በኒውትሪኖ ሙከራዎች እና በክትትል ቴክኖሎጂ ላይ ከፍተኛ አንድምታ አለው። የበለጠ ወጪ ቆጣቢ እና ኒውትሪኖስን እና አንቲኒውትሪኖስን ለመለየት ዝግጁ የሆነ ቁሳቁስ ያቀርባል። በተጨማሪም፣ ጥናቱ እንደሚያመለክተው የውሃ መመርመሪያዎችን የኑክሌር ኃይል ማመንጫዎችን ለመቆጣጠር ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።
ይህንን ሙከራ ያካሄደው SNO+ ትብብር፣ ከመሬት በታች ከ2 ኪሎ ሜትር በላይ የሚገኝ አለም አቀፍ መሪ የሆነ የምድር ውስጥ ላብራቶሪ ነው። ቤተ-ሙከራው ከጠፈር ጨረሮች መከላከያ ይሰጣል፣ ይህም በተለየ ሁኔታ በደንብ የተፈቱ ምልክቶችን ይፈቅዳል።
ከተግባራዊ አፕሊኬሽኖቹ በተጨማሪ SNO+ ስለ ኒውትሪኖዎች ግንዛቤያችንን ማበርከቱን ቀጥሏል። የሳይንስ ሊቃውንት በተለይ ኒውትሪኖስ እና አንቲኒውትሪኖስ አንድ አይነት ቅንጣቶች መሆናቸውን ወይም በመካከላቸው ልዩነቶች እንዳሉ ለመወሰን ይፈልጋሉ. SNO+ በአሁኑ ጊዜ ለዚህ ጥያቄ ብርሃን ሊፈጥር የሚችል ያልተለመደ እና ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ መበስበስን ይፈልጋል።
በአጠቃላይ፣ ይህ ውሃን ለኒውትሪኖ ፈልጎ የመጠቀም ግኝት እነዚህን የማይታዩ ቅንጣቶች ለማጥናት እና ስለ ዩኒቨርስ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
ምንጭ፡ አካላዊ ግምገማ ደብዳቤዎች