በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ የመጀመሪያው ሚዮሴን ቅሪተ አካላት በዝግመተ ለውጥ ታሪክ ላይ ብርሃን ሰጡ

የCentro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) የጂኦኮሎጂ እና የጂኦሎጂ ፕሮግራምን ጨምሮ አለምአቀፍ የተመራማሪዎች ቡድን በምስራቅ አፍሪካ አስደናቂ ግኝት አድርጓል። አይሳይንስ በተባለው ጆርናል ላይ ባወጣው ጽሁፍ ቡድኑ በሞዛምቢክ በሚገኘው ጎሮንጎሳ ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ የመጀመሪያውን የሚዮሴን አጥቢ እንስሳት ቅሪተ አካላት ማግኘቱን ዘግቧል።ይህም የአፍሪካን ስነ-ምህዳር ዝግመተ ለውጥ እና በሆሚኒን ዘር ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመረዳት ጠቃሚ ቦታ ነው።
ከኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ በዶ/ር ሱሳና ካርቫልሆ የተመራው ጥናቱ የብዝሀ ህይወትን ለመጠበቅ እና በአካባቢው ማህበረሰብ ውስጥ ልማትን ለማስፋፋት ያለመ የፓሊዮ-ፕራይም ፕሮጀክት ጎሮንጎሳ አካል ነው። ከቡድኑ ግኝቶች መካከል ከ5 እስከ 23 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የነበረው እና ለአፍሪካ ዝንጀሮ አመጣጥ ወሳኝ ሚና የነበረው በሚኦሴን ዘመን የተገኙ ቅሪተ አካላት ጥርሶች ይገኙበታል።
በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ ማዛምባ ተብሎ የሚጠራውን የጂኦሎጂካል ምስረታ ራዲዮሜትሪክ ቀናትን ለመወሰን ችለዋል ፣በአካባቢው paleovegetation በፔዶጅኒክ ካርቦኔት እና ከቅሪተ አካል እንጨት ላይ በመመስረት እንደገና መገንባት እና የተለያዩ ቅሪተ አካላትን ይገልፃሉ ፣ይህም የባህር ውስጥ አከርካሪ አጥንቶች እና አከርካሪ አጥንቶች ፣ተሳቢ እንስሳት ፣የምድር አጥቢ እንስሳት እና ቅሪተ አካላት ከቅሪተ አካላት። የባህር ዳርቻ paleoenvironments. በተለይም ከ124 እስከ 153 ኪሎ ግራም የሚመዝን ግዙፍ ሃይራክስ አዲስ ዝርያ አግኝተዋል።
ይህ እጅግ በጣም ጠቃሚ ጥናት ከዚህ ቀደም ያልተመረመረ የአፍሪካ ክልል ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በ CENIEH ተባባሪ ሳይንቲስት እና በዩትሬክት ዩኒቨርሲቲ ማሪ ስኮሎዶውስካ-ኩሪ ባልደረባ የሆኑት ማርክ ሲየር የጥናቱ አስፈላጊነት ጎላ አድርገው ሲገልጹ “ይህ ጥናት በአፍሪካ ክልል እስከ አሁን ድረስ ከቅሪተ-ነገር ባዶ ነበር” በማለት ሙሉ ለሙሉ አዲስ ቪስታ ይከፍታል። ሲየር በአሁኑ ጊዜ የምሕዋር ዑደቶች በምስራቅ አፍሪካ በሚገኙ ደለል ላይ የሚያሳድሩትን ተፅእኖ በመመርመር ላይ ሲሆን እንደ ቀጣይ ፕሮጀክቱ አካል ነው።
በአጠቃላይ የእነዚህ ሚዮሴን ቅሪተ አካላት በምስራቅ አፍሪካ መገኘታቸው ለአካባቢው የዝግመተ ለውጥ ታሪክ እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያበረክታል እና የአፍሪካን ስነ-ምህዳር በመቅረጽ እና በሆሚኒን እድገት ላይ ተጽእኖ ያሳደሩ ሂደቶች ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። በጎሮንጎሳ ብሔራዊ ፓርክ የተደረገው ጥናት የቅሪተ ጥናት ጥናት ለጥበቃ ጥረቶች እና ለማህበረሰብ ልማት ስራዎች ያለውን ጠቀሜታ አጉልቶ ያሳያል።
ምንጮች:
ሬኔ ቦቤ እና ሌሎች፣ በደቡብ ምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ውስጥ ከሚገኙ የባህር ዳርቻዎች የተገኙ የመጀመሪያው Miocene ቅሪተ አካላት፣ iScience (2023)። DOI፡ 10.1016/j.isci.2023.107644
በCENIEH የቀረበ
ጥቅስ:
በደቡባዊ ምስራቅ አፍሪካ ስምጥ (2023፣ ኦክቶበር 20) ከባህር ዳርቻዎች የተገኙ የመጀመሪያው ሚዮሴን ቅሪተ አካላት
20 October 2023 አምጥቷል
ከ https://phys.org/news/2023-10-miocene-fossils-coastal-woodlands-southern.html