ዶግ-ፎክስ ዲቃላ በብራዚል ተገኘ ስለ አራዊት እንስሳት ብዛት ያለውን ስጋት አጉልቶ ያሳያል

በቅርቡ በብራዚል "ዶግክሲም" በመባል የሚታወቀው የውሻ ቀበሮ ዝርያ የተገኘ ግኝት የቤት እንስሳ ውሾች በዱር እንስሳት ብዛት እና በኑሮአቸው ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ስጋት ፈጥሯል። እስካሁን ድረስ ሳይንቲስቶች በውሾች እና በቀበሮዎች መካከል መራባት የማይቻል እንደሆነ ያምኑ ነበር. ነገር ግን፣ የዚህ ዲቃላ ማንነት መለየቱ ግንኙነታቸው ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ ሊቀርብ እንደሚችል ይጠቁማል።
የውሻ ቀበሮ ድቅል ለመጀመሪያ ጊዜ በመኪና ተገጭቶ ወደ የዱር እንስሳት ማገገሚያ ቦታ ሲወሰድ ታይቷል። በተቋሙ ውስጥ ያሉ ሰራተኞች በፍጥረት ውስጥ የአካል እና የባህርይ ባህሪያት ድብልቅን ተመልክተዋል. እንደ ቀበሮ የተወጉ ጆሮዎች እና ትናንሽ አጥቢ እንስሳትን የመመገብ ምርጫን የመሳሰሉ እንደ ቀበሮ ያሉ ባህሪያት ቢኖሩትም, ጩኸቱ እንደ ውሻ ይመስላል. የጄኔቲክ ሙከራ ዲቃላ በሴት ፓምፓስ ቀበሮ እና በወንድ የቤት ውስጥ ውሻ መካከል ያለው ግንኙነት ውጤት መሆኑን አረጋግጧል, ይህም የውሻ-ቀበሮ ድቅል የመጀመሪያ ሁኔታ እንዲሆን አድርጎታል.
ማዳቀል የሚከሰተው ሁለት ዝርያዎች ሲጣመሩ እና የተቀላቀሉ የዘር ግንድ ያላቸው ልጆች ሲፈጠሩ ነው። በተለምዶ እንስሳት ከየራሳቸው ዝርያ አባላት ጋር ብቻ ይገናኛሉ, ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ, የተዳቀሉ ዝርያዎች ሊከሰቱ ይችላሉ. በዝርያዎች መካከል ያለው የጄኔቲክ ተኳኋኝነት, እንዲሁም የባህሪያቸው እና የአናቶሚክ ተመሳሳይነት, በተሳካ ሁኔታ ማዳቀል ውስጥ ሚና ይጫወታሉ.
እንደ በቅሎ እና ሊገር ያሉ አንዳንድ ድቅል በሰው ልጆች ጣልቃገብነት የተከሰተ ቢሆንም፣ የተፈጥሮ ድቅል በዱር ውስጥም ይከሰታል። ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በግምት 25% የሚሆኑ የእፅዋት ዝርያዎች እና 10% የእንስሳት ዝርያዎች እርስ በርስ በመዋለድ ተጎድተዋል. ዲቃላዎች ሁለቱም አወንታዊ እና አሉታዊ ውጤቶች ሊኖራቸው ይችላል. ለአዳዲስ ዝርያዎች ዝግመተ ለውጥ አስተዋፅዖ ሊያበረክቱ ይችላሉ እና ተለዋዋጭነትን ያበረታታሉ ነገር ግን የአካል ብቃታቸውን በመቀነስ እና የጄኔቲክ እክሎችን በማስተዋወቅ ለተጋላጭ ወይም ለአደጋ የተጋለጡ ህዝቦች ስጋት ሊፈጥሩ ይችላሉ.
የውሻ-ቀበሮ ድቅል ግኝት በዱር እና በአገር ውስጥ ዝርያዎች መካከል እየጨመረ ያለውን ግንኙነት ለማስታወስ ያገለግላል, ምናልባትም በሰዎች ሰፈሮች የተፈጥሮ መኖሪያዎችን በመጥለፍ ምክንያት. ይህ መስተጋብር ወደ በሽታ መተላለፍ እና ብዝሃ ህይወት ላይ ተጽእኖ ሊያመጣ ይችላል. በተለያዩ ዝርያዎች መካከል ያለውን ግንኙነት መከታተል ተጋላጭ የሆኑ ህዝቦችን ለመጠበቅ እና ብዝሃ ህይወትን ለመጠበቅ ወሳኝ ነው።
የውሻ-ቀበሮ ድቅል ለየት ያለ ጉዳይ ቢሆንም፣ ውሾቻችን ከተፈጥሮ ጋር ያላቸው ግንኙነት የሚያስከትለውን ውጤት የመረዳትን አስፈላጊነት ያጎላል። ምንም እንኳን በውሾች እና በቀበሮዎች መካከል ያለው የጄኔቲክ ርቀት የውሻ-ቀበሮ ዲቃላዎችን መፍጠር የማይቻል ቢሆንም፣ ይህ ግኝት የቤት እንስሳዎቻችን በዱር አራዊት ህዝብ ላይ ያላቸውን ተፅእኖ እንድናስታውስ ለማስታወስ ያገለግላል።
ምንጮች:
- ምንም ዩአርኤሎች የሉም