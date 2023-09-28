የውሻ-ቀበሮ ዲቃላ ግኝትን ይፋ ማድረግ የቤት ውስጥ ውሾች በዱር አራዊት ላይ ስለሚኖራቸው ተጽእኖ ስጋትን ይፈጥራል።

በቅርብ ጊዜ በብራዚል "ዶግዚም" በመባል የሚታወቀው የውሻ ቀበሮ ዝርያ በሳይንቲስቶች ዘንድ ፍላጎት እንዲያድርበት እና የእኛ የቤት እንስሳት ውሾች በዱር እንስሳት ብዛት ላይ የሚያሳድሩትን ስጋት አሳስቧል። ይህ ልዩ ፍጡር፣ በሴት ፓምፓስ ቀበሮ እና በወንድ የቤት ውስጥ ውሻ መካከል ያለው መስቀል፣ ውሾች እና ቀበሮዎች መራባት አይችሉም የሚለውን የቀድሞ እምነት ይቃወማል።
ዶግዚም የተገኘው በመኪና ተገጭቶ ወደ የዱር እንስሳት ማገገሚያ ተቋም ከተወሰደ በኋላ ነው። ሰራተኞቹ ልዩ የአካል እና የባህርይ ባህሪያትን አስተውለዋል። እንደ ቀበሮ መሰል ባህሪያቱ እንደ የተወጉ ጆሮዎች እና ትናንሽ አጥቢ እንስሳትን ለመብላት ባለው ምርጫ፣ ነገር ግን በውሻ ጩኸት ፣ ይህ ዲቃላ በጄኔቲክ ምርመራ የተረጋገጠ አስገራሚ ጉዳይ ሆኖ ይቆያል።
ማዳቀል የሚከሰተው ሁለቱ ዝርያዎች ሲጣመሩ እና የተቀላቀሉ የዘር ግንድ ያላቸው ልጆች ሲፈጠሩ ነው። በተለምዶ እንስሳት በራሳቸው ዝርያ ውስጥ ይጣመራሉ. በክሮሞሶም ብዛት እና በመራቢያ ባህሪ ልዩነት የሚወሰን የጄኔቲክ አለመጣጣም ብዙውን ጊዜ የተሳካ ማዳቀልን ይከላከላል። ነገር ግን፣ እንደ ውሾች እና ተኩላዎች ያሉ የቅርብ ዝምድና ያላቸው ዝርያዎች ሲገናኙ፣ በጄኔቲክ መመሳሰላቸው ምክንያት የተሳካ የማዳቀል እድላቸው ይጨምራል።
ብዙ ዲቃላዎች መካን ሲሆኑ፣ ለወላጅ ዝርያዎች ምንም ዓይነት ስጋት ባይፈጥሩም፣ አንዳንድ ዲቃላዎች የወላጆቻቸውን ዝርያ በማወዳደር በጊዜ ሂደት ሊተኩዋቸው ይችላሉ። ይህ በተለይ ለመጥፋት የተቃረቡ ዝርያዎችን እና ተጋላጭ ህዝቦችን ይመለከታል። የውሻ-ቀበሮ ድቅል ግኝት በሰው ሰፈራ ምክንያት በተፈጥሮ መኖሪያዎች ላይ በመጣስ ምክንያት በቤት ውስጥ እና በዱር ዝርያዎች መካከል እየጨመረ ያለውን ግንኙነት ያጎላል. ይህ ግንኙነት ወደ በሽታ መተላለፍ እና የብዝሃ ህይወት መቋረጥ ሊያስከትል ይችላል.
ተጋላጭ ወይም ዝቅተኛ የህዝብ ዝርያዎችን ለመጠበቅ በተለያዩ ዝርያዎች መካከል ያለውን ግንኙነት መከታተል አስፈላጊ ነው. በሁለቱ ዝርያዎች መካከል ባለው የጄኔቲክ ርቀት ምክንያት የውሻ-ቀበሮ ዲቃላዎች የተለመደ ክስተት ይሆናሉ ተብሎ የማይታሰብ ቢሆንም፣ ይህ ግኝት ውሾቻችን ከዱር አራዊት ጋር በሚያደርጉት ግንኙነት ሊፈጠር የሚችለውን ያልተጠበቀ ውጤት ለማስታወስ ያገለግላል። የቤት ውስጥ ውሾች በዱር እንስሳት ብዛት ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ተጨማሪ ምርምር እና ግምት ውስጥ መግባት አለበት።
ምንጮች:
- ውይይቱ